Вместо катка под «звёздным небом» в Томск обустроят лабиринт

К Новому году в Томске изменят конфигурацию площадок, которые традиционно располагались на пл. Ново-Соборной и её окрестностях, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

Так, решено оставить прогулочную зону и территорию фестиваля «Хрустальный Томск», а также главнаую городскую елку. Изменения коснутся зоны развлечений — её перенесут в Городской сад.

— Это и безопаснее — там огороженное пространство, и удобнее — все будет в одном месте. Горки по-прежнему будут бесплатными, как и основной каток, который переедет на парковку Горсада с переулка Томского. Для желающих предприниматели организуют прокат коньков и иного инвентаря, — отметил мэр.

Он подчеркнул, что на месте катка — пер. Спортивном — оборудуют большую игровую зону. Здесь разместят бесплатный ледовый комплекс с лабиринтом и ледовыми чашами. Предполагается также, что предприниматели оборудуют в переулке комплекс томских горок, высотой более пяти метров.

— В итоге у томичей будет значительно больший выбор для зимнего отдыха, чем было в прошлом году, — уточнил мэр.

По его словам, каток в Сквере студенческих отрядов все-таки будет залит, несмотря на поступавшие ранее сообщения об обратном. Предполагается, что его оборудуют так, чтобы томичи не могли близко подъезжать к фонтану.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».