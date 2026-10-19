С декабря в Томске изменится схема содержания дорог

19 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

С декабря в Томске единым оператором работ на улично-дорожной сети станет департамент дорожной деятельности и благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в новой схеме содержания дорог районные администрации будут следить только за состоянием небольших внутриквартальных проездов.

В свою очередь, на базе департамента создадут диспетчерскую службу для координации уборки. У подрядчиков также будут свои диспетчеры. С вопросами по уборке дорог томичи смогут обратиться по специальному номеру.

— Кроме того, планируем ввести новый логотип для единой службы уборки, чтобы наглядно было видно — кто следит за состоянием дорог в городе. Все это позволит убрать «белые пятна», которые раньше могли возникать на границах зон ответственности подрядчиков, и более тщательно подойти к уборке и содержанию дорог и тротуаров в зимнее время, — цитирует пресс-служба мэра Дмитрия Махиню.

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