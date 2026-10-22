«Ростелеком» ускорил интернет в Томском районе

22 октября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил очередной этап модернизации сети в Томском районе Томской области. Компания увеличила пропускную способность интернет-каналов до 10 Гбит/с для оптических абонентов в селах Тимирязево и Рыбалово.

Провайдер заменил устаревшее станционное оборудование на современное, в результате чего пропускная способность каналов связи выросла в пять раз. Комплектующие, которые использовались при выполнении работ, произведены в России и соответствуют национальным стандартам качества.

— «Ростелеком» планомерно инвестирует в модернизацию каналов связи в Томской области, создавая основу для комфортной жизни людей. В этом году мы увеличили пропускную способность на трех участках сети передачи данных и построили новые оптические линии в девяти населенных пунктах. Скоростной интернет давно стал базой для работы, учебы и досуга, поэтому для нас важно, чтобы региональная телеком-инфраструктура отвечала растущим потребностям жителей, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— В среднем сейчас на одно домохозяйство приходится пять-шесть устройств, использующих доступ в интернет. Технологии непрерывно развиваются, и с каждым годом это число увеличивается. Мы стараемся заранее предусмотреть потенциал роста трафика на участках сети и запускаем проекты по модернизации, — подчеркнула заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

На базе скоростного интернета «Ростелеком» предлагает широкий спектр услуг, включая интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром Wink, домашнее видеонаблюдение, а также подписки и сервисы для детей и взрослых.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

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