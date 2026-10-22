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В Томском политехе стартуют бесплатные октябрьские экскурсии

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В октябре комплекс музеев Томского политеха проведет бесплатные сборные экскурсии по музеям вуза. Томичи и гости города смогут увидеть кабинет Владимира Обручева, образцы редких животных и минералов со всего мира.

Как уточняют в пресс-службе вуза, 26 и 30 октября пройдет экскурсия по палеонтологическому музею. Ее участники смогут познакомиться с редкими и уникальными образцами древних животных со всего мира.

Мемориальный кабинет академиков Владимира Обручева и Михаила Усова ждет гостей 29 и 30 октября. Экскурсоводы покажут старинную мебель, изготовленную на заказ, обширную библиотеку по геологии и географии на разных языках, труды ученых, экспедиционные атрибуты, а также картотеку и инвентарную книгу кабинета.

Также 30 октября и 2 ноября томичи смогут посетить минералогический музей и увидеть уникальную коллекцию минералов, которую собирали геологи вуза более 100 лет.

Все экскурсии пройдут в корпусе на ул. Советской, 73. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Узнать о времени проведения экскурсий, а также записаться на них можно здесь.

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