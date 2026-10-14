Томская область предлагает ввести нормативы обновления научного оборудования вузов

14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Правительство Томской области подготовило предложения в проект постановления Совета Федерации о реализации программы, направленной на повышение качества преподавания в вузах, сообщил сенатор Виктор Кресс по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым и руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», речь идет об экспериментальной Программе повышения качества преподавания фундаментальных дисциплин, реализуемой с 2024 года в 50 вузах — участниках проекта «Передовые инженерные школы».

— Программа доказала свою эффективность. Однако значительная часть лабораторного оборудования по физике, химии и другим естественно-научным предметам устарела, не соответствует современным требованиям. Без опережающего масштабного обновления материально-технической базы достигнутые качественные изменения невозможно закрепить и расширить, — написал Кресс в своем телеграм-канале.

В связи с этим предлагается рекомендовать формирование целевой программы модернизации лабораторной базы подразделений, обеспечивающих преподавание фундаментальных дисциплин (физика, химия, математика, информатика, биология).

Томские власти считают, что такая программа может быть интегрирована в действующий эксперимент и должна предусматривать четкие нормативы ежегодного обновления парка учебного и научного оборудования вузов.

Также предлагается распространить действующую модель участия крупных IT-компаний в подготовке кадров на крупные предприятия других отраслей, прежде всего государственные корпорации и компании с государственным участием.

Кресс отметил, что предложения направлены на поддержание вузовских центров, где студенты могут заниматься полноценной практической деятельностью. В качестве примера он привел научно-образовательный центр СВЧ-электроники и радиофотоники Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

— В рамках промышленного кластера электроники и беспилотных технологий здесь организованы образовательная модель и модель практической деятельности студентов, которые без отрыва от учебы могут принимать участие в разработке элементов и устройств для создания систем связи нового поколения, развития навигационных и радиолокационных технологий, — пояснил сенатор.

По данным Минобрнауки РФ, в настоящее время в России нет жестких единых нормативов в виде одного закона, например, «обновлять 10% приборов каждый год» для всех вузов. Вместо этого процесс регулируется целевыми показателями нацпроектов, условиями федеральных грантов Минобрнауки и внутренними стандартами.

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