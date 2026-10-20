«Пирога» откроет шестую кафе-пекарню в Томске

20 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томская сеть кафе-пекарен «Пирога» готовится открыть новый филиал на проспекте Мира, 21В. Сейчас для него ищут директора, который возглавит запуск точки и займётся её дальнейшим развитием.

На данный момент у «Пироги» работают пять филиалов: на проспекте Фрунзе, 61, Комсомольском проспекте, 58/1, улице Энтузиастов, 31, в ТРЦ «Лето» на Нахимова, 8, стр. 13, и на Южном рынке на Нахимова, 15. Новый адрес на Мира, 21В на официальном сайте сети пока не указан.

«Пирога» работает в Томске более 15 лет. Помимо выпечки и кондитерских изделий, сеть предлагает готовые обеды, салаты и напитки, а также развивает собственную доставку. В 2021 году «Томский Обзор» рассказывал об истории «Пироги» и её развитии в интервью с Мариной Коробкиной.

Точная дата открытия нового филиала пока не сообщается.

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