18+
18+
РЕКЛАМА

«Пирога» откроет шестую кафе-пекарню в Томске

Город, Еда, Томские новости, Пирога Томск кафе-пекарня новый филиал проспект Мира 21В открытие кафе выпечка Томский Обзор куда сх «Пирога» откроет шестую кафе-пекарню в Томске

Томская сеть кафе-пекарен «Пирога» готовится открыть новый филиал на проспекте Мира, 21В. Сейчас для него ищут директора, который возглавит запуск точки и займётся её дальнейшим развитием.

На данный момент у «Пироги» работают пять филиалов: на проспекте Фрунзе, 61, Комсомольском проспекте, 58/1, улице Энтузиастов, 31, в ТРЦ «Лето» на Нахимова, 8, стр. 13, и на Южном рынке на Нахимова, 15. Новый адрес на Мира, 21В на официальном сайте сети пока не указан.

«Пирога» работает в Томске более 15 лет. Помимо выпечки и кондитерских изделий, сеть предлагает готовые обеды, салаты и напитки, а также развивает собственную доставку. В 2021 году «Томский Обзор» рассказывал об истории «Пироги» и её развитии в интервью с Мариной Коробкиной.

Точная дата открытия нового филиала пока не сообщается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Главные тренды косметологии в Томске: «тихая красота» и щадящие процедуры

24 сентября 2026
Томские новости

В Томском районе нашли тело женщины, предположительно погибшей после нападения медведя

9 октября 2026
Томские новости

В выходные в Томске пройдет фестиваль креативных индустрий и туризма «Укладно»

23 сентября 2026
Томские новости

Ямщицкие сказки, этно-квесты и космос: чем заняться на осенних каникулах в Томском краеведческом музее

19 октября 2026
Томские новости

Томские ученые научили ИИ предсказывать состояния атмосферы

24 сентября 2026
Люди

Красноармейская, 71: пряничный домик с немецким акцентом

28 сентября 2026
Томские новости

В Сибири появится собственная ассоциация кинематографистов

12 октября 2026
Томские новости

В Томской области «ВАЗ» съехал с дороги, опрокинулся и загорелся

11 октября 2026
Томские новости

Ночью на улицы Томска вышли пескотрясы

7 октября 2026