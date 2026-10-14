В Томске жители боле 1200 домов останутся без воды завтра

14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 15 октября, в Томске жильцов боле 1200 домов ждет отключение воды, связанное с переключением абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии по ул. Говорова.

Как уточняют в ООО «Томскводоканал», ремонтные работы запланированы с 9.00 четверга, 15 октября, до 10.00 пятницы, 16 октября. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

79 Гвардейской Дивизии ул, 4а

79 Гвардейской Дивизии ул, 6

79 Гвардейской Дивизии ул, 7Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 7г

79 Гвардейской Дивизии ул, 8

79 Гвардейской Дивизии ул, 8а

79 Гвардейской Дивизии ул, 8Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 9

79 Гвардейской Дивизии ул, 9/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 9в

79 Гвардейской Дивизии ул, 9г

79 Гвардейской Дивизии ул, 10

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/2

79 Гвардейской Дивизии ул, 10/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 11

79 Гвардейской Дивизии ул, 11/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/3

79 Гвардейской Дивизии ул, 12/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 12а

79 Гвардейской Дивизии ул, 12Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 12в

79 Гвардейской Дивизии ул, 12г

79 Гвардейской Дивизии ул, 12е

79 Гвардейской Дивизии ул, 12з

79 Гвардейской Дивизии ул, 13

79 Гвардейской Дивизии ул, 13а

79 Гвардейской Дивизии ул, 13Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 14

79 Гвардейской Дивизии ул, 15

79 Гвардейской Дивизии ул, 15а

79 Гвардейской Дивизии ул, 16

79 Гвардейской Дивизии ул, 16/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 17

79 Гвардейской Дивизии ул, 18

79 Гвардейской Дивизии ул, 19

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/4

79 Гвардейской Дивизии ул, 19/6

79 Гвардейской Дивизии ул, 20

79 Гвардейской Дивизии ул, 20а

79 Гвардейской Дивизии ул, 20Б

79 Гвардейской Дивизии ул, 21

79 Гвардейской Дивизии ул, 21/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 22

79 Гвардейской Дивизии ул, 23

79 Гвардейской Дивизии ул, 24

79 Гвардейской Дивизии ул, 25

79 Гвардейской Дивизии ул, 25а

79 Гвардейской Дивизии ул, 26

79 Гвардейской Дивизии ул, 27

79 Гвардейской Дивизии ул, 27/1

79 Гвардейской Дивизии ул, 27а

79 Гвардейской Дивизии ул, 29

79 Гвардейской Дивизии ул, 31

Балагурная ул, 17 стр.2

Балагурная ул, 19

Балагурная ул, 30

Балагурная ул, 30/1

Балагурная ул, 30/2

Балагурная ул, 30/2 стр.1

Балагурная ул, 30/3

Балагурная ул, 30/5

Балагурная ул, 32

Баргузинская ул, 1/1

Баргузинская ул, 2

Баргузинская ул, 2в

Баргузинская ул, 3

Баргузинская ул, 4

Баргузинская ул, 10

Баргузинская ул, 10а

Барнаульская ул, 1

Барнаульская ул, 2

Барнаульская ул, 3

Барнаульская ул, 7

Барнаульская ул, 7 стр.3

Барнаульская ул, 10

Барнаульская ул, 12

Барнаульская ул, 14

Барнаульская ул, 16

Барнаульская ул, 18

Барнаульский проезд, 3а

Барнаульский проезд, 10

Барнаульский проезд, 11

Барнаульский проезд, 12

Барнаульский проезд, 18Б

Батистовая ул, 6/1

Батистовая ул, 8

Батистовая ул, 8 стр.1

Батистовая ул, 9

Батистовая ул, 10 стр.1

Батистовая ул, 12

Батистовая ул, 14

Батистовая ул, 16

Батистовая ул, 17

Батистовая ул, 18

Бийская ул, 3

Бийская ул, 5

Бийская ул, 6

Бийская ул, 8

Бийская ул, 9

Бийская ул, 10

Бийская ул, 13а

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Братская ул, 9

Братская ул, 11

Братская ул, 13

Братская ул, 15

Васюганская ул, 5

Васюганская ул, 9

Васюганская ул, 11

Васюганская ул, 13

Васюганская ул, 13а

Ватутина ул, 2

Ватутина ул, 4

Ватутина ул, 6

Ватутина ул, 7

Ватутина ул, 9

Ватутина ул, 11

Ватутина ул, 13

Ватутина ул, 15

Ватутина ул, 17

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Ватутина ул, 21

Ватутина ул, 22

Ватутина ул, 22/1

Ватутина ул, 23

Ватутина ул, 24

Ватутина ул, 25

Ватутина ул, 26

Ватутина ул, 28

Ватутина ул, 29

Ватутина ул, 32

Ватутина ул, 34/2

Венгерская ул, 3а

Венгерская ул, 16

Вилюйская ул, 1

Вилюйская ул, 3

Вилюйская ул, 5

Вилюйская ул, 5 стр1

Вилюйская ул, 7

Вилюйская ул, 8

Вилюйская ул, 9

Вилюйская ул, 10а

Вилюйская ул, 16

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Вилюйская ул, 22

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Вилюйская ул, 25

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Вилюйская ул, 27

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Вилюйская ул, 30

Вилюйская ул, 31

Вилюйская ул, 32

Вилюйская ул, 33

Вилюйская ул, 34

Вилюйская ул, 35

Вилюйская ул, 36

Вилюйская ул, 38

Вилюйская ул, 40а стр.7

Вилюйский 1-й проезд, 4

Вилюйский 1-й проезд, 4

Вилюйский 1-й проезд, 4а/1

Вилюйский проезд, 5

Вилюйский проезд, 7

Вилюйский проезд, 9

Вилюйский проезд, 11

Витимская ул, ½

Витимская ул, 1/3

Витимская ул, 3

Витимская ул, 5

Витимская ул, 6

Витимская ул, 6/1

Витимская ул, 7

Витимская ул, 8

Витимская ул, 9

Витимская ул, 10

Витимская ул, 11

Витимская ул, 12

Витимская ул, 13

Витимская ул, 14

Витимская ул, 15

Витимская ул, 16

Витимская ул, 16а

Витимская ул, 17

Витимская ул, 18

Витимская ул, 19

Витимская ул, 20

Витимская ул, 21

Витимская ул, 22

Витимская ул, 23

Витимская ул, 24

Витимская ул, 25

Витимская ул, 25а

Витимская ул, 26

Витимская ул, 27

Витимская ул, 28

Витимская ул, 28а

Витимская ул, 29

Витимская ул, 30

Витимская ул, 31

Витимская ул, 32

Витимская ул, 33

Витимская ул, 35

Витимская ул, 36

Витимская ул, 37

Витимская ул, 42

Витимская ул, 44

Витимская ул, 46

Витимская ул, 48

Витимская ул, 50

Волжская ул, 3

Волжская ул, 11

Волжская ул, 14

Говорова ул, 1/1

Говорова ул, ½

Говорова ул, 1а

Говорова ул, 3

Говорова ул, 4

Говорова ул, 6

Говорова ул, 6/1

Говорова ул, 6/2

Говорова ул, 8

Говорова ул, 9/3

Говорова ул, 10 Говорова ул, 10/2

Говорова ул, 10/3

Говорова ул, 11

Говорова ул, 11а

Говорова ул, 11б

Говорова ул, 11в

Говорова ул, 13

Говорова ул, 16

Говорова ул, 16/1

Говорова ул, 17

Говорова ул, 17/5

Говорова ул, 17Б

Говорова ул, 17в

Говорова ул, 17г

Говорова ул, 18

Говорова ул, 18а

Говорова ул, 19Б

Говорова ул, 19в

Говорова ул, 20

Говорова ул, 21

Говорова ул, 22

Говорова ул, 23

Говорова ул, 23Б

Говорова ул, 24

Говорова ул, 24/1

Говорова ул, 24/1 стр.2

Говорова ул, 25

Говорова ул, 25/с4

Говорова ул, 25Б

Говорова ул, 25в

Говорова ул, 26

Говорова ул, 27а

Говорова ул, 28

Говорова ул, 29

Говорова ул, 30

Говорова ул, 31

Говорова ул, 32

Говорова ул, 33

Говорова ул, 34

Говорова ул, 35

Говорова ул, 36

Говорова ул, 36а

Говорова ул, 37

Говорова ул, 38

Говорова ул, 39

Говорова ул, 41

Говорова ул, 43

Говорова ул, 46

Говорова ул, 46/1

Говорова ул, 46/4

Говорова ул, 48

Говорова ул, 48/1

Говорова ул, 50

Говорова ул, 50/1

Говорова ул, 50а

Говорова ул, 52

Говорова ул, 54

Говорова ул, 54а

Говорова ул, 56

Говорова ул, 58

Говорова ул, 58/1

Говорова ул, 60

Говорова ул, 62

Говорова ул, 64

Говорова ул, 66

Говорова ул, 70

Говорова ул, 76

Говорова ул, 76/1

Говорова ул, 78

Говорова ул, 86

Дальне-Ключевская ул, 24

Дальне-Ключевская ул, 26

Жигулевская ул, 3

Жигулевская ул, 4

Жигулевская ул, 5

Жигулевская ул, 7

Жигулевская ул, 9

Жигулевская ул, 10

Жигулевская ул, 12

Жигулевский проезд, 4

Жигулевский проезд, 5

Жигулевский проезд, 6

Жигулевский проезд, 8

Жигулевский проезд, 9

Интернационалистов ул, 1

Интернационалистов ул, 2

Интернационалистов ул, 2а

Интернационалистов ул, 3

Интернационалистов ул, 3а

Интернационалистов ул, 3в

Интернационалистов ул, 5

Интернационалистов ул, 5а

Интернационалистов ул, 6

Интернационалистов ул, 6/1

Интернационалистов ул, 6/3

Интернационалистов ул, 7

Интернационалистов ул, 8

Интернационалистов ул, 8/2

Интернационалистов ул, 8/6

Интернационалистов ул, 9

Интернационалистов ул, 10

Интернационалистов ул, 11

Интернационалистов ул, 11 стр.2

Интернационалистов ул, 12

Интернационалистов ул, 12/1

Интернационалистов ул, 15

Интернационалистов ул, 17

Интернационалистов ул, 17/1

Интернационалистов ул, 17/2

Интернационалистов ул, 17б

Интернационалистов ул, 18а

Интернационалистов ул, 19

Интернационалистов ул, 19/1

Интернационалистов ул, 19а

Интернационалистов ул, 20

Интернационалистов ул, 20 стр.5

Интернационалистов ул, 21

Интернационалистов ул, 21/2

Интернационалистов ул, 22

Интернационалистов ул, 23

Интернационалистов ул, 24

Интернационалистов ул, 25

Интернационалистов ул, 26

Интернационалистов ул, 27

Интернационалистов ул, 28

Интернационалистов ул, 29

Интернационалистов ул, 30

Интернационалистов ул, 31

Интернационалистов ул, 31а

Интернационалистов ул, 32

Интернационалистов ул, 33

Интернационалистов ул, 34

Интернационалистов ул, 35

Интернационалистов ул, 36

Интернационалистов ул, 37

Каменская ул, 1

Каменская ул, 1, строение 1

Каменская ул, 3

Каменская ул, 5

Каменская ул, 7

Каменская ул, 9

Каменская ул, 11

Каменская ул, 15

Каменская ул, 17

Каменская ул, 19

Карла Ильмера ул, 1

Карла Ильмера ул, 2

Карла Ильмера ул, 4

Карла Ильмера ул, 6

Карла Ильмера ул, 6/1

Карла Ильмера ул, 7/1

Карла Ильмера ул, 8

Карла Ильмера ул, 8а

Карла Ильмера ул, 9

Карла Ильмера ул, 10

Карла Ильмера ул, 10/1

Карла Ильмера ул, 10/2

Карла Ильмера ул, 10/3

Карла Ильмера ул, 11

Карла Ильмера ул, 12

Карла Ильмера ул, 13

Карла Ильмера ул, 15

Карла Ильмера ул, 15/1

Карла Ильмера ул, 15/1 стр.1

Карла Ильмера ул, 17

Карла Ильмера ул, 19

Карла Ильмера ул, 21

Карла Ильмера ул, 23

Карла Ильмера ул, 23а

Карла Ильмера ул, 25

Каштак п, 2 стр. 1

Каштак п, 4

Каштак п, 5

Каштак п, 6

Каштак п, 7а

Каштак п, 9

Каштак п, 10

Каштак п, 11

Каштак п, 12

Каштак п, 12 стр.1

Каштак п, 13

Каштак п, 18

Каштак п, 20

Каштак п, 22

Каштак п, 22а

Каштак п, 24

Каштак п, 24а

Каштак п, 25

Каштак п, 25а

Каштак п, 26 корпус 1

Каштак п, 39

Каштак п, 39а

Каштак п, 42

Каштак п, 43

Каштак п, 43б

Каштак п, 43е

Каштак п, 43ж

Каштак п, 44

Каштак п, 46

Каштак п, 47

Каштак п, 48

Каштак п, 49

Каштак п, 51

Каштак п, 52

Каштак п, 52 стр. 1

Каштак п, 53

Каштак п, 54а

Каштак п, 55

Каштак п, 56

Каштак п, 57

Каштак п, 60

Каштак п, 61

Каштак п, 63

Каштак п, 65

Каштак п, 68

Каштак п, 73

Каштак п, 74

Каштак п, 76

Каштак п, 79

Каштак п, 90

Каштак п, 90а

Каштак п, 91

Каштак п, 94

Каштак п, 100

Каштак п, 107

Каштак п, 108

Каштак п, 111

Каштак п, 113 стр.1

Каштак п, 114

Каштак п, 116

Каштак п, 116а

Каштак п, 118

Каштак п, 118а

Каштак п, 120

Каштак п, 121а

Каштак п, 121Б

Каштак п, 121в

Каштак п, 123/1

Каштак п, 126

Каштак п, 126Б

Каштак п, 126г

Каштак п, 126д

Каштак п, 128

Каштак п, 129

Каштак п, 131

Каштак п, 134/1

Каштак п, 134/3

Каштак п, 134/4

Каштак п, 134Б

Каштак п, 134в

Каштак п, 135

Каштак п, 139 в

Каштак п, 139 г

Каштак п, 140

Каштак п, 141а

Каштак п, 141Б

Каштак п, 142

Каштак п, 142/1

Каштак п, 142а

Каштак п, 142г

Каштак п, 143

Каштак п, 143а

Каштак п, 143в

Киргизка п, 20в

Киргизка п, 20г

Киргизка п, 26

Киргизка п, 30Б

Киргизка п, 31

Киргизка п, 32

Киргизка п, 32Б

Киргизка п, 32в

Киргизка п, 34а

Киргизка п, 34Б

Киргизка п, 34в

Киргизка п, 35а

Киргизка п, 35Б

Киргизка п, 36

Киргизка п, 37

Киргизка п, 41

Киргизка п, 45 строение 1

Киргизка п, 45а

Киргизка п, 48

Киргизка п, 49

Киргизка п, 50а

Киргизка п, 52в стр.1

Киргизка п, 52в стр.2

Киргизка п, 54а

Киргизка п, 55

Киргизка п, 58

Киргизка п, 59/1

Киргизка п, 59а

Киргизка п, 60

Киргизка п, 60/2

Киргизка п, 60а

Киргизка п, 60Б

Киргизка п, 60г

Киргизка п, 62

Киргизка п, 62а

Киргизка п, 65

Киргизка п, 69

Киргизка п, 71

Киргизка п, 72

Киргизка п, 73

Киргизка п, 74

Киргизка п, 75

Киргизка п, 78

Киргизка п, 79

Киргизка п, 79а

Киргизка п, 79г

Киргизка п, 80

Киргизка п, 80 стр.1

Киргизка п, 80/1

Киргизка п, 80/4

Киргизка п, 80а

Киргизка п, 80Б

Киргизка п, 80е

Киргизка п, 81/1

Киргизка п, 81Б

Киргизка п, 81в

Киргизка п, 81д корп.2

Киргизка п, 81ж

Киргизка п, 81з стр.3

Киргизка п, 81к

Киргизка п, 82

Киргизка п, 82/1

Киргизка п, 82а

Киргизка п, 82а стр.1

Киргизка п, 82б стр.1

Киргизка п, 82в

Киргизка п, 82ж

Киргизка п, 83

Киргизка п, 83в

Киргизка п, 83г

Киргизка п, 83д

Киргизка п, 83е

Киргизка п, 83и

Киргизка п, 83к

Киргизка п, 84

Киргизка п, 84а

Киргизка п, 85

Киргизка п, 86

Киргизка п, 86 корпус 1

Киргизка п, 87

Киргизка п, 87/2

Киргизка п, 88

Киргизка п, 89

Киргизка п, 91

Киргизка п, 92

Киргизка п, 92/1

Киргизка п, 97

Киргизка п, 101

Киргизка п, 103

Киргизка п, 105

Киргизка п, 106

Киргизка п, 107

Киргизка п, 108 корпус 2

Киргизка п, 108/1

Киргизка п, 109

Киргизка п, 110

Киргизка п, 115

Киргизка п, 115а

Киргизка п, 116

Киргизка п, 118

Киргизка п, 119а

Киргизка п, 119а стр.1

Киргизка п, 120 стр.1

Киргизка п, 122

Киргизка п, 136

Киргизка п, 138

Киргизка п, 140

Киргизка п, 140/1

Киргизка п, 159

Кольцевой проезд, 4

Кольцевой проезд, 7

Кольцевой проезд, 8

Кольцевой проезд, 8а

Кольцевой проезд, 8Б

Кольцевой проезд, 10

Кольцевой проезд, 12

Кольцевой проезд, 12/1

Кольцевой проезд, 12а

Кольцевой проезд, 14

Кольцевой проезд, 15

Кольцевой проезд, 15/1

Кольцевой проезд, 16

Кольцевой проезд, 17

Кольцевой проезд, 18

Кольцевой проезд, 19

Кольцевой проезд, 20

Кольцевой проезд, 21

Кольцевой проезд, 22

Кольцевой проезд, 22/1

Кольцевой проезд, 24

Кольцевой проезд, 25

Кольцевой проезд, 26

Кольцевой проезд, 27

Кольцевой проезд, 28

Кольцевой проезд, 30

Кольцевой проезд, 33

Кольцевой проезд, 33/1

Кольцевой проезд, 33/2

Кольцевой проезд, 34

Кольцевой проезд, 34а

Кольцевой проезд, 36

Кольцевой проезд, 38

Кольцевой проезд, 38а

Кольцевой проезд, 39

Кольцевой проезд, 39 ст.4

Кольцевой проезд, 40

Кольцевой проезд, 40а

Кольцевой проезд, 40Б

Кольцевой проезд, 40в

Кольцевой проезд, 41

Кольцевой проезд, 43

Кольцевой проезд, 43/1 стр.1

Кольцевой проезд, 43/3

Кольцевой проезд, 43/4

Кольцевой проезд, 46

Кольцевой проезд, 49

Кольцевой проезд, 53

Кольцевой проезд, 53а

Кольцевой проезд, 53б

Кольцевой проезд, 55

Кольцевой проезд, 55/1

Кольцевой проезд, 55Б

Кольцевой проезд, 57

Кольцевой проезд, 57а

Кольцевой проезд, 57Б

Кольцевой проезд, 59

Костромская ул, 9

Костромская ул, 10

Костромская ул, 11

Костромская ул, 12

Костромская ул, 13

Костромская ул, 14

Костромская ул, 15

Костромская ул, 16

Костромская ул, 17

Костромская ул, 18

Костромская ул, 20

Костромская ул, 21

Костромская ул, 22

Костромская ул, 23

Костромская ул, 25

Костромская ул, 30

Кошурникова ул, 1

Кошурникова ул, ½

Кошурникова ул, 3

Кошурникова ул, 5

Кошурникова ул, 5а

Кошурникова ул, 7

Кошурникова ул, 9

Кошурникова ул, 11

Красноярская ул, 17а

Крутоовражный п, 43а

Крутоовражный п, 43в

Крутоовражный п, 43г

Крутоовражный п, 43д

Крутоовражный п, 56а

Крутоовражный п, 76Б строение 1

ЛПК 2-й п, 104

ЛПК 2-й п, 104 стр.1

ЛПК 2-й п, 104 стр.2

ЛПК 2-й п, 105

ЛПК 2-й п, 109/1

ЛПК 2-й п, 140б

ЛПК 2-й п, 158

ЛПК 2-й п, 162

ЛПК 2-й п, 162а стр.1

ЛПК 2-й п, 163

ЛПК 2-й п, 164а

ЛПК 2-й п, 165

ЛПК 2-й п, 170а

ЛПК 2-й п, 172

ЛПК 2-й п, 198

ЛПК 2-й п, 201а

ЛПК 2-й п, 257а

ЛПК 2-й п, 265

ЛПК 2-й п, 269

Ленская ул, 12

Ленская ул, 14

Ленская ул, 16

Ленская ул, 18

Ленская ул, 45

Ленская ул, 45/1

Ленская ул, 47

Ленская ул, 49

Ленская ул, 49а

Ленская ул, 51

Ленская ул, 53

Ленская ул, 57

Ленская ул, 59/1

Ленская ул, 59/2

Ленская ул, 59/3

Макарова ул, 9

Макарова ул, 10

Макарова ул, 11

Макарова ул, 12

Макарова ул, 12а

Макарова ул, 14

Макарова ул, 15

Макарова ул, 16

Макарова ул, 17

Макарова ул, 18

Макарова ул, 20

Макарова ул, 21

Макарова ул, 22

Макарова ул, 23

Макарова ул, 24

Макарова ул, 25

Макарова ул, 26

Макарова ул, 28

Макарова ул, 29

Макарова ул, 30

Макарова ул, 31а

Макарова ул, 44

Макарова ул, 44 стр.5

Мира пр-кт, 1

Мира пр-кт, ½

Мира пр-кт, 3

Мира пр-кт, 4/1

Мира пр-кт, 5

Мира пр-кт, 10

Мира пр-кт, 10/1

Мира пр-кт, 10а

Мира пр-кт, 11

Мира пр-кт, 12а

Мира пр-кт, 13

Мира пр-кт, 13/1

Мира пр-кт, 13/2

Мира пр-кт, 13/3

Мира пр-кт, 15

Мира пр-кт, 15/1

Мира пр-кт, 16а

Мира пр-кт, 17

Мира пр-кт, 17 стр.1

Мира пр-кт, 17/1

Мира пр-кт, 19

Мира пр-кт, 19/1

Мира пр-кт, 19а

Мира пр-кт, 20

Мира пр-кт, 21

Мира пр-кт, 21а

Мира пр-кт, 21в

Мира пр-кт, 21г

Мира пр-кт, 21ж

Мира пр-кт, 22

Мира пр-кт, 23

Мира пр-кт, 26

Мира пр-кт, 27

Мира пр-кт, 27а

Мира пр-кт, 27в

Мира пр-кт, 27д

Мира пр-кт, 28

Мира пр-кт, 29

Мира пр-кт, 29а

Мира пр-кт, 30

Мира пр-кт, 31

Мира пр-кт, 31/1

Мира пр-кт, 31Б

Мира пр-кт, 33

Мира пр-кт, 33 строение 1

Мира пр-кт, 33/1

Мира пр-кт, 33а

Мира пр-кт, 33Б

Мира пр-кт, 35

Мира пр-кт, 35/2

Мира пр-кт, 36

Мира пр-кт, 37

Мира пр-кт, 38

Мира пр-кт, 39

Мира пр-кт, 39а

Мира пр-кт, 40 стр.6

Мира пр-кт, 40а

Мира пр-кт, 40Б

Мира пр-кт, 40стр.2

Мира пр-кт, 41

Мира пр-кт, 41а

Мира пр-кт, 42

Мира пр-кт, 45

Мира пр-кт, 46

Мира пр-кт, 47

Мира пр-кт, 48

Мира пр-кт, 48/3

Мира пр-кт, 48/4

Мира пр-кт, 48а

Мира пр-кт, 50

Мира пр-кт, 50а

Мира пр-кт, 52

Мира пр-кт, 52 стр.4

Мира пр-кт, 52а

Мира пр-кт, 56

Мира пр-кт, 58

Мира пр-кт, 66

Мира пр-кт, 68

Мира пр-кт, 70

Мира пр-кт, 70/1

Мира пр-кт, 70а

Мира пр-кт, 72

Мира пр-кт, 72/1

Мира пр-кт, 72/2

Мира пр-кт, 72а

Мира пр-кт, 74

Мира пр-кт, 74/2

Мира пр-кт, 74/3

Мира пр-кт, 74/4

Мира пр-кт, 76

Мира пр-кт, 78

Морской пер, 6

Морской пер, 11

Морской пер, 13

Морской пер, 14

Морской пер, 15

Морской пер, 16

Морской пер, 17

Морской пер, 18

Морской пер, 20

Мостовая 1-я ул, 2

Мостовая 1-я ул, 3

Мостовая 1-я ул, 4

Мостовая 1-я ул, 6

Мостовая 1-я ул, 7

Мостовая 1-я ул, 8

Мостовая 1-я ул, 9

Мостовая 1-я ул, 10

Мостовая 1-я ул, 11

Мостовая 1-я ул, 12

Мостовая 1-я ул, 13

Мостовая 1-я ул, 13 корпус 1

Мостовая 1-я ул, 14

Мостовая 1-я ул, 16

Мостовая ул, 1/1

Мостовая ул, 16а

Мостовая ул, 18/1

Мостовая ул, 18/1 стр.1

Мостовая ул, 18/1 стр.2

Мостовая ул, 18/1 стр.3

Мостовая ул, 20/2

Мостовая ул, 28 строение 2

Мостовая ул, 28 строение 3

Мостовая ул, 28 строение 6

Мостовая ул, 28 строение 10

Мостовая ул, 28 строение 11

Мостовая ул, 28а

Мостовая ул, 28Б

Мостовая ул, 30 строение 2

Мостовая ул, 30 строение 4

Мостовая ул, 30 строение 5

Мостовая ул, 30 строение 6

Мостовая ул, 32Б

Мостовой пер, 1а

Мостовой пер, 3 стр.1

Нарымская ул, 3

Нарымская ул, 4

Нарымская ул, 4а

Нарымская ул, 6

Нарымская ул, 10

Нарымская ул, 12

Ново-Деповская ул, 1а

Ново-Деповская ул, 2

Ново-Деповская ул, 3

Ново-Деповская ул, 4

Ново-Деповская ул, 6

Ново-Деповская ул, 7а

Ново-Деповская ул, 8

Ново-Деповская ул, 10

Ново-Деповская ул, 12

Ново-Деповская ул, 14

Ново-Деповская ул, 16

Ново-Деповская ул, 18а

Ново-Деповская ул, 20

Ново-Деповская ул, 26

Ново-Деповская ул, 30

Ново-Деповская ул, 32

Ново-Деповская ул, 34

Ново-Деповская ул, 36

Ново-Чулымский пер, 3

Ново-Чулымский пер, 5

Ново-Чулымский пер, 6

Ново-Чулымский пер, 9

Ново-Чулымский пер, 10

Ново-Чулымский пер, 12

Ново-Чулымский пер, 13

Профсоюзная ул, 2/8 стр.3

Профсоюзная ул, 2/8 стр.4

Профсоюзная ул, 2/15 стр.1

Раздольная ул, 2

Раздольная ул, 2а

Раздольная ул, 2в

Раздольная ул, 6/1

Раздольная ул, 8/1

Раздольная ул, 8/1 стр.1

Раздольная ул, 20/2

Раздольная ул, 26

Светлый пер, 46/6

Светлый пер, 46/6 стр.1

Северо-Каштачная ул, 3

Северо-Каштачная ул, 10

Северо-Каштачная ул, 13а

Северо-Каштачная ул, 17

Северо-Каштачная ул, 18

Северо-Каштачная ул, 19

Северо-Каштачная ул, 20

Северо-Каштачная ул, 20/1

Северо-Каштачная ул, 21

Северо-Каштачная ул, 22

Северо-Каштачная ул, 23

Северо-Каштачная ул, 25

Северо-Каштачная ул, 26

Северо-Каштачная ул, 28 корпус 1

Северо-Каштачная ул, 32 стр.1

Северо-Каштачная ул, 33

Северо-Каштачная ул, 36

Северо-Каштачная ул, 37

Северо-Каштачная ул, 44

Северо-Каштачная ул, 45

Северо-Каштачная ул, 46 стр.1

Северо-Каштачная ул, 47

Северо-Каштачная ул, 50

Северо-Каштачная ул, 50Б

Северо-Каштачная ул, 53

Северо-Каштачная ул, 109

Северо-Каштачный 1-й пер, ½

Северо-Каштачный 2-й пер, 1/1

Северо-Каштачный 2-й пер, 3

Северо-Каштачный 2-й пер, 5

Северо-Каштачный 2-й пер, 8

Северо-Каштачный 2-й пер, 9

Северо-Каштачный п, 33

Смирнова ул, 1

Смирнова ул, 1Б

Смирнова ул, 1г

Смирнова ул, 1ж

Смирнова ул, 1з

Смирнова ул, 2а

Смирнова ул, 3

Смирнова ул, 3 стр. 5

Смирнова ул, 3 стр. 10

Смирнова ул, 3а

Смирнова ул, 3Б

Смирнова ул, 4

Смирнова ул, 5

Смирнова ул, 5/1

Смирнова ул, 5/2

Смирнова ул, 5/3

Смирнова ул, 5/8

Смирнова ул, 5/10

Смирнова ул, 5/14

Смирнова ул, 5а

Смирнова ул, 5Б стр.1

Смирнова ул, 5д

Смирнова ул, 7

Смирнова ул, 7/1

Смирнова ул, 7/8 стр.1

Смирнова ул, 7/9

Смирнова ул, 7/11

Смирнова ул, 7/11 стр.2

Смирнова ул, 7/11 стр.7

Смирнова ул, 7/13

Смирнова ул, 7/14

Смирнова ул, 7/25,

Смирнова ул, 7Б

Смирнова ул, 9

Смирнова ул, 9 /11

Смирнова ул, 9 стр.1

Смирнова ул, 9 стр.2

Смирнова ул, 9 стр.3

Смирнова ул, 9 стр.9

Смирнова ул, 9 стр.15

Смирнова ул, 9/1

Смирнова ул, 9/3

Смирнова ул, 9/10

Смирнова ул, 9/19

Смирнова ул, 11

Смирнова ул, 13

Смирнова ул, 15

Смирнова ул, 15а

Смирнова ул, 16

Смирнова ул, 19

Смирнова ул, 20/1

Смирнова ул, 21

Смирнова ул, 22

Смирнова ул, 23

Смирнова ул, 24

Смирнова ул, 25

Смирнова ул, 26

Смирнова ул, 27

Смирнова ул, 28

Смирнова ул, 28 стр.1

Смирнова ул, 28 стр.2

Смирнова ул, 29

Смирнова ул, 30

Смирнова ул, 30Б

Смирнова ул, 30в

Смирнова ул, 31

Смирнова ул, 32а

Смирнова ул, 33

Смирнова ул, 34

Смирнова ул, 35

Смирнова ул, 36

Смирнова ул, 38

Смирнова ул, 38/1

Смирнова ул, 38/2

Смирнова ул, 38/3

Смирнова ул, 38/4

Смирнова ул, 38/5

Смирнова ул, 38/6

Смирнова ул, 38а

Смирнова ул, 40

Смирнова ул, 40/1

Смирнова ул, 40/2

Смирнова ул, 40/3

Смирнова ул, 40/5

Смирнова ул, 41/2

Смирнова ул, 42

Смирнова ул, 42/1

Смирнова ул, 42/2

Смирнова ул, 42/3

Смирнова ул, 42/3 стр 3

Смирнова ул, 43 стр.1

Смирнова ул, 43/2

Смирнова ул, 43/3

Смирнова ул, 44

Смирнова ул, 44/1

Смирнова ул, 44/2

Смирнова ул, 44/4

Смирнова ул, 45

Смирнова ул, 48

Смирнова ул, 48/1

Смирнова ул, 48/3

Смирнова ул, 48а

Смирнова ул, 48а стр. 3

Смирнова ул, 48Б стр. 2

Смирнова ул, 48г

Смирнова ул, 50

Смирнова ул, 50/1

Смирнова ул, 56

Смирнова ул, 58а

Смирнова ул, 68

Старо-Деповская ул, 55

Старо-Деповской п, 12

Стрелочная ул, 1а

Стрелочная ул, 1Б

Стрелочная ул, 1в

Стрелочная ул, 1г

Стрелочная ул, 3а

Стрелочная ул, 5

Стрелочная ул, 7

Стрелочная ул, 13

Стрелочная ул, 15

Стрелочная ул, 23

Сухумская ул, 5

Сухумская ул, 7

Сухумская ул, 9

Таймырский пер, 16а

Урожайный пер, 29

Урожайный пер, 30

Урожайный пер, 31

Урожайный пер, 32

Урожайный пер, 33

Усть-Киргизка 1-я ул, 2

Усть-Киргизка 1-я ул, 7

Усть-Киргизка 1-я ул, 9

Усть-Киргизка 1-я ул, 10а

Усть-Киргизка 1-я ул, 12

Усть-Киргизка 1-я ул, 18

Усть-Киргизка 1-я ул, 21 стр.1

Усть-Киргизка 1-я ул, 24

Усть-Киргизка 2-я ул, 1

Усть-Киргизка 2-я ул, 2

Усть-Киргизка 2-я ул, 2/2

Усть-Киргизка 2-я ул, 4

Усть-Киргизка 2-я ул, 4 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 7

Усть-Киргизка 2-я ул, 10

Усть-Киргизка 2-я ул, 15а

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.1

Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.12

Усть-Киргизка 2-я ул, 23а

Усть-Киргизка 3-я ул, 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 4

Усть-Киргизка 3-я ул, 5

Усть-Киргизка 3-я ул, 10

Усть-Киргизка 3-я ул, 11

Усть-Киргизка 3-я ул, 13

Усть-Киргизка 3-я ул, 14

Усть-Киргизка 3-я ул, 15

Усть-Киргизка 3-я ул, 17

Усть-Киргизка 3-я ул, 18

Усть-Киргизка 3-я ул, 19

Усть-Киргизка 3-я ул, 21

Усть-Киргизка 3-я ул, 23

Усть-Киргизка 3-я ул, 24

Усть-Киргизка 3-я ул, 25

Усть-Киргизка 3-я ул, 25а

Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б стр.1

Усть-Киргизка 3-я ул, 27

Усть-Киргизка 3-я ул, 28

Усть-Киргизка 3-я ул, 28а

Усть-Киргизка 3-я ул, 29

Усть-Киргизка 3-я ул, 30

Усть-Киргизка 3-я ул, 30 стр. 1

Усть-Киргизка 3-я ул, 31

Усть-Киргизка 3-я ул, 32а

Усть-Киргизка 3-я ул, 34

Усть-Киргизка 3-я ул, 40

Усть-Киргизка 4-я ул, 2а

Усть-Киргизка 4-я ул, 3

Усть-Киргизка 4-я ул, 3а

Усть-Киргизка 4-я ул, 4

Усть-Киргизка 4-я ул, 5

Усть-Киргизка 4-я ул, 6а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7а

Усть-Киргизка 4-я ул, 7Б

Усть-Киргизка 5-я ул, 3

Усть-Киргизка 5-я ул, 15

Усть-Киргизка 5-я ул, 15 стр.1

Усть-Киргизка 5-я ул, 15а

Усть-Киргизка 5-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 4а

Усть-Киргизка 6-я ул, 5а

Усть-Киргизка 6-я ул, 8

Усть-Киргизка 6-я ул, 10

Усть-Киргизка 6-я ул, 12

Усть-Киргизка 6-я ул, 12Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 15

Усть-Киргизка 6-я ул, 16

Усть-Киргизка 6-я ул, 17

Усть-Киргизка 6-я ул, 18

Усть-Киргизка 6-я ул, 18/2

Усть-Киргизка 6-я ул, 18Б

Усть-Киргизка 6-я ул, 21

Усть-Киргизка 6-я ул, 23

Усть-Киргизка 6-я ул, 23а

Усть-Киргизка 6-я ул, 33а

Усть-Киргизский 2-й туп, 6

Ференца Мюнниха ул, 1

Ференца Мюнниха ул, 3

Ференца Мюнниха ул, 5

Ференца Мюнниха ул, 5Б

Ференца Мюнниха ул, 7

Ференца Мюнниха ул, 7/1

Ференца Мюнниха ул, 7Б

Ференца Мюнниха ул, 7г

Ференца Мюнниха ул, 8

Ференца Мюнниха ул, 8/2

Ференца Мюнниха ул, 8а

Ференца Мюнниха ул, 9

Ференца Мюнниха ул, 10

Ференца Мюнниха ул, 11

Ференца Мюнниха ул, 11Б

Ференца Мюнниха ул, 12

Ференца Мюнниха ул, 12/1

Ференца Мюнниха ул, 13

Ференца Мюнниха ул, 14

Ференца Мюнниха ул, 15

Ференца Мюнниха ул, 15/1

Ференца Мюнниха ул, 17

Ференца Мюнниха ул, 17а

Ференца Мюнниха ул, 19а

Ференца Мюнниха ул, 22

Ференца Мюнниха ул, 26

Ференца Мюнниха ул, 28

Ференца Мюнниха ул, 30

Ференца Мюнниха ул, 32

Ференца Мюнниха ул, 34

Ференца Мюнниха ул, 36

Ференца Мюнниха ул, 36/1

Ференца Мюнниха ул, 38

Ференца Мюнниха ул, 40

Ференца Мюнниха ул, 42

Ференца Мюнниха ул, 42/1

Ференца Мюнниха ул, 42а

Ференца Мюнниха ул, 44

Ференца Мюнниха ул, 46

Фестивальная ул, 1

Фестивальная ул, 2

Фестивальная ул, 3

Фестивальная ул, 4

Фестивальная ул, 5

Фестивальная ул, 7

Фестивальная ул, 8

Фестивальная ул, 9

Фестивальная ул, 9 стр.2

Фестивальная ул, 9 стр.3

Фестивальная ул, 10

Фестивальная ул, 12

Фестивальная ул, 14

Фестивальная ул, 16/1

Фестивальная ул, 18

На время отключения будет организован подвоз воды. Кроме того, при необходимости можно воспользоваться уличными водоразборными колонками.

Томичей, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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