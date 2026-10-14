В Томске жители боле 1200 домов останутся без воды завтра
14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Завтра, 15 октября, в Томске жильцов боле 1200 домов ждет отключение воды, связанное с переключением абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии по ул. Говорова.
Как уточняют в ООО «Томскводоканал», ремонтные работы запланированы с 9.00 четверга, 15 октября, до 10.00 пятницы, 16 октября. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 4а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 6
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 7Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 7г
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 8Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9в
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 9г
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/2
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 10/3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 11
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 11/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/3
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12/4
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12в
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12г
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12е
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 12з
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 13Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 14
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 15
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 15а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 16
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 16/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 17
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 18
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/4
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 19/6
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 20Б
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 21
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 21/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 22
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 23
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 24
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 25
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 25а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 26
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27/1
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 27а
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 29
- 79 Гвардейской Дивизии ул, 31
- Балагурная ул, 17 стр.2
- Балагурная ул, 19
- Балагурная ул, 30
- Балагурная ул, 30/1
- Балагурная ул, 30/2
- Балагурная ул, 30/2 стр.1
- Балагурная ул, 30/3
- Балагурная ул, 30/5
- Балагурная ул, 32
- Баргузинская ул, 1/1
- Баргузинская ул, 2
- Баргузинская ул, 2в
- Баргузинская ул, 3
- Баргузинская ул, 4
- Баргузинская ул, 10
- Баргузинская ул, 10а
- Барнаульская ул, 1
- Барнаульская ул, 2
- Барнаульская ул, 3
- Барнаульская ул, 7
- Барнаульская ул, 7 стр.3
- Барнаульская ул, 10
- Барнаульская ул, 12
- Барнаульская ул, 14
- Барнаульская ул, 16
- Барнаульская ул, 18
- Барнаульский проезд, 3а
- Барнаульский проезд, 10
- Барнаульский проезд, 11
- Барнаульский проезд, 12
- Барнаульский проезд, 18Б
- Батистовая ул, 6/1
- Батистовая ул, 8
- Батистовая ул, 8 стр.1
- Батистовая ул, 9
- Батистовая ул, 10 стр.1
- Батистовая ул, 12
- Батистовая ул, 14
- Батистовая ул, 16
- Батистовая ул, 17
- Батистовая ул, 18
- Бийская ул, 3
- Бийская ул, 5
- Бийская ул, 6
- Бийская ул, 8
- Бийская ул, 9
- Бийская ул, 10
- Бийская ул, 13а
- Бийская ул, 16
- Бийская ул, 17
- Бийская ул, 18
- Бийская ул, 19
- Бийская ул, 20
- Большая Каштачная ул, 53
- Большая Подгорная ул, 252
- Большая Подгорная ул, 254
- Братская ул, 7
- Братская ул, 8
- Братская ул, 9
- Братская ул, 11
- Братская ул, 13
- Братская ул, 15
- Васюганская ул, 5
- Васюганская ул, 9
- Васюганская ул, 11
- Васюганская ул, 13
- Васюганская ул, 13а
- Ватутина ул, 2
- Ватутина ул, 4
- Ватутина ул, 6
- Ватутина ул, 7
- Ватутина ул, 9
- Ватутина ул, 11
- Ватутина ул, 13
- Ватутина ул, 15
- Ватутина ул, 17
- Ватутина ул, 19
- Ватутина ул, 21
- Ватутина ул, 22
- Ватутина ул, 22/1
- Ватутина ул, 23
- Ватутина ул, 24
- Ватутина ул, 25
- Ватутина ул, 26
- Ватутина ул, 28
- Ватутина ул, 29
- Ватутина ул, 32
- Ватутина ул, 34/2
- Венгерская ул, 3а
- Венгерская ул, 16
- Вилюйская ул, 1
- Вилюйская ул, 3
- Вилюйская ул, 5
- Вилюйская ул, 5 стр1
- Вилюйская ул, 7
- Вилюйская ул, 8
- Вилюйская ул, 9
- Вилюйская ул, 10а
- Вилюйская ул, 16
- Вилюйская ул, 17
- Вилюйская ул, 19
- Вилюйская ул, 21
- Вилюйская ул, 22
- Вилюйская ул, 23
- Вилюйская ул, 24
- Вилюйская ул, 25
- Вилюйская ул, 26/1
- Вилюйская ул, 27
- Вилюйская ул, 28
- Вилюйская ул, 29
- Вилюйская ул, 30
- Вилюйская ул, 31
- Вилюйская ул, 32
- Вилюйская ул, 33
- Вилюйская ул, 34
- Вилюйская ул, 35
- Вилюйская ул, 36
- Вилюйская ул, 38
- Вилюйская ул, 40а стр.7
- Вилюйский 1-й проезд, 4
- Вилюйский 1-й проезд, 4
- Вилюйский 1-й проезд, 4а/1
- Вилюйский проезд, 5
- Вилюйский проезд, 7
- Вилюйский проезд, 9
- Вилюйский проезд, 11
- Витимская ул, ½
- Витимская ул, 1/3
- Витимская ул, 3
- Витимская ул, 5
- Витимская ул, 6
- Витимская ул, 6/1
- Витимская ул, 7
- Витимская ул, 8
- Витимская ул, 9
- Витимская ул, 10
- Витимская ул, 11
- Витимская ул, 12
- Витимская ул, 13
- Витимская ул, 14
- Витимская ул, 15
- Витимская ул, 16
- Витимская ул, 16а
- Витимская ул, 17
- Витимская ул, 18
- Витимская ул, 19
- Витимская ул, 20
- Витимская ул, 21
- Витимская ул, 22
- Витимская ул, 23
- Витимская ул, 24
- Витимская ул, 25
- Витимская ул, 25а
- Витимская ул, 26
- Витимская ул, 27
- Витимская ул, 28
- Витимская ул, 28а
- Витимская ул, 29
- Витимская ул, 30
- Витимская ул, 31
- Витимская ул, 32
- Витимская ул, 33
- Витимская ул, 35
- Витимская ул, 36
- Витимская ул, 37
- Витимская ул, 42
- Витимская ул, 44
- Витимская ул, 46
- Витимская ул, 48
- Витимская ул, 50
- Волжская ул, 3
- Волжская ул, 11
- Волжская ул, 14
- Говорова ул, 1/1
- Говорова ул, ½
- Говорова ул, 1а
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- Говорова ул, 4
- Говорова ул, 6
- Говорова ул, 6/1
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- Говорова ул, 11
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- Говорова ул, 11б
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- Говорова ул, 16/1
- Говорова ул, 17
- Говорова ул, 17/5
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- Говорова ул, 18
- Говорова ул, 18а
- Говорова ул, 19Б
- Говорова ул, 19в
- Говорова ул, 20
- Говорова ул, 21
- Говорова ул, 22
- Говорова ул, 23
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- Говорова ул, 24/1 стр.2
- Говорова ул, 25
- Говорова ул, 25/с4
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- Говорова ул, 25в
- Говорова ул, 26
- Говорова ул, 27а
- Говорова ул, 28
- Говорова ул, 29
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- Дальне-Ключевская ул, 26
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- Жигулевская ул, 5
- Жигулевская ул, 7
- Жигулевская ул, 9
- Жигулевская ул, 10
- Жигулевская ул, 12
- Жигулевский проезд, 4
- Жигулевский проезд, 5
- Жигулевский проезд, 6
- Жигулевский проезд, 8
- Жигулевский проезд, 9
- Интернационалистов ул, 1
- Интернационалистов ул, 2
- Интернационалистов ул, 2а
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- Интернационалистов ул, 3а
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- Интернационалистов ул, 33
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- Интернационалистов ул, 35
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- Интернационалистов ул, 37
- Каменская ул, 1
- Каменская ул, 1, строение 1
- Каменская ул, 3
- Каменская ул, 5
- Каменская ул, 7
- Каменская ул, 9
- Каменская ул, 11
- Каменская ул, 15
- Каменская ул, 17
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- Карла Ильмера ул, 1
- Карла Ильмера ул, 2
- Карла Ильмера ул, 4
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- Карла Ильмера ул, 6/1
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- Карла Ильмера ул, 8а
- Карла Ильмера ул, 9
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- Карла Ильмера ул, 10/2
- Карла Ильмера ул, 10/3
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- Карла Ильмера ул, 12
- Карла Ильмера ул, 13
- Карла Ильмера ул, 15
- Карла Ильмера ул, 15/1
- Карла Ильмера ул, 15/1 стр.1
- Карла Ильмера ул, 17
- Карла Ильмера ул, 19
- Карла Ильмера ул, 21
- Карла Ильмера ул, 23
- Карла Ильмера ул, 23а
- Карла Ильмера ул, 25
- Каштак п, 2 стр. 1
- Каштак п, 4
- Каштак п, 5
- Каштак п, 6
- Каштак п, 7а
- Каштак п, 9
- Каштак п, 10
- Каштак п, 11
- Каштак п, 12
- Каштак п, 12 стр.1
- Каштак п, 13
- Каштак п, 18
- Каштак п, 20
- Каштак п, 22
- Каштак п, 22а
- Каштак п, 24
- Каштак п, 24а
- Каштак п, 25
- Каштак п, 25а
- Каштак п, 26 корпус 1
- Каштак п, 39
- Каштак п, 39а
- Каштак п, 42
- Каштак п, 43
- Каштак п, 43б
- Каштак п, 43е
- Каштак п, 43ж
- Каштак п, 44
- Каштак п, 46
- Каштак п, 47
- Каштак п, 48
- Каштак п, 49
- Каштак п, 51
- Каштак п, 52
- Каштак п, 52 стр. 1
- Каштак п, 53
- Каштак п, 54а
- Каштак п, 55
- Каштак п, 56
- Каштак п, 57
- Каштак п, 60
- Каштак п, 61
- Каштак п, 63
- Каштак п, 65
- Каштак п, 68
- Каштак п, 73
- Каштак п, 74
- Каштак п, 76
- Каштак п, 79
- Каштак п, 90
- Каштак п, 90а
- Каштак п, 91
- Каштак п, 94
- Каштак п, 100
- Каштак п, 107
- Каштак п, 108
- Каштак п, 111
- Каштак п, 113 стр.1
- Каштак п, 114
- Каштак п, 116
- Каштак п, 116а
- Каштак п, 118
- Каштак п, 118а
- Каштак п, 120
- Каштак п, 121а
- Каштак п, 121Б
- Каштак п, 121в
- Каштак п, 123/1
- Каштак п, 126
- Каштак п, 126Б
- Каштак п, 126г
- Каштак п, 126д
- Каштак п, 128
- Каштак п, 129
- Каштак п, 131
- Каштак п, 134/1
- Каштак п, 134/3
- Каштак п, 134/4
- Каштак п, 134Б
- Каштак п, 134в
- Каштак п, 135
- Каштак п, 139 в
- Каштак п, 139 г
- Каштак п, 140
- Каштак п, 141а
- Каштак п, 141Б
- Каштак п, 142
- Каштак п, 142/1
- Каштак п, 142а
- Каштак п, 142г
- Каштак п, 143
- Каштак п, 143а
- Каштак п, 143в
- Киргизка п, 20в
- Киргизка п, 20г
- Киргизка п, 26
- Киргизка п, 30Б
- Киргизка п, 31
- Киргизка п, 32
- Киргизка п, 32Б
- Киргизка п, 32в
- Киргизка п, 34а
- Киргизка п, 34Б
- Киргизка п, 34в
- Киргизка п, 35а
- Киргизка п, 35Б
- Киргизка п, 36
- Киргизка п, 37
- Киргизка п, 41
- Киргизка п, 45 строение 1
- Киргизка п, 45а
- Киргизка п, 48
- Киргизка п, 49
- Киргизка п, 50а
- Киргизка п, 52в стр.1
- Киргизка п, 52в стр.2
- Киргизка п, 54а
- Киргизка п, 55
- Киргизка п, 58
- Киргизка п, 59/1
- Киргизка п, 59а
- Киргизка п, 60
- Киргизка п, 60/2
- Киргизка п, 60а
- Киргизка п, 60Б
- Киргизка п, 60г
- Киргизка п, 62
- Киргизка п, 62а
- Киргизка п, 65
- Киргизка п, 69
- Киргизка п, 71
- Киргизка п, 72
- Киргизка п, 73
- Киргизка п, 74
- Киргизка п, 75
- Киргизка п, 78
- Киргизка п, 79
- Киргизка п, 79а
- Киргизка п, 79г
- Киргизка п, 80
- Киргизка п, 80 стр.1
- Киргизка п, 80/1
- Киргизка п, 80/4
- Киргизка п, 80а
- Киргизка п, 80Б
- Киргизка п, 80е
- Киргизка п, 81/1
- Киргизка п, 81Б
- Киргизка п, 81в
- Киргизка п, 81д корп.2
- Киргизка п, 81ж
- Киргизка п, 81з стр.3
- Киргизка п, 81к
- Киргизка п, 82
- Киргизка п, 82/1
- Киргизка п, 82а
- Киргизка п, 82а стр.1
- Киргизка п, 82б стр.1
- Киргизка п, 82в
- Киргизка п, 82ж
- Киргизка п, 83
- Киргизка п, 83в
- Киргизка п, 83г
- Киргизка п, 83д
- Киргизка п, 83е
- Киргизка п, 83и
- Киргизка п, 83к
- Киргизка п, 84
- Киргизка п, 84а
- Киргизка п, 85
- Киргизка п, 86
- Киргизка п, 86 корпус 1
- Киргизка п, 87
- Киргизка п, 87/2
- Киргизка п, 88
- Киргизка п, 89
- Киргизка п, 91
- Киргизка п, 92
- Киргизка п, 92/1
- Киргизка п, 97
- Киргизка п, 101
- Киргизка п, 103
- Киргизка п, 105
- Киргизка п, 106
- Киргизка п, 107
- Киргизка п, 108 корпус 2
- Киргизка п, 108/1
- Киргизка п, 109
- Киргизка п, 110
- Киргизка п, 115
- Киргизка п, 115а
- Киргизка п, 116
- Киргизка п, 118
- Киргизка п, 119а
- Киргизка п, 119а стр.1
- Киргизка п, 120 стр.1
- Киргизка п, 122
- Киргизка п, 136
- Киргизка п, 138
- Киргизка п, 140
- Киргизка п, 140/1
- Киргизка п, 159
- Кольцевой проезд, 4
- Кольцевой проезд, 7
- Кольцевой проезд, 8
- Кольцевой проезд, 8а
- Кольцевой проезд, 8Б
- Кольцевой проезд, 10
- Кольцевой проезд, 12
- Кольцевой проезд, 12/1
- Кольцевой проезд, 12а
- Кольцевой проезд, 14
- Кольцевой проезд, 15
- Кольцевой проезд, 15/1
- Кольцевой проезд, 16
- Кольцевой проезд, 17
- Кольцевой проезд, 18
- Кольцевой проезд, 19
- Кольцевой проезд, 20
- Кольцевой проезд, 21
- Кольцевой проезд, 22
- Кольцевой проезд, 22/1
- Кольцевой проезд, 24
- Кольцевой проезд, 25
- Кольцевой проезд, 26
- Кольцевой проезд, 27
- Кольцевой проезд, 28
- Кольцевой проезд, 30
- Кольцевой проезд, 33
- Кольцевой проезд, 33/1
- Кольцевой проезд, 33/2
- Кольцевой проезд, 34
- Кольцевой проезд, 34а
- Кольцевой проезд, 36
- Кольцевой проезд, 38
- Кольцевой проезд, 38а
- Кольцевой проезд, 39
- Кольцевой проезд, 39 ст.4
- Кольцевой проезд, 40
- Кольцевой проезд, 40а
- Кольцевой проезд, 40Б
- Кольцевой проезд, 40в
- Кольцевой проезд, 41
- Кольцевой проезд, 43
- Кольцевой проезд, 43/1 стр.1
- Кольцевой проезд, 43/3
- Кольцевой проезд, 43/4
- Кольцевой проезд, 46
- Кольцевой проезд, 49
- Кольцевой проезд, 53
- Кольцевой проезд, 53а
- Кольцевой проезд, 53б
- Кольцевой проезд, 55
- Кольцевой проезд, 55/1
- Кольцевой проезд, 55Б
- Кольцевой проезд, 57
- Кольцевой проезд, 57а
- Кольцевой проезд, 57Б
- Кольцевой проезд, 59
- Костромская ул, 9
- Костромская ул, 10
- Костромская ул, 11
- Костромская ул, 12
- Костромская ул, 13
- Костромская ул, 14
- Костромская ул, 15
- Костромская ул, 16
- Костромская ул, 17
- Костромская ул, 18
- Костромская ул, 20
- Костромская ул, 21
- Костромская ул, 22
- Костромская ул, 23
- Костромская ул, 25
- Костромская ул, 30
- Кошурникова ул, 1
- Кошурникова ул, ½
- Кошурникова ул, 3
- Кошурникова ул, 5
- Кошурникова ул, 5а
- Кошурникова ул, 7
- Кошурникова ул, 9
- Кошурникова ул, 11
- Красноярская ул, 17а
- Крутоовражный п, 43а
- Крутоовражный п, 43в
- Крутоовражный п, 43г
- Крутоовражный п, 43д
- Крутоовражный п, 56а
- Крутоовражный п, 76Б строение 1
- ЛПК 2-й п, 104
- ЛПК 2-й п, 104 стр.1
- ЛПК 2-й п, 104 стр.2
- ЛПК 2-й п, 105
- ЛПК 2-й п, 109/1
- ЛПК 2-й п, 140б
- ЛПК 2-й п, 158
- ЛПК 2-й п, 162
- ЛПК 2-й п, 162а стр.1
- ЛПК 2-й п, 163
- ЛПК 2-й п, 164а
- ЛПК 2-й п, 165
- ЛПК 2-й п, 170а
- ЛПК 2-й п, 172
- ЛПК 2-й п, 198
- ЛПК 2-й п, 201а
- ЛПК 2-й п, 257а
- ЛПК 2-й п, 265
- ЛПК 2-й п, 269
- Ленская ул, 12
- Ленская ул, 14
- Ленская ул, 16
- Ленская ул, 18
- Ленская ул, 45
- Ленская ул, 45/1
- Ленская ул, 47
- Ленская ул, 49
- Ленская ул, 49а
- Ленская ул, 51
- Ленская ул, 53
- Ленская ул, 57
- Ленская ул, 59/1
- Ленская ул, 59/2
- Ленская ул, 59/3
- Макарова ул, 9
- Макарова ул, 10
- Макарова ул, 11
- Макарова ул, 12
- Макарова ул, 12а
- Макарова ул, 14
- Макарова ул, 15
- Макарова ул, 16
- Макарова ул, 17
- Макарова ул, 18
- Макарова ул, 20
- Макарова ул, 21
- Макарова ул, 22
- Макарова ул, 23
- Макарова ул, 24
- Макарова ул, 25
- Макарова ул, 26
- Макарова ул, 28
- Макарова ул, 29
- Макарова ул, 30
- Макарова ул, 31а
- Макарова ул, 44
- Макарова ул, 44 стр.5
- Мира пр-кт, 1
- Мира пр-кт, ½
- Мира пр-кт, 3
- Мира пр-кт, 4/1
- Мира пр-кт, 5
- Мира пр-кт, 10
- Мира пр-кт, 10/1
- Мира пр-кт, 10а
- Мира пр-кт, 11
- Мира пр-кт, 12а
- Мира пр-кт, 13
- Мира пр-кт, 13/1
- Мира пр-кт, 13/2
- Мира пр-кт, 13/3
- Мира пр-кт, 15
- Мира пр-кт, 15/1
- Мира пр-кт, 16а
- Мира пр-кт, 17
- Мира пр-кт, 17 стр.1
- Мира пр-кт, 17/1
- Мира пр-кт, 19
- Мира пр-кт, 19/1
- Мира пр-кт, 19а
- Мира пр-кт, 20
- Мира пр-кт, 21
- Мира пр-кт, 21а
- Мира пр-кт, 21в
- Мира пр-кт, 21г
- Мира пр-кт, 21ж
- Мира пр-кт, 22
- Мира пр-кт, 23
- Мира пр-кт, 26
- Мира пр-кт, 27
- Мира пр-кт, 27а
- Мира пр-кт, 27в
- Мира пр-кт, 27д
- Мира пр-кт, 28
- Мира пр-кт, 29
- Мира пр-кт, 29а
- Мира пр-кт, 30
- Мира пр-кт, 31
- Мира пр-кт, 31/1
- Мира пр-кт, 31Б
- Мира пр-кт, 33
- Мира пр-кт, 33 строение 1
- Мира пр-кт, 33/1
- Мира пр-кт, 33а
- Мира пр-кт, 33Б
- Мира пр-кт, 35
- Мира пр-кт, 35/2
- Мира пр-кт, 36
- Мира пр-кт, 37
- Мира пр-кт, 38
- Мира пр-кт, 39
- Мира пр-кт, 39а
- Мира пр-кт, 40 стр.6
- Мира пр-кт, 40а
- Мира пр-кт, 40Б
- Мира пр-кт, 40стр.2
- Мира пр-кт, 41
- Мира пр-кт, 41а
- Мира пр-кт, 42
- Мира пр-кт, 45
- Мира пр-кт, 46
- Мира пр-кт, 47
- Мира пр-кт, 48
- Мира пр-кт, 48/3
- Мира пр-кт, 48/4
- Мира пр-кт, 48а
- Мира пр-кт, 50
- Мира пр-кт, 50а
- Мира пр-кт, 52
- Мира пр-кт, 52 стр.4
- Мира пр-кт, 52а
- Мира пр-кт, 56
- Мира пр-кт, 58
- Мира пр-кт, 66
- Мира пр-кт, 68
- Мира пр-кт, 70
- Мира пр-кт, 70/1
- Мира пр-кт, 70а
- Мира пр-кт, 72
- Мира пр-кт, 72/1
- Мира пр-кт, 72/2
- Мира пр-кт, 72а
- Мира пр-кт, 74
- Мира пр-кт, 74/2
- Мира пр-кт, 74/3
- Мира пр-кт, 74/4
- Мира пр-кт, 76
- Мира пр-кт, 78
- Морской пер, 6
- Морской пер, 11
- Морской пер, 13
- Морской пер, 14
- Морской пер, 15
- Морской пер, 16
- Морской пер, 17
- Морской пер, 18
- Морской пер, 20
- Мостовая 1-я ул, 2
- Мостовая 1-я ул, 3
- Мостовая 1-я ул, 4
- Мостовая 1-я ул, 6
- Мостовая 1-я ул, 7
- Мостовая 1-я ул, 8
- Мостовая 1-я ул, 9
- Мостовая 1-я ул, 10
- Мостовая 1-я ул, 11
- Мостовая 1-я ул, 12
- Мостовая 1-я ул, 13
- Мостовая 1-я ул, 13 корпус 1
- Мостовая 1-я ул, 14
- Мостовая 1-я ул, 16
- Мостовая ул, 1/1
- Мостовая ул, 16а
- Мостовая ул, 18/1
- Мостовая ул, 18/1 стр.1
- Мостовая ул, 18/1 стр.2
- Мостовая ул, 18/1 стр.3
- Мостовая ул, 20/2
- Мостовая ул, 28 строение 2
- Мостовая ул, 28 строение 3
- Мостовая ул, 28 строение 6
- Мостовая ул, 28 строение 10
- Мостовая ул, 28 строение 11
- Мостовая ул, 28а
- Мостовая ул, 28Б
- Мостовая ул, 30 строение 2
- Мостовая ул, 30 строение 4
- Мостовая ул, 30 строение 5
- Мостовая ул, 30 строение 6
- Мостовая ул, 32Б
- Мостовой пер, 1а
- Мостовой пер, 3 стр.1
- Нарымская ул, 3
- Нарымская ул, 4
- Нарымская ул, 4а
- Нарымская ул, 6
- Нарымская ул, 10
- Нарымская ул, 12
- Ново-Деповская ул, 1а
- Ново-Деповская ул, 2
- Ново-Деповская ул, 3
- Ново-Деповская ул, 4
- Ново-Деповская ул, 6
- Ново-Деповская ул, 7а
- Ново-Деповская ул, 8
- Ново-Деповская ул, 10
- Ново-Деповская ул, 12
- Ново-Деповская ул, 14
- Ново-Деповская ул, 16
- Ново-Деповская ул, 18а
- Ново-Деповская ул, 20
- Ново-Деповская ул, 26
- Ново-Деповская ул, 30
- Ново-Деповская ул, 32
- Ново-Деповская ул, 34
- Ново-Деповская ул, 36
- Ново-Чулымский пер, 3
- Ново-Чулымский пер, 5
- Ново-Чулымский пер, 6
- Ново-Чулымский пер, 9
- Ново-Чулымский пер, 10
- Ново-Чулымский пер, 12
- Ново-Чулымский пер, 13
- Профсоюзная ул, 2/8 стр.3
- Профсоюзная ул, 2/8 стр.4
- Профсоюзная ул, 2/15 стр.1
- Раздольная ул, 2
- Раздольная ул, 2а
- Раздольная ул, 2в
- Раздольная ул, 6/1
- Раздольная ул, 8/1
- Раздольная ул, 8/1 стр.1
- Раздольная ул, 20/2
- Раздольная ул, 26
- Светлый пер, 46/6
- Светлый пер, 46/6 стр.1
- Северо-Каштачная ул, 3
- Северо-Каштачная ул, 10
- Северо-Каштачная ул, 13а
- Северо-Каштачная ул, 17
- Северо-Каштачная ул, 18
- Северо-Каштачная ул, 19
- Северо-Каштачная ул, 20
- Северо-Каштачная ул, 20/1
- Северо-Каштачная ул, 21
- Северо-Каштачная ул, 22
- Северо-Каштачная ул, 23
- Северо-Каштачная ул, 25
- Северо-Каштачная ул, 26
- Северо-Каштачная ул, 28 корпус 1
- Северо-Каштачная ул, 32 стр.1
- Северо-Каштачная ул, 33
- Северо-Каштачная ул, 36
- Северо-Каштачная ул, 37
- Северо-Каштачная ул, 44
- Северо-Каштачная ул, 45
- Северо-Каштачная ул, 46 стр.1
- Северо-Каштачная ул, 47
- Северо-Каштачная ул, 50
- Северо-Каштачная ул, 50Б
- Северо-Каштачная ул, 53
- Северо-Каштачная ул, 109
- Северо-Каштачный 1-й пер, ½
- Северо-Каштачный 2-й пер, 1/1
- Северо-Каштачный 2-й пер, 3
- Северо-Каштачный 2-й пер, 5
- Северо-Каштачный 2-й пер, 8
- Северо-Каштачный 2-й пер, 9
- Северо-Каштачный п, 33
- Смирнова ул, 1
- Смирнова ул, 1Б
- Смирнова ул, 1г
- Смирнова ул, 1ж
- Смирнова ул, 1з
- Смирнова ул, 2а
- Смирнова ул, 3
- Смирнова ул, 3 стр. 5
- Смирнова ул, 3 стр. 10
- Смирнова ул, 3а
- Смирнова ул, 3Б
- Смирнова ул, 4
- Смирнова ул, 5
- Смирнова ул, 5/1
- Смирнова ул, 5/2
- Смирнова ул, 5/3
- Смирнова ул, 5/8
- Смирнова ул, 5/10
- Смирнова ул, 5/14
- Смирнова ул, 5а
- Смирнова ул, 5Б стр.1
- Смирнова ул, 5д
- Смирнова ул, 7
- Смирнова ул, 7/1
- Смирнова ул, 7/8 стр.1
- Смирнова ул, 7/9
- Смирнова ул, 7/11
- Смирнова ул, 7/11 стр.2
- Смирнова ул, 7/11 стр.7
- Смирнова ул, 7/13
- Смирнова ул, 7/14
- Смирнова ул, 7/25,
- Смирнова ул, 7Б
- Смирнова ул, 9
- Смирнова ул, 9 /11
- Смирнова ул, 9 стр.1
- Смирнова ул, 9 стр.2
- Смирнова ул, 9 стр.3
- Смирнова ул, 9 стр.9
- Смирнова ул, 9 стр.15
- Смирнова ул, 9/1
- Смирнова ул, 9/3
- Смирнова ул, 9/10
- Смирнова ул, 9/19
- Смирнова ул, 11
- Смирнова ул, 13
- Смирнова ул, 15
- Смирнова ул, 15а
- Смирнова ул, 16
- Смирнова ул, 19
- Смирнова ул, 20/1
- Смирнова ул, 21
- Смирнова ул, 22
- Смирнова ул, 23
- Смирнова ул, 24
- Смирнова ул, 25
- Смирнова ул, 26
- Смирнова ул, 27
- Смирнова ул, 28
- Смирнова ул, 28 стр.1
- Смирнова ул, 28 стр.2
- Смирнова ул, 29
- Смирнова ул, 30
- Смирнова ул, 30Б
- Смирнова ул, 30в
- Смирнова ул, 31
- Смирнова ул, 32а
- Смирнова ул, 33
- Смирнова ул, 34
- Смирнова ул, 35
- Смирнова ул, 36
- Смирнова ул, 38
- Смирнова ул, 38/1
- Смирнова ул, 38/2
- Смирнова ул, 38/3
- Смирнова ул, 38/4
- Смирнова ул, 38/5
- Смирнова ул, 38/6
- Смирнова ул, 38а
- Смирнова ул, 40
- Смирнова ул, 40/1
- Смирнова ул, 40/2
- Смирнова ул, 40/3
- Смирнова ул, 40/5
- Смирнова ул, 41/2
- Смирнова ул, 42
- Смирнова ул, 42/1
- Смирнова ул, 42/2
- Смирнова ул, 42/3
- Смирнова ул, 42/3 стр 3
- Смирнова ул, 43 стр.1
- Смирнова ул, 43/2
- Смирнова ул, 43/3
- Смирнова ул, 44
- Смирнова ул, 44/1
- Смирнова ул, 44/2
- Смирнова ул, 44/4
- Смирнова ул, 45
- Смирнова ул, 48
- Смирнова ул, 48/1
- Смирнова ул, 48/3
- Смирнова ул, 48а
- Смирнова ул, 48а стр. 3
- Смирнова ул, 48Б стр. 2
- Смирнова ул, 48г
- Смирнова ул, 50
- Смирнова ул, 50/1
- Смирнова ул, 56
- Смирнова ул, 58а
- Смирнова ул, 68
- Старо-Деповская ул, 55
- Старо-Деповской п, 12
- Стрелочная ул, 1а
- Стрелочная ул, 1Б
- Стрелочная ул, 1в
- Стрелочная ул, 1г
- Стрелочная ул, 3а
- Стрелочная ул, 5
- Стрелочная ул, 7
- Стрелочная ул, 13
- Стрелочная ул, 15
- Стрелочная ул, 23
- Сухумская ул, 5
- Сухумская ул, 7
- Сухумская ул, 9
- Таймырский пер, 16а
- Урожайный пер, 29
- Урожайный пер, 30
- Урожайный пер, 31
- Урожайный пер, 32
- Урожайный пер, 33
- Усть-Киргизка 1-я ул, 2
- Усть-Киргизка 1-я ул, 7
- Усть-Киргизка 1-я ул, 9
- Усть-Киргизка 1-я ул, 10а
- Усть-Киргизка 1-я ул, 12
- Усть-Киргизка 1-я ул, 18
- Усть-Киргизка 1-я ул, 21 стр.1
- Усть-Киргизка 1-я ул, 24
- Усть-Киргизка 2-я ул, 1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 2
- Усть-Киргизка 2-я ул, 2/2
- Усть-Киргизка 2-я ул, 4
- Усть-Киргизка 2-я ул, 4 стр.1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 7
- Усть-Киргизка 2-я ул, 10
- Усть-Киргизка 2-я ул, 15а
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.1
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23 стр.12
- Усть-Киргизка 2-я ул, 23а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 4
- Усть-Киргизка 3-я ул, 5
- Усть-Киргизка 3-я ул, 10
- Усть-Киргизка 3-я ул, 11
- Усть-Киргизка 3-я ул, 13
- Усть-Киргизка 3-я ул, 14
- Усть-Киргизка 3-я ул, 15
- Усть-Киргизка 3-я ул, 17
- Усть-Киргизка 3-я ул, 18
- Усть-Киргизка 3-я ул, 19
- Усть-Киргизка 3-я ул, 21
- Усть-Киргизка 3-я ул, 23
- Усть-Киргизка 3-я ул, 24
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 25Б стр.1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 27
- Усть-Киргизка 3-я ул, 28
- Усть-Киргизка 3-я ул, 28а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 29
- Усть-Киргизка 3-я ул, 30
- Усть-Киргизка 3-я ул, 30 стр. 1
- Усть-Киргизка 3-я ул, 31
- Усть-Киргизка 3-я ул, 32а
- Усть-Киргизка 3-я ул, 34
- Усть-Киргизка 3-я ул, 40
- Усть-Киргизка 4-я ул, 2а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 3
- Усть-Киргизка 4-я ул, 3а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 4
- Усть-Киргизка 4-я ул, 5
- Усть-Киргизка 4-я ул, 6а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 7а
- Усть-Киргизка 4-я ул, 7Б
- Усть-Киргизка 5-я ул, 3
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15 стр.1
- Усть-Киргизка 5-я ул, 15а
- Усть-Киргизка 5-я ул, 16
- Усть-Киргизка 6-я ул, 4а
- Усть-Киргизка 6-я ул, 5а
- Усть-Киргизка 6-я ул, 8
- Усть-Киргизка 6-я ул, 10
- Усть-Киргизка 6-я ул, 12
- Усть-Киргизка 6-я ул, 12Б
- Усть-Киргизка 6-я ул, 15
- Усть-Киргизка 6-я ул, 16
- Усть-Киргизка 6-я ул, 17
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18/2
- Усть-Киргизка 6-я ул, 18Б
- Усть-Киргизка 6-я ул, 21
- Усть-Киргизка 6-я ул, 23
- Усть-Киргизка 6-я ул, 23а
- Усть-Киргизка 6-я ул, 33а
- Усть-Киргизский 2-й туп, 6
- Ференца Мюнниха ул, 1
- Ференца Мюнниха ул, 3
- Ференца Мюнниха ул, 5
- Ференца Мюнниха ул, 5Б
- Ференца Мюнниха ул, 7
- Ференца Мюнниха ул, 7/1
- Ференца Мюнниха ул, 7Б
- Ференца Мюнниха ул, 7г
- Ференца Мюнниха ул, 8
- Ференца Мюнниха ул, 8/2
- Ференца Мюнниха ул, 8а
- Ференца Мюнниха ул, 9
- Ференца Мюнниха ул, 10
- Ференца Мюнниха ул, 11
- Ференца Мюнниха ул, 11Б
- Ференца Мюнниха ул, 12
- Ференца Мюнниха ул, 12/1
- Ференца Мюнниха ул, 13
- Ференца Мюнниха ул, 14
- Ференца Мюнниха ул, 15
- Ференца Мюнниха ул, 15/1
- Ференца Мюнниха ул, 17
- Ференца Мюнниха ул, 17а
- Ференца Мюнниха ул, 19а
- Ференца Мюнниха ул, 22
- Ференца Мюнниха ул, 26
- Ференца Мюнниха ул, 28
- Ференца Мюнниха ул, 30
- Ференца Мюнниха ул, 32
- Ференца Мюнниха ул, 34
- Ференца Мюнниха ул, 36
- Ференца Мюнниха ул, 36/1
- Ференца Мюнниха ул, 38
- Ференца Мюнниха ул, 40
- Ференца Мюнниха ул, 42
- Ференца Мюнниха ул, 42/1
- Ференца Мюнниха ул, 42а
- Ференца Мюнниха ул, 44
- Ференца Мюнниха ул, 46
- Фестивальная ул, 1
- Фестивальная ул, 2
- Фестивальная ул, 3
- Фестивальная ул, 4
- Фестивальная ул, 5
- Фестивальная ул, 7
- Фестивальная ул, 8
- Фестивальная ул, 9
- Фестивальная ул, 9 стр.2
- Фестивальная ул, 9 стр.3
- Фестивальная ул, 10
- Фестивальная ул, 12
- Фестивальная ул, 14
- Фестивальная ул, 16/1
- Фестивальная ул, 18
На время отключения будет организован подвоз воды. Кроме того, при необходимости можно воспользоваться уличными водоразборными колонками.
Томичей, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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