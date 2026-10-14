18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске жители боле 1200 домов останутся без воды завтра

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска В Томске жители боле 1200 домов останутся без воды завтра

Завтра, 15 октября, в Томске жильцов боле 1200 домов ждет отключение воды, связанное с переключением абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии по ул. Говорова.

Как уточняют в ООО «Томскводоканал», ремонтные работы запланированы с 9.00 четверга, 15 октября, до 10.00 пятницы, 16 октября. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

На время отключения будет организован подвоз воды. Кроме того, при необходимости можно воспользоваться уличными водоразборными колонками.

Томичей, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи вновь могут отправлять письма в Северную Корею

23 сентября 2026
Томские новости

В Новый год томичи будут отдыхать 11 дней

18 сентября 2026
Рассказано

Изучая недра. В Томском политехе отметят юбилей горно-геологического образования первым тематическим форумом

12 октября 2026
Томские новости

В Томске с 18 сентября изменится расписание автобусов №36 и 37

17 сентября 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка «Видимо — невидимо» об истории города

12 октября 2026
Томские новости

Пригородные поезда в Томской области переходят на зимнее расписание

30 сентября 2026
Томские новости

Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

2 октября 2026
Томские новости

В томских складах Горохова начали расчищать помещения

7 октября 2026
Томские новости

Около сотни спортсменов примут участие в финале первенства Томской области по мотокроссу

24 сентября 2026