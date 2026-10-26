В Томской области «Тойота Марк 2» въехала в дерево, трое пострадали

26 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В селе Кожевниково иномарка врезалась в дерево, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 3.00 на ул. Ленина, 1. По предварительным данным, 20-летняя водитель «Тойота Марк 2» выбрала скорость, «не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства». В итоге девушка потеряла управление и автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель и два 24-летних пассажира с травмами доставлены в медорганизацию.

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