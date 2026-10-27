18+
18+
РЕКЛАМА

Один человек погиб, ребенок пострадал при пожаре в историческом доме в Томске

Город, Происшествия, Томские новости, пожар сводка происшествий жесть Томска интересные новости оперативная обстановка деревянная архитект Один человек погиб, ребенок пострадал при пожаре в историческом доме в Томске

Сегодня утром, 27 октября, в Томске загорелся деревянный дом на ул. Рузского, 17. Огонь также перекинулся на соседнее здание на пер. Плеханова, 34 и надворные постройки.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на месте работали 16 единиц техники и 50 человек. Открытое горение было ликвидировано к 11.36. Площадь пожара составила 700 кв. метров.

При пожаре также погиб человек, пострадал 11-летний ребенок.

Оба пострадавших от огня дома являлись объектами деревянного зодчества и подлежали охране.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Томской области

21 октября 2026
Томские новости

Жителя Томской области осудили за гибель людей во время лодочной прогулки

23 октября 2026
Томские новости

В Томске ликвидировали крупный пожар на заводе по производстве ОСБ-плит

16 октября 2026
Томские новости

Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

2 октября 2026
Томские новости

ИИ для предприятий: «Ростелеком» представил инновационные решения для промышленности Сибири

8 октября 2026
Томские новости

В Томске бесплатно покажут южнокорейский исторический боевик «Убийство»

15 октября 2026
Томские новости

В Томске утвердили концепцию новогоднего оформления с вязаными узорами

12 октября 2026
Томские новости

Почти 7,3 тыс. видеокамер платформы «Ключ» обеспечивают порядок в многоэтажках Сибири

29 сентября 2026
Томские новости

Депутаты одобрили введение турналога в Томске

2 октября 2026