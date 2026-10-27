Один человек погиб, ребенок пострадал при пожаре в историческом доме в Томске

27 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 27 октября, в Томске загорелся деревянный дом на ул. Рузского, 17. Огонь также перекинулся на соседнее здание на пер. Плеханова, 34 и надворные постройки.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, на месте работали 16 единиц техники и 50 человек. Открытое горение было ликвидировано к 11.36. Площадь пожара составила 700 кв. метров.

При пожаре также погиб человек, пострадал 11-летний ребенок.

Оба пострадавших от огня дома являлись объектами деревянного зодчества и подлежали охране.

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