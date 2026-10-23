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Издательство «НЛО» выпустило электронные версии более 650 книг

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Издательство «Новое электронное обозрение» запустило каталог электронных версий книг. Всего на сайте доступно более 650 изданий в форматах pdf и epub.

Как сообщают в телеграм-канале «НЛО», сейчас в каталоге представлены книги 2020–2026 годов из разных серий. Предполагается, что список в дальнейшем будут пополнять, в том числе и изданиями прошлых лет.

Покупатели электронных версий получат книгу в двух форматах — EPUB и PDF. Найти подходящие издания можно в общем каталоге по отметке «Есть электронная». После оплаты оба файла будут сразу доступны для скачивания, а в личном кабинете их можно скачать повторно в любое время.

Оплатить электронные книги «НЛО» можно как российскими и зарубежными банковскими картами. Кроме того, в личном кабинете на сайте издательства можно добавлять в избранное книги, журналы и эпизоды подкастов, сохранять адреса доставки, просматривать историю покупок и возвращаться к неоплаченным заказам.

«Новое электронное обозрение» — независимое гуманитарное издательство, открытое в 1992 году. Оно специализируется на выпуске научной и научно-популярной литературы по истории, литературоведению, культурологии, философии, социологии, антропологии и искусствоведению.

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