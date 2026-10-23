В Пассаже Второва покажут читакль-расследование по «Томским трущобам»

23 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 7 ноября, в Томском центре современной культуры состоится читакль-расследование «Томские трущобы» по мотивам одноимённого романа. Режиссером постановки выступила Алёна Шафер, сообщают организаторы.

«Томские трущобы» представят в формате интерактивной читки, в которой зрители смогут стать участниками происходящего. По задумке авторов, гости возьмут на себя роль следователей и вместе с актёрами будут распутывать связанные с героями истории.

В основе читакля — криминальный сюжет романа «Томские трущобы», его герои и размышления о преступлении и возмездии, границе между жертвой и палачом и возможности искупления.

В постановке примут участие актёры театров Томска и Северска.

Читакль состоится 7 ноября в 18.00 в Томском центре современной культуры (историческое здание Пассажа Второва). Забронировать билеты можно в сообщениях театра-музея «Место» или по телефону +7 913 810-31-37.

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