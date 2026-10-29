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В Томской области на треть сократилось производство мебели

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По итогам семи месяцев 2026 года производство мебели в Томской области сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отрасли сказывается охлаждение рынка жилой недвижимости и снижение потребительского спроса, следует из очередного доклада Банка России о региональной экономике.

Как отмечают в Центробанке, снижение спроса на мебель наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа. Часть производителей в этих условиях сокращает выпуск продукции и переориентируется на заказы корпоративного сектора. Другие компании продолжают инвестировать в развитие производства и цифровых каналов продаж в расчёте на восстановление рынка.

Руководитель одной из крупных томских компаний по производству корпусной мебели сообщил региональному отделению Банка России о сокращении объёмов производства и реализации готовой продукции. По его мнению, часть покупателей перешла в более бюджетный ценовой сегмент.

При этом ситуация у производителей складывается по-разному. Глава томской компании, выпускающей специализированную и бытовую мебель, рассказал о нетипичном для рынка росте спроса в августе и сентябре. В частности, предприятие зафиксировало увеличение продаж столов и стульев. Производитель связывает это с переходом части покупателей из онлайн-магазинов в офлайн.

— Мы видим, что мебельная отрасль Томской области реагирует на сдержанный спрос — производство мебели продолжает сокращаться. Часть покупателей переходит в более бюджетный сегмент, а компании корректируют цены. При этом отдельные производители отмечают рост продаж и расширяют производство, — заявила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

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