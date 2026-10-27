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Завышенные показатели вывоза мусора стали поводом для уголовного дела в Томске

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Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве при вывозе твердых коммунальных отходов в региональном центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

— С декабря 2024 года по декабрь 2025 года обвиняемый, исполняя муниципальные контракты по вывозу твердых коммунальных отходов, предоставлял отчеты, содержащие недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ, — говорится в сообщении.

В результате, по данным СКР, Томску нанесен материальный ущерб на 2,3 млн рублей.

Предпринимателю инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), у него дома и на работе прошли обыски с изъятием документов. Свою вину фигурант признал.

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