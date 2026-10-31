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В Томске закрыли доступ в ценный дом на пер. Красный

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В Томске подрядчик закрыл оконные и дверные проемы в объекте деревянного зодчества на пер. Красный, 6/1, сообщает пресс-служба мэрии.

Эти действия меры направлены на предотвращение дальнейшего разрушения конструкций здания, а также на исключение несчастных случаев.

— Наша задача — бережно относиться к наследию Томска, чтобы здание дождалось своего инвестора и было в дальнейшем восстановлено. Ограничение доступа продиктовано в первую очередь вопросами безопасности. Регулярно проверяем целостность конструкции, чтобы внутрь никто не мог проникнуть, — цитирует пресс-служба главу администрации Ленинского района Станислава Кербера.

Напомним, ранее подрядчик, работающий над восстановлением «Дома за рубль» на ул. Кулева, 16 выступил с предложением по консервации деревянных зданий на территории исторического поселения «Город Томск».

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