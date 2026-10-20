Завтра в Томске ограничат движение на Комсомольском проспекте

20 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра туром, 21 октября, в Томске ограничат движение на пр. Комсомольском от ул. Карташова до ул. Енисейской, 33.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, изменения будут действовать с 8.00 среды до 20.00 четверга, 22 октября.

В это время движение транспорта на указанном участке будет осуществляться по временным знакам. Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижений по городу.

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