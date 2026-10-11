В Томской области «ВАЗ» съехал с дороги, опрокинулся и загорелся

11 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В субботу, 10 октября, на трассе Томск — Мариинск произошло ДТП с участием ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.20 на 12 километре автодороги. Здесь 25-летний водитель съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся и загорелся.

В момент ДТП в транспортном средстве находились водитель и два пассажира. Все они самостоятельно выбрались из автомобиля. Медицинская помощь им не понадобилась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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