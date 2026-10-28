«Ключ» — миллионер: к сервису управления домом от «Ростелекома» подключен уже 1 000 000 домохозяйств

28 октября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Общее число домохозяйств, подключенных к цифровой платформе «Ростелеком Ключ», превысило один миллион. Таким образом, ежедневно решениями для управления и контроля за многоквартирными домами и придомовой территорией от «Ростелекома» пользуются свыше 2,5 млн людей1 в 440 населенных пунктах России.

Лидерами по количеству подключенных домохозяйств стали макрорегионы Волга, Центр и Сибирь — 237 тыс., 225 тыс. и 197 тыс. домохозяйств соответственно. Цифровой сервис представлен как в крупных мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах, расположенных в зоне северной тайги (город Стрежевой Томской области) и на линии Северного полярного круга (село Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа).

Наиболее популярными решениями от «Ключа» стали комплексное видеонаблюдение (в подъездах и на придомовой территории) и умные домофоны — в жилых комплексах по всей стране установлено 38 тыс. камер и 19 тыс. домофонных панелей.

Сервис также регулярно запускает новые услуги, отвечающие потребностям клиентов. В частности, в конце 2025 года «Ростелеком Ключ» запустил сервис для поиска свободных парковочных мест на территории своего жилого комплекса. В июне 2026 года компания представила сразу два решения — станции для зарядки электромобилей и проект для безопасного пропуска курьеров. А этой осенью жители Приморья начали тестировать домофонные стикеры от «Ключа» — наклейки на смартфон, которые заменяют привычный магнитный ключ.

— Преодоление отметки в один миллион домохозяйств — это не просто красивая цифра, а важный рубеж, который подтверждает, что наш сервис стал по-настоящему необходимым инструментом для огромного количества людей. Ежедневно жители как крупных мегаполисов, так и самых отдаленных населенных пунктов страны заходят в приложение «Ключ», чтобы открыть дверь подъезда, заказать пропуск на гостей или передать показания счетчиков. Стремимся к тому, чтобы умные решения стали доступны каждому. Поэтому продолжим активно расширять географию присутствия сервиса, а также внедрять новые умные решения, которые сделают жизнь наших клиентов еще комфортнее и безопаснее, — подчеркнула директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ» Елена Нечай.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

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