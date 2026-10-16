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В Томске состоится премьера местной кинокомедии «Переплетённые или обыкновенная история»

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В пятницу, 23 октября, в Томске состоится премьера фильма северского режиссера Александра Нерадовского «Переплетённые, или Обыкновенная история». Прокат стартует в кинотеатре «Киномакс», а после просмотра пройдет обсуждение со зрителями и участниками съемочной команды.

Как рассказал томский продюсер Евгений Жуков, также сыгравший в фильме, по сюжету картины после ссоры с родными писатель заводит поросёнка, который по документам становится его приёмным сыном. Исчезновение животного запускает цепь нелепых событий.

Фото: предоставлено организаторами

В съемках фильма приняли участие ведущие актёры томских и северских театров. В том числе заслуженные артисты России Владимир Демидов, Евгений Казаков, Татьяна Угрюмова, звезда команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеслав Гуливицкий, Антон Завьялов, Наталья Дуброва, Женя Жуков и другие.

Фото: предоставлено организаторами

— Бюджетом для производства стали личные средства — не грант, не государственная субсидия и даже не деньги продюсерских компаний. Фильм снимался пять лет именно потому, что команда работала в свободное время, без съёмочного графика, который нужно оплачивать. В этом смысле проект действительно народный, где все причастные трудились за идею, для души. Например, с московским актером Владимиром Демидовым мы познакомились на кинофестивале после показа моего предыдущего фильма «Вера», его зацепила история и предложил сыграть в новом фильме безвозмездно, — рассказывает режиссер фильма, член Союза кинематографистов России Александр Нерадовский.

Премьера фильма с последующим обсуждением состоится в томском кинотеатре «Киномакс» на ул. Р. Люксембург, 73 в 19.00. Возрастное ограничение 18+.

Напомним, предыдущая кинокартина Александра Нерадовского «Вера» стала первым полнометражным игровым фильмом в современной Томской области, который получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ и первым из региональных кинопроектов, вышедших в онлайн-кинотеатрах Okko, Start и Wink еще в 2020-м году. Фильм также стал самым фестивально титулованным из авторских киноработ региона.

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