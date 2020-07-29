Трагикомедия и фантасмагория. Как под Томском снимают большое кино

29 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Мария Симонова

Александр Нерадовский, режиссер фильма «Вера», взявшего призы на многих фестивалях, снимает в Томске и окрестностях свое новое кино.

Информация об этом появлялась в социальных сетях на страницах актеров. Мы решили узнать все подробности из первых уст и провели воскресенье в живописной загородной локации, где шли съемки картины, пока получившей рабочее название «Переплет».

Три фильма Нерадовского

Режиссер Александр Нерадовский и журналистка Мария Симонова

…Район почти на границе Томской и Кемеровской областей, деревенские домики, прекрасный вид на Томь (а неподалеку маленький остров, что тоже важно для фильма). Здесь команда, создающая в Сибири полный метр, расположилась на несколько съемочных дней. Заходим в избу, где недавно снималась одна из сцен, и прямо в неразобранных декорациях общаемся с Александром Нерадовским. Интересуемся, как вышло, что оператор газораспределительной станции из Северска стал кинорежиссером.

— С детства мечтал кино снимать, — признается Александр. — Получилось снять фильм «Вера», потом была «Улица имени Станиславского», она еще находится в производстве. Теперь работаем над новой картиной. А началось все с того, что я был идейным вдохновителем северской рок-группы «Дети застоя», писал тексты и музыку. Накопился опыт работы со звуком. Потом появились компьютеры, где были звуковые программы. Затем камера, с нею мы делали клипы, монтировали их когда-то на ТВ-2. Так что, моя жизнь была связана с музыкой, видео, компьютером. Однажды знакомый сказал мне: «Саня, изучай компьютер, когда-нибудь ты на нем снимешь кино!». Слова оказались пророческими. Интересно, что они прозвучали в северском ДК Островского, именно в той комнате, где мы потом «Веру» озвучивали.

В театрах у меня всегда было много друзей (еще с юности, когда мы соседствовали в ДК с театром-студией Натальи Корляковой «Действие»), иногда помогал снимать и смонтировать спектакли. И в какой-то миг мой друг актер Андрей Губин сказал: «Саня, чего мы не снимаем фильм? У тебя же камера есть хорошая!». Я предложил ему написать сценарий и для затравки рассказал, что уже лет 10 я вижу в мыслях картинку: попа в буденновке и с крестом. Через два дня Андрей прислал первоначальный сценарий «Веры» и понеслось. Стали соавторами, полгода разрабатывали историю. И до сих пор не могу остановиться, занимаюсь кинопроектами.

Съемки нового фильма, как и «Веры», проходят в деревнях Томской области

Фильм «Вера» поучаствовал в шести фестивалях, на двух победил, получил специальный приз на «Киношоке». Недавно картину выбрали для участия в конкурсной программе международного фестиваля «Золотой Витязь». «Вера» оказалась первой томской работой, получившей настоящее прокатное удостоверение. Фильм показывали в «Киномаксе».

Вторую картину, «Улица имени Станиславского» по сценарию томича Дениса Егорова (он тоже друг Нерадовского и снимался в «Вере»), сняли, но пока еще не выпустили. Режиссер рассказывает, что это история про выбор человека, про развилку, когда можно изменить свою судьбу. И либо жить предсказуемо, либо рискнуть — и свернуть на неизвестный путь.

За зиму родился сценарий нынешнего фильма:

— Идею подкинул Денис Егоров. Писали сценарий, я бы сказал, с креативной группой, с писательницей Анной Богданец, чьи книги издавалась серьезными тиражами, — поясняет Александр. — Зимой мы собирались по пятницам и субботам, обсуждали сюжет. А сейчас такая погода прекрасная, чего бы лето не использовать?! Самое время собрать друзей и отправиться на съемки по прекрасным местам. Если передать суть «Переплета» в одном предложении, то это история о том, куда приводят понты. Сейчас много китча, попыток поразить всех неординарными поступками. Это может привести к печальному финалу. Наш фильм — трагикомедия с фантасмагорическими сюжетами. Он о людях, проблемах, проходящих ненужных вещах, на которые мы тратим много времени и о жизненных ценностях, о которых забываем за этой мишурой.

По сценарию часть съемок ведется на острове

События развиваются в наше время. Авторы думали перенести историю в будущее, но не позволило финансирование. Его у команды просто нет — в съемки вкладывается семейный бюджет Нерадовских.

— Есть люди, кто ходит в горы (мы с женою тоже любим). Когда я встречаю тех, кто собирается в поход, то спрашиваю, во сколько им обошлись ботинки и снаряжение, прочие нужные вещи. Отвечают, около 100 тысяч. И съемки фильма — это подобные затраты, — проводит параллель Александр.

Не так, как в театре

Почти вся съемочная группа — из Томска и Северска

Насколько скромный для кино бюджет возможен благодаря команде, людям, увлеченным проектом и готовым работать за идею. В первую очередь, поддержка пришла из семьи — жена Александра освоила профессию второго режиссера.

— Мне повезло с женой, на Оле все организационные моменты, — подчеркивает Александр. — Она занимается подготовкой съемок. Художник, костюмер, гример — наши друзья, они уже участвовали в других проектах, легко откликнулись на предложение о съемках. С удовольствием покатались с нами по локациям, послушали мои истеричные вопли, если случайно попадали в кадр. Основные затраты во время съемок — бензин и еда, в этом году у нас работает 2 повара. Во время съемок в локации 86 квартал надо было накормить 18 человек! А снимаются все бесплатно, этим замечательно региональное кино. В этом фильме у нас звездный актерский состав. В прошлом году на «Горький фест» в Нижнем Новгороде мы познакомились с замечательным московским актером Владимиром Демидовым. Он сказал, что готов у нас сниматься без гонорара. Также в нашей команде заслуженные артисты РФ Евгений Казаков (Томский драмтеатр, прежде — Северский театр для детей и юношества), Татьяна Угрюмова (Северский театр для детей и юношества), Наташа Дуброва (Северский театр для детей и юношества), Антон Завьялов (Северский музыкальный театр).

Актеров на большинство ролей режиссер нашел в родном Северске:

— На любой земле есть талантливые люди, не спешащие уезжать в Москву пробиваться — там всё уже занято. Захотелось попробовать снять театральных актеров в кино, — объясняет Александр. — Хотя, как сразу сказала Таня Угрюмова, это две разных профессии. К примеру, сегодня мы снимали сцену с Женей Казаковым, и постоянно говорили ему «Выше руку, выше!». В кино с актером иногда как с манекеном работаешь. Кажется, движение неестественное, оно бы не подошло для театра. А в кадре хорошо смотрится! Помню, когда снимали «Веру», Лида Полякова лежала в поле, мы ее просили шею больше вытянуть. Она удивлялась, так же неудобно! А мы объясняли, зато в кадре красиво.

Евгений Казаков, исполнитель одной из главных ролей

Евгений Казаков, известный по работам почти во всех театрах Томска и Северска, заинтересовался проектом, поскольку прежде в кино не снимался. А здесь — почти главная роль, писатель.

— От работы в театре отличается кардинально! — делится впечатлениями Евгений. — Текст спектакля надо знать наизусть, а в кино необязательно. Здесь тебе подскажут. Более того, когда не помнишь слова, а тебе подсказывают, ты еще и делаешь паузу и выглядишь в кадре как умный, размышляющий человек! Сам процесс работы по-другому построен, чем в театре. Мы начали съемки с середины картины. Фильм нелинейно снимается. И неясно, каким он в итоге будет, пока я вижу словно фрагменты пазла. Самому интересно посмотреть, какой в итоге получится история, когда сложится от начала до конца.

Сценарий меняется по ходу съемок

Оператор «Переплета» Евгений Иванов говорит, что всего о будущем фильме не знает никто, кроме двух человек — его самого и режиссера:

Оператор Евгений Иванов

— Актерам тяжело работать, мы непоследовательно снимаем сцены, перескакиваем с одного на другое. Многое меняется на ходу. Приехали на локацию — поняли, что лучше поменять мизансцены. Иногда во время съемок что-то переписывается в тексте, появляются другие диалоги. Мой экземпляр сценария — сплошные карикатуры и картинки, постоянно что-то дописываю и дорисовываю. Мы каждый вечер обсуждаем с Сашей следующий съемочный день, к нему готовимся. Даже специально во время съемок живем по соседству в палатках возле реки, чтобы удобнее было все решать.

Евгений Иванов живет в Петербурге, у него сейчас отпуск, поэтому он смог приехать на съемки. Но родом он тоже из Северска. С Александром Нерадовским их когда-то объединила музыка. Правда, они играли в разных группах, но иногда сотрудничали. Молодость, большие планы, постоянные философские разговоры до утра… Так и подружились. В 2004 году Иванов переехал в Петербург, но с родным городом не расстался:

— Я обычно говорю, что живу в Северске, а работаю в Петербурге. Всех наших актеров прекрасно знаю, поскольку когда-то начинал у Натальи Корляковой в Северском театре для детей и юношества. По образованию я театральный режиссер, учился в Кемерове. В Петербурге занимаюсь постановками, но не как режиссер. Связан с такими аспектами, как музыка, графика, свет, оформление. С Сашей мы давно дружим, а сотрудничество началось с «Веры». Он позвонил мне в Питер: «Я кино снимаю, а оператора нет!». Я не удивился, думаю, сейчас все киношку снимают, короткий метр, чего бы и нам не снять? Но еще в первый съемочный день почувствовал какой-то подвох. Попросил сценарий почитать, Саша достал толстую стопку листов. И я понял: это полный метр… В «Улице имени Станиславского» я тоже принимал участие, на съемки половины фильма смог приехать. Теперь в «Переплете» работаю.

Приглашенные «звезды»

В главной роли - московский актер Владимир Демидов

В новом фильме удастся увидеть и артистов, уже нередко появлявшихся на экране. Один из них тоже с томскими корнями — Вячеслав Гуливицкий играл в местных театрах, а затем был одним из ведущих артистов в легендарной КВН-команде «Дети лейтенанта Шмидта».

— Случайно совпало, что он приезжал летом из Москвы в Томск, мы его перехватили и сняли в эпизодической роли, — поведал Евгений Иванов. — Получилось очень смешно!

Московский актер Владимир Демидов с экранов почти не сходит — снялся в более чем 90 сериалах и фильмах! С сибирской компанией он познакомился на прогулке в Нижнем Новгороде в дни кинофестиваля:

— Мы встретились возле памятника, фотографировались, и я заметил у них плакат с «Верой». Спросил, с фестиваля? И разговор завязался, — вспоминает Владимир Демидов. — Они рассказали, что «Вера» — проект без бюджета. Я заинтересовался и предложил сделать еще один фильм. И мы друг друга доставали в течение года, работали над сценарием. Я не первый год в кино, мог что-то посоветовать. Когда мне прислали итоговый текст, я сказал Саше: здесь только два варианта: либо получится бездарный фильм, либо гениальный. Третьего не дано.

Владимир — единственный человек из команды, никак не связанный с Томском и Северском. Более того, когда-то он объездил всю Сибирь со спектаклем «Провинциальные анекдоты». Всю, кроме Томска, куда теперь прилетел на съемку фильма. Впечатления у него пока непростые:

— Общее ощущение — увядающая Россия, — признается Владимир. — Хотел увидеть исторические дома, но оказалось, их мало сохранилось. И поразился во время съемок, что Томь обмелела, ее глубина максимум 2 метра. А прежде была судоходная река… Печальное впечатление.

Впрочем, герой Владимира в фильме тоже печальный. Он играет бывшего главного режиссера театра, перебравшегося в деревню:

— Мой персонаж живет и мучается своими «быть или не быть», «как жить дальше», — поясняет Владимир. — И он понимает, что можно было бы построить свою жизнь иначе, но, увы, уже нет времени и сил что-то переиграть. Думаю, хорошая мысль в сценарии заложена: ребята, вы должны здесь и сейчас проверять свои силы, и потом не жалеть о не случившемся, не кусать локти. У Жени Казакова интересный персонаж, писатель. Я до начала работы переживал, как мы будем с ним взаимодействовать в кадре, а оказалось, очень легко, словно уже во многих фильмах вместе снимались. Мне очень приятно, что ваш земляк такой надежный партнер. Счастлив, что приехал, ни о чем не жалею. У нас хороший тандем родился — семья Нерадовских и вся их команда. Дай бог, чтобы после монтажа получилось действительно достойное творенье. Надеюсь, наш проект ждет счастливое плавание.

В Томск Владимир прилетел на 20 дней. Сколько продлятся все съемки, пока неясно — пока 10 дней работали в 86 квартале, 4 дня возле Варюхино. Были съемки и в Томском ТЮЗе. Отдельные сцены доснимут зимой, на фоне заснеженных пейзажей.

Локации для «Переплета» нашли сравнительно быстро:

— Когда снимали «Веру», намотал по Томской области 4-5 тысяч километров, сейчас мне сразу подсказали подходящую деревню, — говорит Александр. — Мне нужно было дома без современного антуража, без сайдинга. Всего 1,5 тысячи километров наездил. В 86 квартале нашлись подходящие дома. Мне можно дать дом с четырьмя стенами, я смогу снять четыре дома. Кино — это иллюзия, обманка.

В Сибири с возможностями для съемок кино лучше, чем в Москве и Петербурге. Так считает Евгений Иванов:

— В столицах все только за деньги, невозможно снять фильм с маленьким бюджетом. За все надо платить — актерам, за аппаратуру, даже за локацию. Просто так не договоришься, нужно арендовать. Многие москвичи и питерцы сегодня ездят снимать в Сибирь, на Алтай (а раньше — на Украину). И дело не только в ценах. Здесь люди более неравнодушные.

Кино — это капсула времени

Зачем нужно затевать такой глобальный проект, как съемки фильма? Причин, конечно, много.

— Кино — это капсула времени. Хочется своих друзей запечатлеть для потомков, чтобы они остались в фильме вот такими, как сегодня, чтобы их дети, внуки такими увидели, и поняли, над какой проблемой они бились, — размышляет Александр. — Хочется, чтобы фильм вызывал эмоции, улыбки и слезы. Чтобы человек задумался. Никого не будем поучать, фильм должен задавать вопросы, а зритель сам для себя находить ответы. Задача кино — взбудоражить человеческую душу.

Когда ждать премьеру? Пока дату не знает никто, включая режиссера фильма. Работа над «Верой» шла 3,5 года.

— Если у вас есть вечность, можно потратить ее на кино! — смеется Александр. — У меня как-то была лекция, как снимать кино. Собралось огромное количество молодых людей. Я попросил поднять руку тех, кто желает снять картину. Возник лес рук. Потом спросил, кто из них хочет 3,5 года заниматься фильмом. Многие передумали. Затем — кто сможет потратить свои 100 тысяч на проект. Рук стало еще меньше. Я уточнил — кто готов провалиться? Кино непредсказуемо, никому не гарантирован успех. Осталось всего 3 поднятые руки.

… Ждать премьеры еще долго. Работа в разгаре. Рассказав нам о своем проекте, съемочная группа уезжает на другой берег, где красивая локация, и ждет заката, чтобы запечатлеть на его фоне для своей капсулы времени разговор писателя и режиссера.

Фото: Владимир Дударев

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