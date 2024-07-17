Томичей приглашают послушать сказку под звучание органа на набережной

17 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 19 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене набережной Ушайки пройдет концерт органной музыки для всей семьи «Сказка с органом».

Как сообщают организаторы, гостей ждет уникальное событие — прочтение сказки Василиной Сыпченко под музыку, которую исполнит органистка Томской филармонии Мария Блажевич. На концерте прозвучит цифровой орган Томской областной государственной филармонии.

Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды концерт перенесут в Большой концертный зал.

Напомним, фестиваль «Классическое лето-2024» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. С актуальным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

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