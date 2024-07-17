18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают послушать сказку под звучание органа на набережной

Город, Культура в Томске, События, Томские новости, томск филармония новости куда сходить классическая музыка концерт орган сцена на набережной Томичей приглашают послушать сказку под звучание органа на набережной

В пятницу, 19 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене набережной Ушайки пройдет концерт органной музыки для всей семьи «Сказка с органом».

Как сообщают организаторы, гостей ждет уникальное событие — прочтение сказки Василиной Сыпченко под музыку, которую исполнит органистка Томской филармонии Мария Блажевич. На концерте прозвучит цифровой орган Томской областной государственной филармонии.

Начало мероприятия в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды концерт перенесут в Большой концертный зал.

Напомним, фестиваль «Классическое лето-2024» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. С актуальным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

0+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Еда

Вкус лета. Большой гид по томским верандам 30+

10 июля 2024
Томские новости

Лучшие в своём деле. В Томской области завершился конкурс профмастерства среди специалистов центров занятости

12 июля 2024
Томские новости

Дожди град и ветер ждут томичей в ближайшие дни

22 июня 2024
Томские новости

Томичей приглашают на уличный спектакль по «Сказке о попе и работнике его Балде»

2 июля 2024
Томские новости

«Ростелеком» выступил техническим партнером Международного ралли «Шелковый путь»

8 июля 2024
Томские новости

В Томске в Доходном доме Некрасовой откроется ресторан «Сибагро Гурмэ»

9 июля 2024
Томские новости

На джазовом open-air в Томске выступит вокальный квинтет Павла Шаромова

14 июля 2024
Томские новости

Завтра в Томске пройдет шествие стобальников и медалистов

28 июня 2024
Томские новости

В Калтае увеличилось покрытие сети 4G

10 июля 2024