В Томском районе нашли тело женщины, предположительно погибшей после нападения медведя

9 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томские следователи проводят проверку по факту гибели жительницы Томского района. Предположительно, на женщину напал медведь.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, тело обнаружили возле дороги неподалеку от деревни Лязгино. У погибшей обнаружили многочисленные телесные повреждения, характерные для нападения медведя.

Криминалисты осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее из-за активности медведей в Томской области ограничили мероприятия и походы в лес, а также ввели режим повышенной готовности. С 5 октября в регионе открыли приём заявок на вознаграждения за каждого добытого медведя.

О том, как оценивать риски при встрече с косолапыми, можно узнать в нашем материале.

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