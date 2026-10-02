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Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

Безопасность, В мире животных, Город, Томские новости, безопасность защита населения интересные новости Томска жесть убийство животных как вести себя в лес Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

С понедельника, 5 октября, в Томской области откроют приём заявок на вознаграждения за каждого добытого медведя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Мазур.

Заявки будет принимать областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства, а в районах области — государственные охотничьи инспекторы (для жителей Зырянского района такая услуга оказывается в селе Первомайском).

Выплата осуществляется на основании представленных доказательств (подробности готовы рассказать сотрудники департамента и охотинспекторы) и разрешения на добычу медведя, закрытого не ранее 1 октября текущего года. Сумма, на которую могут рассчитывать охотники, составит 30 тыс. рублей за вычетом НДФЛ в 13%. Деньги будут зачисляться на банковский счет заявителя.

Предполагается, что мера стимулирования будет действовать на территории Томской области до конца года.

Напомним, ранее из-за активности медведей в Томской области ввели режим повышенной готовности.

О том, как оценивать риски при встрече с косолапыми, можно узнать в нашем материале.

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