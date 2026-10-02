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В томском Ботсаду зацвела «орхидея-бык»

Город, Зелень в городе, Томские новости, растения куда сходить интересные новости Томска томские цветники В томском Ботсаду зацвела «орхидея-бык»

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета распустилась стангопея глазастая, также известная как «орхидея-бык». Цветение продлится около пяти дней.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, растение получило свое название за наличие пятен, которые напоминают глаза. Цветки источают приятный сладкий аромат с лёгкими ванильными нотами. Обычно растение можно встретить во влажных тропических лесах Мексики, Гватемалы, Гондураса и северной части Южной Америки.

В томском Ботсаду орхидея появилась в 1957 году. Растение привезли из Главного ботанического сада РАН в Москве. Стангопея цветёт недолго. Томичи смогут полюбоваться цветением орхидеи в ближайшие выходные с 10:00 до 17:00.

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