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В Новый год томичи будут отдыхать 11 дней

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Новогодние каникулы для томичей продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря 2027 года. Нерабочий день перенесен с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Кроме того, выходными станут 21–23 февраля, 6–8 марта, 12–14 июня, 4–7 ноября.

Майские праздники в следующем году будут разделены пройдут в два этапа. Первый — с 1 по 3 мая, второй с 8 по 10 мая. Таким образом праздники продлятся шесть дней.

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