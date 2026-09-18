В Новый год томичи будут отдыхать 11 дней

18 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новогодние каникулы для томичей продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря 2027 года. Нерабочий день перенесен с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Кроме того, выходными станут 21–23 февраля, 6–8 марта, 12–14 июня, 4–7 ноября.

Майские праздники в следующем году будут разделены пройдут в два этапа. Первый — с 1 по 3 мая, второй с 8 по 10 мая. Таким образом праздники продлятся шесть дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».