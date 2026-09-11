В Томске открылась выставка к 80-летию художницы Татьяны Бельчиковой: фото и подробности

11 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томском областном художественном музее сегодня, 11 сентября, открылась юбилейная выставка, посвящённая 80-летию заслуженной художницы России Татьяны Бельчиковой.

В экспозиции — избранные графические работы из собрания музея: литографии, карандашные рисунки и произведения из известных циклов художницы.

Мы побывали на выставке до официального открытия и посмотрели, какие работы можно увидеть в залах музея.

Экспозиция будет работать до 27 сентября по адресу: пер. Нахановича, 3.

Фото: Савелий Петрушев

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