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В октябре запустят новый маршрут Томск — аэропорт

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В четверг, 1 октября, в Томске заработает новый автобусный маршрут №219, который свяжет район Иркутского тракта, Каштак и аэропорт.

Как уточняют в пресс-службе Правительства Томской области, перевозки будет выполнять ООО «Транспортная фирма «Движение — 2000». Из Томска маршрут начинается от остановки ГАИ. Время отправления в 4.30 и 5.30; прибытие в Аэропорт в 5.45 и в 6.45. Остановки по пути следования: Суворова, ДОСААФ, Вокзальная, Красноармейская, Транспортное кольцо.

В направлении из Аэропорта в Томск автобус отправляется в 7.10 и 8.30; прибытие на остановку Вокзальная (Томск — 2) в 9.00 и в 10.10. Остановки по пути следования: Транспортное кольцо, Красноармейская, Башня, Карла Ильмера, 79-й Гв. Дивизии, Вокзальная.

Рейсы будут осуществляться ежедневно. Стоимость проезда — 300 рублей.

Предполагается, что новый маршрут обеспечит комфортную доставку пассажиров в международный аэропорт «Томск» и обратно в период массовых прилетов и вылетов самолетов.

Более подробную информацию о расписании движения автобуса можно узнать по телефону перевозчика: 50-54-40, а также на официальных сайтах департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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