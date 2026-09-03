Убивший двух беременных лосих томич предстанет перед судом в Новосибирске

3 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В прокуратуре Колыванского района Новосибирской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о незаконной охоте в отношении жителя Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба, с использованием механического транспортного средства).

По материалам дела, 46-летний мужчина в марте 2026 года, когда охота запрещена, находясь на территории охотничьего хозяйства «Кедровое» ООО «Яха» Колыванского района, произвел отстрел двух беременных самок лося.

После этого он освежевал и разделал туши животных, погрузил в автомобиль УАЗ и покинул место преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено Колыванским районным судом Новосибирской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».