Экс-ректор Томского политеха осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

15 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего ректора Томского политеха Дмитрия Седнева и приговорил его к условному сроку, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

— Седнев Д. А. признан виновным (...) назначено наказание 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, суд удовлетворил иск ТПУ о взыскании с осужденного почти 2 млн 107,5 тыс. рублей ущерба.

Седневу инкриминировали ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он необоснованно выплатил 2,1 млн рублей директору инженерной школы. Изначально экс-ректора оправдали, но прокуратура добилась пересмотра дела.

В ноябре 2025 года Седнева оправдали по другому делу — о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Следствие утверждало, что ректор трудоустроил в вуз человека, который фактически не исполнял обязанности, однако получил более 5 млн рублей. Приговор отменили и при новом рассмотрении Седнева приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. рублей.

Напомним, Дмитрий Седнев вступил в должность в статусе ректора вуза 16 сентября 2022 года. До этого он занимал пост исполняющего обязанности руководителя ТПУ — с 6 июля 2021 года, после ухода Андрея Яковлева. Седнев руководил вузом до апреля 2023 года.

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