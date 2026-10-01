Дом на Кулева: стреляющие домкраты и одежда для фундамента
Реставрация исторического дома на Кулева перешла в новую фазу. Строители подняли здание до проектной высоты, начали класть нижние венцы сруба и завершили работы с фундаментом.
В нашем новом материале рассказываем, почему из-под «висящего» дома вылетают домкраты, а дерево лучше рубить зимой.
Выше и ровнее
Дом подняли до 120 сантиметров — вдвое выше, чем на предыдущем этапе. Это потребовало дополнительного времени: при очередном подъёме здание начало крениться, и строители потратили месяц на ликвидацию перекоса. Сейчас отклонение от горизонта составляет не более трёх-четырёх сантиметров.
— Как понять, что дом начало кренить? При подъёме домкраты вылетают. Начинаешь поднимать, стена начинает наклоняться, и домкрат выстреливает из-под дома, — объясняет прораб Роман Редькин.
Чтобы стабилизировать конструкцию, пригласили специалиста с опытом работы со старыми зданиями. Он предложил стянуть стены арматурой — вдоль дома и по диагонали. От первоначальной идеи с тросами отказались: трос имеет растяжение при изгибах, а арматура жёсткая и не тянется.
Сруб у дома
Во второй половине сентября начали складывать нижние венцы сруба — те самые, что заменят сгнившие. Работу вели не под домом, а рядом: опоры и стойки под зданием мешали бы рубке.
Готовый сруб пронумеруют, разберут и соберут уже на месте — под поднятым домом. Выстаиваться ему не нужно: конструкцию придавит вес самого здания. Бревна заготовили заранее — зимней рубки, почти без влаги, они хранились в «решёточке» для проветривания.
На фундамент уложили рубероид. По словам Редькина, это единственный битумный материал, с которым дерево хорошо соседствует. Щели между бревном и основанием законопатят, установят отлив и заложат глиной, чтобы основание было непродуваемым.
Фундамент, залитый ранее, к этому этапу застыл. Его выложили кирпичом: лицевая сторона — из исторического кирпича, внутренняя — из современного. Дополнительно сделали ступеньку, чтобы вода не подтекала под основание.
Примерно через месяц сруб загонят под дом. Погода на ход работ почти не повлияет. По словам Редькина, с деревом можно работать и при сорока градусах мороза. Зимняя рубка в деревянном домостроении даже предпочтительнее летней — дерево ведёт себя спокойнее. После установки венцов предстоит опускать дом — и, по словам строителей, это не намного проще, чем его поднять.
Фото: Савелий Петрушев
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