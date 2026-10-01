Дом на Кулева: стреляющие домкраты и одежда для фундамента

1 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Реставрация исторического дома на Кулева перешла в новую фазу. Строители подняли здание до проектной высоты, начали класть нижние венцы сруба и завершили работы с фундаментом.

В нашем новом материале рассказываем, почему из-под «висящего» дома вылетают домкраты, а дерево лучше рубить зимой.

Выше и ровнее

Оторванный от фундамента дом приподняли еще выше Фото: Савелий Петрушев

Дом подняли до 120 сантиметров — вдвое выше, чем на предыдущем этапе. Это потребовало дополнительного времени: при очередном подъёме здание начало крениться, и строители потратили месяц на ликвидацию перекоса. Сейчас отклонение от горизонта составляет не более трёх-четырёх сантиметров.

— Как понять, что дом начало кренить? При подъёме домкраты вылетают. Начинаешь поднимать, стена начинает наклоняться, и домкрат выстреливает из-под дома, — объясняет прораб Роман Редькин.

Первый этаж надежно скрепляет стальная «паутина» Фото: Савелий Петрушев

Чтобы стабилизировать конструкцию, пригласили специалиста с опытом работы со старыми зданиями. Он предложил стянуть стены арматурой — вдоль дома и по диагонали. От первоначальной идеи с тросами отказались: трос имеет растяжение при изгибах, а арматура жёсткая и не тянется.

Сруб у дома

Сруб дома Фото: Савелий Петрушев

Во второй половине сентября начали складывать нижние венцы сруба — те самые, что заменят сгнившие. Работу вели не под домом, а рядом: опоры и стойки под зданием мешали бы рубке.

Габариты основания сруба не дают собрать его на территории дома. «Заготовку» придется крутить Фото: Савелий Петрушев

Готовый сруб пронумеруют, разберут и соберут уже на месте — под поднятым домом. Выстаиваться ему не нужно: конструкцию придавит вес самого здания. Бревна заготовили заранее — зимней рубки, почти без влаги, они хранились в «решёточке» для проветривания.

Бревна ждут своей очереди попасть в сруб Фото: Савелий Петрушев

На фундамент уложили рубероид. По словам Редькина, это единственный битумный материал, с которым дерево хорошо соседствует. Щели между бревном и основанием законопатят, установят отлив и заложат глиной, чтобы основание было непродуваемым.

Лента рубероида на фундаменте Фото: Савелий Петрушев

Фундамент, залитый ранее, к этому этапу застыл. Его выложили кирпичом: лицевая сторона — из исторического кирпича, внутренняя — из современного. Дополнительно сделали ступеньку, чтобы вода не подтекала под основание.

Обратная «ступенька» из исторического кирпича Фото: Савелий Петрушев

Примерно через месяц сруб загонят под дом. Погода на ход работ почти не повлияет. По словам Редькина, с деревом можно работать и при сорока градусах мороза. Зимняя рубка в деревянном домостроении даже предпочтительнее летней — дерево ведёт себя спокойнее. После установки венцов предстоит опускать дом — и, по словам строителей, это не намного проще, чем его поднять.

Фото: Савелий Петрушев

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