В Томской области пройдет фестиваль «Марковская осень» памяти Георгия Маркова

23 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На этой неделе, с 24 по 26 сентября, в Асине и Томске пройдет литературно-краеведческий фестиваль «Марковская осень — 2026», посвящённый памяти писателя Георгия Маркова, уроженца Томской области, возглавлявшего Союз писателей СССР. Об этом сообщают организаторы из Томского областного краеведческого музея.

В этом году фестиваль приурочен к трём датам: 115-летию со дня рождения самого писателя, 125-летию его брата — краеведа Ивана Маркова и 50-летию всесоюзного кинопоказа фильма «Строговы» по одноименному роману Георгия Маркова.

Фестиваль стартует 24 сентября в Асине во дворе музея на улице Ленина, 56. Здесь откроется экспозиция «На земле отцов». Затем в местной библиотеке пройдут дискуссии «Литература и идентичность» и «Сибирь сегодня: между традицией и будущим». Вечером того же дня — сразу в двух местах: в селе Ново-Кусково заложат памятную рябиновую аллею, а в Томске в Пушкинском сквере — кедровую аллею Марковых.

В пятницу, 25 сентября, в Томске пройдут круглые столы о популяризации наследия Марковых и о теме сибирского кедра, а вечером торжественное закрытие фестиваля с концертом этно-джазового коллектива «Птица Сибирь» в амфитеатре набережной Ушайки.

В рамках фестиваля 26 сентября в Музейном саду пройдет уличный спектакль «Карусель».

Вход на все мероприятия свободный. Для участия в круглых столах и дискуссиях необходима регистрация.

Георгий Мокеевич Марков (1911–1991) — выдающийся советский писатель и общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. Он родился 19 апреля 1911 года в селе Ново-Кусково Томской губернии (ныне Асиновский район). Его творчество неразрывно связано с сибирской землёй: романы «Строговы», «Соль земли» и масштабная эпопея «Сибирь» исследуют историю освоения края, быт и судьбы сибиряков. Произведения Маркова — не просто художественная литература, а важные документы эпохи, отражающие становление Томской области.

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