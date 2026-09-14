Фасад дома на Красноармейской в Томске украсил исторический мурал
На фасаде здания по ул. Красноармейской, 82 в Томске появился большой мурал, посвящённый истории улицы и деревянной архитектуре города.
Концепцию работы под названием «Взгляд сквозь время» разработал томский художник Илья Маломощенко, росписью занималось агентство Street Vision.
Центральный персонаж композиции — молодая девушка, гуляющая по Красноармейской. Её взгляд направлен вглубь рисунка, где современный кирпичный фасад постепенно заполняют образы старого Томска: наличники, фронтоны, пилястры и другие резные элементы купеческих домов.
Второй сюжетный персонаж — солдат. Он напоминает о прежнем названии Красноармейской: до 1920-х годов улица называлась Солдатской.
Основная часть мурала выполнена в чёрно-белой гамме. Яркие акценты автор оставил лишь в нескольких деталях — прежде всего окнах и солнечном круге. Кроме росписи, в композиции присутствуют два объёмных элемента в технике ассамбляжа.
Как рассказал «Томскому Обзору» директор агентства Street Vision Иван Ларионов, эти детали Илья Маломощенко изготовил самостоятельно, а агентство занималось основной росписью фасада.
Также художник занимался авторским надзором за реализацией проекта. По словам Ларионова, изначально для города разрабатывался более протяжённый маршрут с несколькими арт-объектами, однако впоследствии проект сократили.
— Вообще готовился целый маршрут, мы тоже участвовали в его разработке, но в итоге маршрут подсократили, и остались только рыба [деревянная скульптура «Щука», которая появится на набережной Томи — прим. ред.] и вот этот мурал, — отметил Ларионов.
Ещё один новый объект по проекту Маломощенко должен появиться на набережной Томи. Это «Щука» длиной 6,5 метра и высотой 2,5 метра, также выполненная в технике ассамбляжа. Её прототипом стала одноимённая работа художника. Ранее к образу гигантской рыбы Маломощенко уже обращался в Томске: в 2021 году возле Первого музея славянской мифологии появился созданный при его участии мурал с сибирским осетром.
Street Vision занимается уличным искусством в Томске уже много лет. Фестиваль с таким названием появился в городе в 2012 году, а позднее его организаторы запустили агентство художественной росписи фасадов и интерьеров. С 2021 года команда также развивает проект муралов «Выход в город».
Илья Маломощенко известен работами, в которых обращается к архитектуре и истории города. В Томске можно увидеть созданный им многослойный ассамбляж «Пространство реки Ушайка» на Алтайской, композицию об истории района Болото у Дома искусств и ассамбляж, посвящённый освоению космоса, на здании планетария. В своих работах художник часто соединяет роспись с объёмными деталями, найденными предметами и элементами деревянной архитектуры.
Фото: Савелий Петрушев
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