Фасад дома на Красноармейской в Томске украсил исторический мурал

14 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На фасаде здания по ул. Красноармейской, 82 в Томске появился большой мурал, посвящённый истории улицы и деревянной архитектуре города.

Концепцию работы под названием «Взгляд сквозь время» разработал томский художник Илья Маломощенко, росписью занималось агентство Street Vision.

Центральный персонаж композиции — молодая девушка, гуляющая по Красноармейской. Её взгляд направлен вглубь рисунка, где современный кирпичный фасад постепенно заполняют образы старого Томска: наличники, фронтоны, пилястры и другие резные элементы купеческих домов.

Второй сюжетный персонаж — солдат. Он напоминает о прежнем названии Красноармейской: до 1920-х годов улица называлась Солдатской.

Основная часть мурала выполнена в чёрно-белой гамме. Яркие акценты автор оставил лишь в нескольких деталях — прежде всего окнах и солнечном круге. Кроме росписи, в композиции присутствуют два объёмных элемента в технике ассамбляжа.

Как рассказал «Томскому Обзору» директор агентства Street Vision Иван Ларионов, эти детали Илья Маломощенко изготовил самостоятельно, а агентство занималось основной росписью фасада.

Также художник занимался авторским надзором за реализацией проекта. По словам Ларионова, изначально для города разрабатывался более протяжённый маршрут с несколькими арт-объектами, однако впоследствии проект сократили.

— Вообще готовился целый маршрут, мы тоже участвовали в его разработке, но в итоге маршрут подсократили, и остались только рыба [деревянная скульптура «Щука», которая появится на набережной Томи — прим. ред.] и вот этот мурал, — отметил Ларионов.

Ещё один новый объект по проекту Маломощенко должен появиться на набережной Томи. Это «Щука» длиной 6,5 метра и высотой 2,5 метра, также выполненная в технике ассамбляжа. Её прототипом стала одноимённая работа художника. Ранее к образу гигантской рыбы Маломощенко уже обращался в Томске: в 2021 году возле Первого музея славянской мифологии появился созданный при его участии мурал с сибирским осетром.

Street Vision занимается уличным искусством в Томске уже много лет. Фестиваль с таким названием появился в городе в 2012 году, а позднее его организаторы запустили агентство художественной росписи фасадов и интерьеров. С 2021 года команда также развивает проект муралов «Выход в город».

Илья Маломощенко известен работами, в которых обращается к архитектуре и истории города. В Томске можно увидеть созданный им многослойный ассамбляж «Пространство реки Ушайка» на Алтайской, композицию об истории района Болото у Дома искусств и ассамбляж, посвящённый освоению космоса, на здании планетария. В своих работах художник часто соединяет роспись с объёмными деталями, найденными предметами и элементами деревянной архитектуры.

Фото: Савелий Петрушев

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