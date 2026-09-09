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Мобильный планетарий открыл тайны космоса детям из Парабели при поддержке «Газпромнефть-Востока»

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Команда Томского планетария (структурное подразделение Томского областного краеведческого музея) провела выездную серию занятий просветительского проекта «Космос в гости» в Парабельском районе. Инициатива стала победителем грантового конкурса «Газпром нефти», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Востока».

За несколько дней мобильный планетарий побывал в четырёх населённых пунктах района и пяти школах: команда работала в райцентре, сёлах Старица и Новосельцево, посёлке Заводской. Занятия прошли для учеников с 5-го по 9-й класс. В каждой возрастной группе транслировался определенный фильм в мобильном планетарии под надувным куполом и проводилось тематическое интерактивное занятие.

Внутри мобильного планетария, куда свободно помещается целый класс, ребята смотрели фильмы о жизни космонавтов на международной космической станции (МКС), полёте Юрия Гагарина, а также процессе строительства и запуска первых космических аппаратов. Во время интерактивной программы дети знакомились с моделями спутников и другой техники, которые находятся на службе у космонавтов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Школьники активно делились впечатлениями после занятий: «Если я полечу в космос, я возьму с собой друзей. Мы будем добывать алмазы на Нептуне», — делится ученик 5 класса. «Я думал, на МКС темно, как ночью, а там свет вообще не выключают!» — (после фильма «Космикс», 6 класс).

«Собирать болт в перчатках — это непросто, а космонавты так работают снаружи станции по несколько часов. Я бы не смог», — школьник, 7 класс, после задания со сборкой.

«Нам рассказывали, что в Томском политехе студенты собирают спутники, и что в Томском государственном университете есть настоящая обсерватория. Хочу туда на экскурсию», — ученик 9 класса.

Парабель — пилотная площадка в проекте «Космос в гости». В дальнейшем Томский планетарий планирует посещать школы других районов области.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Мы очень рады, что пилотной площадкой такого замечательного просветительского проекта «Космос в гости» стал именно наш Парабельский район. Это уникальный шанс для наших школьников прикоснуться к масштабному проекту, не выезжая за пределы района. Особенно ценно, что программа разработана с учётом возраста детей: для младших — игра и первые эксперименты, для старших — серьёзная профориентация. Возможно, именно после этих занятий кто-то из наших ребят всерьёз задумается о карьере инженера, пилота или даже космонавта. Для сельских детей, у которых не всегда есть доступ к крупным музеям и технопаркам, этот проект — настоящее окно в мир высоких технологий. Большое спасибо Томскому планетарию и областному краеведческому музею за профессионализм и неравнодушие, а также «Газпромнефть-Востоку» и программе «Родные города» за поддержку. Отрадно, что такой передвижной планетарий станет общим активом музейной сети, и в будущем радость космических открытий смогут разделить тысячи школьников по всей Томской области, — отметила глава Парабельского района Елена Рязанова.

— Здорово было наблюдать, как наши дети проходили мини-отбор в отряд космонавтов: проверяли вестибулярный аппарат на балансире, разгадывали шифр азбукой Морзе и в парах собирали деталь в толстых перчатках, имитируя работу в скафандре. Было очень интересно услышать, где в Томске готовят специалистов для космической отрасли. Думаю, для ребят это ещё важнее — понимать, что космос начинается не где-то далеко, а в соседнем городе, — подчеркнула учитель истории и обществознания, советник директора по воспитанию Новосельцевской школы Ксения Королёва.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Для наших детей приезд планетария стал событием, которого они ждали. Не каждый школьник из Парабели может поехать в Томск на экскурсию, а здесь космос сам пришёл в виде мобильного планетария. Ребята выходили из-под купола с горящими глазами, с интересом рассматривали ракеты «Восток» и «Союз», а выполнение необычных заданий проходило под дружный смех. Именно такие живые впечатления и дают тот самый толчок к интересу, который не заменит ни один учебник, — отметила руководитель отдела образования администрации Парабельского района Марина Михайличенко.


«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности компании. Он ежегодно проводится по программе социальных инвестиций «Родные города». Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям: образование, спорт, культура, культура народов Севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано более 1200 социальных проектов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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