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Прокуратура добилась закрытия зоопарка у томского кафе «Гоар»

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Суд удовлетворил требования Томской межрайонной природоохранной прокуратуры о конфискации животных у собственника кафе-шашлычной «Гоар» и передачи их в «место, определенное органом государственного экологического надзора».

— В ходе судебного разбирательства 10 пятнистых оленей, содержащихся на дату предъявления иска в зоопарке наряду с медведями и волками, выбыли из владения ответчика, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее сообщалось, что Томская межрайонная природоохранная прокуратура намерена закрыть зоопарк при кафе «Гоар» после проверки сообщений о ненадлежащих условиях содержания здесь диких животных: два бурых медведя, два волка и десять пятнистых оленей. При этом у владельца диких животных нет лицензии на их «использование в культурно-зрелищных целях».

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