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Почти 7,3 тыс. видеокамер платформы «Ключ» обеспечивают порядок в многоэтажках Сибири

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За 2026 год во дворах и подъездах многоквартирных домов Сибири заработали 6,5 тыс. новых видеокамер, интегрированных в экосистему «Ростелеком Ключ». Общее число устройств достигло почти 7,3 тыс., увеличившись в 8,5 раз. Лидерами стали Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края, а также Республика Бурятия и Забайкалье.

Комплексное видеонаблюдение платформы «Ключ» — это полноценный инструмент управления комфортом и безопасностью, который решает целый спектр бытовых вопросов. Высокое качество изображения днем и ночью, а также запись звука позволяют круглосуточно фиксировать обстановку, помогая оперативно разбирать спорные ситуации, например, связанные с парковкой или благоустройством. Возможность удаленного мониторинга снижает затраты на физические обходы территорий. Записи хранятся в облаке на территории России, что гарантирует их защищенность.

— Сегодня видеонаблюдением и другими сервисами платформы «Ключ» пользуются жители более 1 300 многоэтажек по всей Сибири. Такие решения становятся базовым стандартом комфортной жизни, позволяя управлять жилым пространством с экрана мобильного телефона. При этом, мы постоянно развиваем экосистему: в прошлом году в многоэтажных домах Томской области и Алтайского края появились умные домофоны, которые на основе математического анализа распознают лица жильцов и автоматически открывают им подъездную дверь, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Среди услуг, которые включает в себя сервис, — умная домофония, комплексное видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, умные приборы учета и шлагбаумы с распознаванием автомобильных номеров. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах компании «Ростелеком-ЦОД», созданных по высшим стандартам надежности Tier III.

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjenm827.

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