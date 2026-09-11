В Томске на набережной установят 6-метровую арт-скульптуру «Щука»

11 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: телеграм-канал Дмитрия Махини

На набережной Томи в Томске появится новый арт-объект — щука длиной 6,5 метра и высотой 2,5 метра , выполненная в технике ассамбляжа. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Махиня .

Прототипом для скульптуры стала работа томского художника Ильи Маломощенко «Щука». В силуэте рыбы автор объединил мотивы деревянного зодчества, традиционного быта, речного промысла и народной культуры. По замыслу, арт-объект должен стать современным художественным образом Томи и одновременно рассказывать о культурном наследии региона.

— Каждая деталь арт-объекта станет частью единого повествования о родной земле — её природе, истории и людях, соединяя природу Томи, историю Томска и традиционную культуру Сибири в одном масштабном образе, — отметил градоначальник.

Композицию установят в рамках проекта «Современный облик Томских исторических маршрутов» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Точное место размещения и сроки установки в сообщении не уточняются.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда образ гигантской сказочной рыбы, придуманный Ильей Маломощенко, украшает общественное пространство Томска. В середине августа 2021 года на стене рядом с Первым музеем славянской мифологии появился масштабный мурал с изображением гигантского сибирского осетра.

Создатели вдохновлялись иллюстрациями к русским сказкам Ивана Билибина и образом Чудо-юдо Рыбы-кит. Работа смогла объединить локальную идентичность, историю края и современное уличное искусство.

В Томске в последнее время появляется всё больше подобных объектов в городском пространстве. Так, в августе рядом с раменной «Кинцуги» в центре города установили инсталляцию, созданную совместно со студией Design Orchestra: персонажей японской культуры поместили в традиционный томский наличник.

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