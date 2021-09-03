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В Томске появился мурал с гигантским сказочным осетром

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В середине августа на стене рядом с Первым музеем славянской мифологии появилось изображение сказочного осетра. Работа была выполнена по заказу директора музея Ольги Павловой. Авторами проекта стали основатель студии Design-orchestra Павел Богданов и стрит-арт художник Илья Wince.

«Я давно неровно дышу к хорошему уличному искусству, которое гармонично и органично вписывается в городскую среду, радует, удивляет, волнует, преображает город. Здорово, когда у художников получается почувствовать местную идентичность, поработать с историей края, образами, которые витают в прошлом и настоящем. Сказочно-мифологические герои, традиционные мотивы и их актуальное звучание в современной жизни представляют для меня наибольший интерес, который я не единожды озвучивала в художественных кругах», — рассказала Ольга Павлова.

Первоначальную концепцию мурала придумал Павел Богданов, а дальше идея дорабатывалась совместно со стрит-арт художником Ильей Маломощенко и директором музея Ольгой Павловой. Всем троим нравились иллюстрации русских сказок в исполнении знаменитого русского художника Ивана Билибина.

«Я предложил изобразить сибирского осетра, потому что он сам по себе внешне выглядит очень сказочно и мифологично. В нашей команде также был известный стрит-арт художник Илья Wince, который предложил использовать рыбу как некий контур и заполнить его своими фирменными рисунками. Идея нам всем понравилась. Плюс мы предполагали, что на серую стену рисунок отлично ляжет и будет смотреться графично», — сообщил Павел Богданов.

Именно Илья Wince выбирал, какими образами заполнить контур рыбы. Он же занимался воплощением идеи в жизнь. Из-за спешки — Илье пора было выезжать на фестиваль в Екатеринбурге — переносить рисунок художнику помогали его коллеги.

«Павлу Богданову с Ильёй Маломощенко удалось придумать идеальную сибирскую сказку, которая потрясающе встроена в формат вытянутой стены. Работа здорово сочетает музейную составляющую (это же заказ Музея), локальное звучание с конкретной историей про краснокнижного сибирского осетра, который является древнейшей рыбой. В ней есть отголоски национального романтизма начала 20 века, воспоминания про ершовскую Чудо-юдо Рыбу-кит. Отдельно, конечно, хочется сказать, что собрать воедино всю эту кухню получилось благодаря особенному художественному стилю Ильи», — отметила Ольга Павлова.

От разработки итоговой концепции до ее воплощения прошло около 2 недель. Результатом вся команда осталась довольна и теперь задумывается над созданием тематической сувенирной продукции.

«Итоговую работу оцениваю на все 100%. Мы попали. Шквал упоминаний в соц.сетях, предложения сделать мерч. Не удивлюсь, если у нас получилось создать образ, который станет одним из символов Томска, разлетится по городам и весям в виде открыток и магнитов. Кстати, мы открыты для предложений по изготовлению сувенирной продукции», — рассказала Ольга Павлова.

Фото: Игорь Фаткулин

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