Граффити томского художника появилось на екатеринбургском «Карт-бланше»

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2021 // Фото: Владимир Дзех

В Екатеринбурге в арке жилого здания по ул. Карла Либкнехта, 16 появилось граффити томского художника Ильи Wince. Работа была сделана в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Граффити выполнено в традиционной для художника технике монтажной композиции.

«Принять участие в фестивале меня пригласили организаторы. Сюжет работы выбран спонтанно, но отвечает моему стилю и тематике. На выполнение граффити ушло четыре дня. Работой доволен, хотя хотелось бы сделать еще лучше», — рассказал Илья Wince.

Фестиваль стартовал 20 августа. В его рамках художники из разных городов России сделали уже порядка 95 работ по всему Екатеринбургу. Посмотреть адреса можно на карте, которая постоянно обновляется.

«Илья — на сегодняшний день самый известный и уже состоявшийся молодой стрит-арт художник Томска. Его успех заключается в том, что он нашел свою тему. Вообще современные художники являются агентами культуры, в своих работах они интерпретируют современность, рассматривают актуальную проблематику, связанную с обществом в широком смысле этого слова. Или рассказывают нам новые истории. Для Ильи очень важно исследовать тему распада и восстановления архитектурного наследия. Его стиль чрезвычайно узнаваем. Илья создает свои работы по принципу монтажной композиции. Мы видим в них деконструированный образ распада памятников архитектуры или просто жилых застроек. В этой композиции всегда присутствует собирательный образ человека, который наблюдает за всем этим. И новая работа Ильи как раз об этом.



Илья активно внедряет свое искусство не только на территории Томска, но и за его пределами. Его работы всегда site-специфичны, очень удачно и органично вписаны в городскую среду. Сейчас в нашей стране мы наблюдаем тренд, направленный на развитие креативных индустрий. Люди наконец-то обратили взор на свои родные города. Они думают, исследуют и составляют планы, как сделать место, в котором живут, комфортным и интересным. Так что в целом тут Илья попадает в эту болевую точку и находится в актуальном смысловом поле», — отмечает культуролог Анастасия Куклина.

Первый фестиваль «Карт-бланш» прошел в Екатеринбурге 2018 году. Своей целью организаторы ставят возвращение искусства на улицы города. По их мнению, художники могут и должны самовыражаться, где угодно, даже если это идет вразрез с мнениями жителей и властей. Поэтому объекты фестиваля не согласовываются заранее с администрацией города. В фестивале 2021 года принимают участие знаменитые российские художники Покрас Лампас, Владимир Абих, Никита Голубев и другие.

Томский уличный художник Илья Wince известен своими ассамбляжами с этнографическим контекстом. Он несколько раз принимал участие в местном паблик-арт фестивале «мУкА. Склады искусства». Последней работой Ильи на «мУкЕ» стал ассамбляж «Распад», сделанный из фанеры и ДВП и расписанный вручную.

Фото: Владимир Дзех

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