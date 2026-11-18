«КДВ Групп» подала еще один иск к бывшему акционеру Штенгелову — на 6,2 млрд рублей

18 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

АО «Кондитерус Ком» (одна из головных структур холдинга «КДВ») подало в Арбитражный суд Томской области иск к бывшему акционеру Денису Штенгелову о взыскании 6,2 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Вторым ответчиком выступает Katrina Factory FZE. К производству иск пока не принят.

Ранее головные структуры холдинга подали иск к Штенгелову и ряду зарубежных компаний, информацию об ответчиках (место регистрации, вид деятельности, суть требований) суд не приводит. Суд просит признать недействительными ряд договоров займа и применить последствия недействительности этих сделок в виде взыскания со Штенгелова 5,45 млрд рублей. Суд начнет рассматривать дело 26 ноября.

Также структуры холдинга подавали еще несколько исков к зарубежным активам.

Подача исков идет на фоне смены в конце октября руководства холдинга. «РСХБ-Финанс» перестал управлять ключевыми активами «КДВ Групп», головные АО «Кондитерус Ком» и АО «КДВ» возглавил Алексей Дуранин (других мест его работы не указано), а гендиректором компании «Боавишта» (владеет банком «Долинск», сетью супермаркетов «Ярче!», вспомогательными компаниями, занимающимися грузоперевозками, футбольными клубами и др.) стала Мария Денисова. Также она теперь руководит одним из юрлиц группы — ООО «Ярче» (эта компания, несмотря на совпадение названия, не управляет ритейлером, а занимается финансовыми операциями).

«КДВ Групп» (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, владеет сетью супермаркетов под брендом «Ярче!» в Сибири и центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами «Яшкино» и «Кириешки».

В октябре 2025 года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг «КДВ Групп». Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию «КДВ» в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовую прибыль — в 139 млрд рублей.

Спустя несколько месяцев суд взыскал в доход РФ долю в 18,07% совладельца «Кондитерус Ком» Игоря Семенова.

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