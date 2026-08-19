Новый арт-объект появился рядом с раменной «Кинцуги» в Томске

19 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева

«Кинцуги» совместно со студией Design Orchestra создали необычную инсталляцию в центре Томска. Теперь в окошке на заднем дворе можно увидеть шесть фигурок: на них персонажи японской культуры выглядывают из традиционного томского наличника.

— Главной задачей было дополнительно информировать людей: окно Кинцуги выходит в этот дворик, и они хотели сделать такую «стрелочку», указать на вход. Я люблю работать с контекстом пространства: внутри заведения матовое окно выходит к умывальникам, и я понял, что туда можно прикольно вписать наш проект. Сделать обычную стрелочку — это не то. Здесь нужно было витринное решение, — рассказал арт-директор студии Design Orchestra Павел Богданов.

Над созданием фигурок работала керамистка Елизавета Клеванцова. Им придали особую текстуру — кракелюр (тонкая сетка трещинок), чтобы передать фактуру дерева. А если взглянуть на арт-объект изнутри раменной, то силуэт инсталляции превратится в небольшой театр теней.

— Идея поиграть с домиками пришла сразу. Я убедил ребят взять самый популярный и понятный образ — наличник. Позже появилась мысль склеить фигурки на манер искусства кинцуги — это отражало идею, что мы восстанавливаем Томск, сохраняем его историческое наследие. К тому же философия кинцуги — это красота в несовершенном, — рассказал Павел Богданов. — В простых наличниках не хватало Японии, и я предложил поместить в окошечки японских персонажей: образы собирательные, но теперь они «типологизированные» и узнаваемые.

Найти инсталляцию «Хрупкий Томск» можно, если пройти в арку слева от входа «Кинцуги» на Ленина или повернуть во двор с улицы Гагарина, у дома 37. Ориентир — стендап-клуб «Томедия».

Фото: Евгения Ярославцева

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