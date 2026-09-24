Главные тренды косметологии в Томске: «тихая красота» и щадящие процедуры

24 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Иллюстрация создана с помощью ИИ

Больше естественности, профилактики, домашнего ухода и процедур без реабилитации. Что происходит с косметологией в Томске и какие тренды набирают обороты?

Поговорили с косметологом-эстетистом центра красоты и моды «Подружка невесты» Наталией Сериковой о том, почему косметология все больше движется в сторону здоровья, зачем мужчины приходят к косметологу и почему сегодня «люкс» — это необязательно дорогие процедуры.

Здорово. Красиво

Главный тренд последних лет — косметология с каждым годом все решительнее поворачивается от красоты к здоровью. Кожа воспринимается не как внешняя оболочка, наша «обложка», а как орган, на который влияет образ жизни, питание и общее состояние организма.

Неудивительно, что сегодня косметологи всё чаще работают в связке с другими специалистами — эндокринологами, гинекологами, гастроэнтерологами, дерматологами.

Большое внимание уделяется домашнему уходу — по словам Наталии, около 80% действий приходится именно на него, тем важнее грамотно подбирать средства.

«Тихая» красота

Люди отказываются от искусственности — гипертрофированные объемы, «ведьмины» подбородки, выступающие скулы остаются в прошлом. Изменений и эффектов, выдающих вмешательство косметолога, клиенты больше не хотят. Теперь востребована «тихая красота»: когда человек выглядит ухоженно, но окружающие не понимают, что именно он сделал. Даже губы, которые по-прежнему остаются важной зоной, сегодня, по наблюдениям эксперта, делают значительно более аккуратными.

По наблюдениям Наталии, филеры постепенно теряют популярность. Инъекционные методики остаются, но акцент смещается в сторону процедур, направленных на стимуляцию собственных процессов в коже. Работают и с височной зоной, стремясь сохранить естественные пропорции лица. Косметологам больше не ставят задачу «сделайте меня моложе на 20 лет». Люди готовы выглядеть на свой возраст. Но выглядеть хорошо.

Профилактика начинается раньше

В косметологию приходит новое поколение клиентов. Если раньше человек мог впервые прийти к косметологу уже в зрелом возрасте, то зумеры стремятся заниматься своей кожей с юных лет.

Это поколение, по словам Наталии, изначально настроено на естественность, профилактику и малоинвазивные технологии.

В числе востребованных процедур эксперт называет массаж (он улучшает состояние тканей, усиливает лимфодренаж), мезотерапию (в кожу вводят препараты с различными активными компонентами, ее можно делать с 25 лет, а по показаниям и раньше). Следующий этап — коллагеностимуляция, не просто увлажнение, а стимуляция выработки собственного белка, составляющего основу соединительной ткани организма.

Щадящие аппараты

Меняется и аппаратная косметология. Агрессивные процедуры с длительной реабилитацией уступают место более бережным технологиям. Запрос клиента сегодня в том, чтобы сделать процедуру и максимально быстро вернуться к обычной жизни. Востребованы методики, где реабилитация минимальна или вообще отсутствует. После периода «красоты напоказ», когда многие подчеркивали свои возможности делать дорогие процедуры, сегодня клиенты салонов красоты не хотят, чтобы окружающие заметили следы работы косметолога.

По словам эксперта, многие пациенты с осторожностью относятся к агрессивному температурному воздействию, опасаясь фиброза и уплотнения тканей. Поэтому выбор смещается либо в сторону нетравматичных методов (например, безинъекционной биоревитализации «холодным лазером»), либо к точечным контролируемым технологиям, таким как ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultight HIFU.

В первой — технологии «холодного лазера» — используются средства на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, частицы которой способны проникать через кожный барьер лучше крупных молекул. Процедура проходит без уколов, поэтому не оставляет связанных с инъекциями гематом и не требует длительного восстановительного периода.

А ультразвуковой SMAS-лифтинг — процедура уже на основе термической коагуляции, которая используется для воздействия на глубокие ткани лица. Правда, для нее важна подготовка и восстановление: если увлажнить кожу, эффект будет больше. Поэтому процедуру часто дополняют биоревитализацией, мезотерапией и плазмотерапией. Важно, что эффект от технологии нарастает постепенно: максимум наступает через 2–3 месяца.

Из аппаратных методик Наталия выделяет газожидкостный пилинг JetPeel (Израиль). Его применяют для мягкого очищения, ухода и стимуляции выработки коллагена. Процедура всесезонная, подходит и женщинам, и мужчинам, а главное — не требует реабилитации: следов вмешательства на лице не остается.

Один визит — несколько процедур

Еще один тренд — сочетание нескольких процедур за одно посещение. В один визит объединяют несколько совместимых уходовых, аппаратных или инъекционных процедур.

Для клиента это возможность сэкономить время и получить больший эффект. И, по мнению Наталии, этот тренд будет только усиливаться.

Мужчины тоже хотят «статусную кожу»

Мужчины чаще, чем прежде, обращаются к косметологам. Для них особенно важна «незаметность процедур», их фавориты — уходы, массажи, пилинги и аппаратные методики без выраженной реабилитации.

Задача при этом не обязательно заключается в омоложении. Многие стремятся к «статусной коже» — чистой, ухоженной, без высыпаний, пигментации и заметных сосудистых изменений.

Несмотря на сложное отношение к инъекциям, мужчины нередко обращаются и за ботулотоксином. С его помощью многие хотят избавиться от морщин, делающих взгляд суровым.

Важная рутина

На фоне общего движения к профилактике растет значение регулярного домашнего ухода. Косметолог помогает подобрать процедуры и средства, но посещать его каждый день нереально. А ухоженный вид требует системы. Кроме косметики, в нее входит питание, достаточное потребление воды, сон и физическая активность. Звучит банально, но работает.

При этом эксперт советует не воспринимать многочисленные советы по биохакингу из социальных сетей как готовую инструкцию: рекомендации, добавки и домашние процедуры безопаснее подбирать вместе со специалистами.

Рациональные расходы

Отдельный тренд — более рациональное отношение к расходам на косметологию. Вместо дорогих курсов процедур многие предпочитают определить сумму, которую можно регулярно тратить на заботу о себе, и выстроить под нее систему.

Например, это может быть одно посещение косметолога в месяц в сочетании с домашним уходом. Есть и процедуры, результат которых, по словам эксперта, сохраняется или нарастает в течение нескольких месяцев, поэтому делать их ежемесячно не придется.

В качестве примеров Наталия называет коллагеностимуляцию, плазмотерапию и некоторые аппаратные процедуры.

Новый люкс

В Томске, по мнению эксперта, спрос на классический люксовый сегмент заметно снизился: сказывается экономический кризис. Кроме того, рынок красоты перенасыщен, у клиентов есть выбор, поэтому высокая стоимость услуги уже не воспринимается как главный признак премиального сегмента: важнее становятся качество и отношение к клиенту.

Люксовость теперь выражается не в дорогом, пафосном интерьере или демонстративно премиальных продуктах, а в заботе, внимании, искренности и индивидуальном отношении. Клиенту важно чувствовать себя гостем, которого действительно ждали.

Генетические тесты

Еще один тренд — индивидуальный подбор процедур. В косметологии стали более востребованными анализаторы кожи, позволяющие оценивать ее состояние.

Некоторые клиенты обращаются и к генетическим тестам, как к дополнительному источнику информации при подборе ухода. Это не бюджетное удовольствие, но возможность сделать такие тесты прямо в Томске есть.

По словам Наталии, подобные подходы позволяют подбирать уход и процедуры индивидуально, а не исходить из универсальной схемы. Персонализация становится еще одним направлением, в котором развивается современная косметология.

Минимум декоративной косметики

В итоге главные тенденции складываются в одну картину: меньше искусственного, больше естественности, профилактики и индивидуального подхода.

По словам Наталии, люди постепенно смещают внимание от декоративной косметики к уходу. Теперь важнее не подобрать тональный крем, скрывающий изъяны, а добиться того, чтобы хорошо выглядеть без него. И здесь снова соединяются главные тренды: здоровье, регулярность, щадящие процедуры, естественность и тихая красота.

Текст: Мария Симонова

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