Как выглядит изнутри старейшая школа Томска — Мариинская СОШ №3: фото интерьеров

2 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске после двухлетнего капитального ремонта открылась Мариинская школа №3 — одно из старейших учебных заведений города. 1 сентября за парты в историческом здании вернулись 610 учеников.

Мариинская школа — одно из немногих исторических зданий Томска, сохранивших своё первоначальное предназначение. Здесь учились ещё воспитанницы Мариинской женской гимназии, открытой 1 сентября 1863 года.

Нынешний трёхэтажный корпус из красного кирпича появился позднее — в 1896–1897 годах. К тому времени число гимназисток заметно выросло, и для учебного заведения понадобилось новое здание. Его возвели за полтора года по проекту архитектора Петра Федоровского.

Снаружи школа и сегодня остаётся одним из выразительных примеров томского «кирпичного» стиля. Особую живописность зданию придаёт открытая кирпичная кладка. Кирпич здесь меняет оттенок от ярко-оранжевого до бордового и холодного фиолетового.

Гимназия просуществовала до 1920 года. Спустя более века здание по-прежнему служит образованию — сейчас здесь находится Мариинская средняя общеобразовательная школа №3.

После капитального ремонта школа вновь открылась 1 сентября 2026 года. На первой праздничной линейке мэр Томска Дмитрий Махиня передал директору Светлане Татаркиной портрет императрицы Марии Александровны, с именем которой связано развитие женского образования в России. Именно такой портрет прибыл в Томск в 1863 году специально к открытию Мариинской женской гимназии.

А как теперь выглядят исторические стены, классы, коридоры и другие пространства одной из старейших школ Томска — показываем в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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