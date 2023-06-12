Гид по городу: архитектор гимназий и училищ Петр Федоровский

12 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Имя архитектора Петра Федоровича Федоровского незаслуженно малоизвестно. Томск был первым городом в практике архитектора после окончания Императорской Академии Художеств. Здесь Федоровский начал свой путь. И хоть фирменный стиль архитектора «кирпичный» — в нем он построил большую часть зданий — самым известным его творением считается серый брутальный особняк Смирнова.

Как и все архитекторы, активно работавшие в первой четверти ХХ века, Петр Федоровский был многогранным специалистом: главный архитектор города, художник, преподаватель и даже художественный критик. Из своих 80 лет, наполненных яркими событиями, он прожил в Томске всего 15.

Петр Федоровский (1864 — 1944) получил диплом архитектора Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Там же он окончил три курса живописного отделения. Приехав в Томск по направлению, чуть больше года был младшим архитектором строительного отделения губернского управления: составлял проекты церквей и школ для переселенческих поселков Томской губернии. Как выпускник академии он был очень востребован — в 32 года уже стал городским архитектором, вел наблюдение за укреплением берегов реки Ушайки и временно исполнял обязанности архитектора университета и учебного округа. Его архитектурный стиль выражается преимущественно в использовании натурального цвета и фактуры кирпича без последующей штукатурки.

Кроме архитектурной деятельности Федоровский занимал активную позицию в Томском обществе любителей художеств — участвовал в периодических выставках, выступал как художественный критик (например, написал статью о выставке Г. Гуркина и группы молодых художников).

Несмотря на успешную деятельность, архитектор регулярно пытался покинуть Сибирь и устроиться на различные должности в южные города. Так с 1905 по 1912 год Федоровский работал в Тамбове и Нижнем Новгороде, просил профессора Л. Н. Бенуа дать ему рекомендации на работу в городскую управу Харькова. Но в 1912 он вновь возвращается в Томск, становится городским архитектором и служит до 1916 года.

Петр Федорович много преподавал: в Томском технологическом институте — рисование, черчение и архитектурное проектирование с 1900-1905, во второй приезд — с 1914-1915. Жил он в деревянном особняке по адресу Карташова, 16. Построенный в конце XIX века и являющийся важным элементом исторического квартала, он, переживший два пожара, был снесен в 2011 году.

В 1918 году Федоровский эмигрировал вместе с женой и четырьмя детьми. Сначала семья жила во Владивостоке, где архитектор был членом Городской управы по строительному отделу, преподавал, читал лекции по архитектуре в Политехническом институте. А в октябре 1922 он выехал с семьей в Южный Китай, где работал в основном в Харбине — преподавал и заведовал кафедрой архитектуры в Харбинском политехническом институте, Северо-Маньчжурском политехническом институте, вел частную практику. Активно участвовал в выставках в Харбине, например, в «Выставке русских и японских художников» в Железнодорожном собрании (1941 год). Умер архитектор там же в 1944 году.

Здания, построенные Петром Федоровским, находятся в нескольких исторических районах: Пески, Губернаторский квартал, Болото, Верхняя Елань. Мы предлагаем вам опробовать довольно протяженный маршрут и оценить красоту архитектуры. Пройдите его пешком или проедьте на общественном транспорте и велосипеде.

Дом Родюкова

Фото: Серафима Кузина

Дом Родюкова находится в историческом районе города «Пески», названном так из-за особенностей ландшафта. Это один из немногих приметных деревянных домов в районе. Окруженный застройкой всех веков и стилей, он сразу выделяется богатым декором и чертами архитектуры «северного модерна».

Фото: Серафима Кузина

Дом был построен в 1913 году по заказу Николая Доримедонтовича Родюкова — потомка купеческой семьи Родюковых, занимавшихся рыбной промышленностью и хлеботорговлей. В 1910 году Родюков купил участок земли, снес хозяйственные постройки и построил новое здание. Первоначальная планировка и убранство не сохранились. Известно, что в 1922 году в доме было четыре квартиры с отдельными входами, которые считались элитными. В советское и постсоветское время в здании располагались образовательные учреждения: Первая специальная коррекционная школа Томска № 17, общеобразовательная школа №48, Дом детства и юношества «Наша гавань». Сейчас дом пустует.

Фото: Серафима Кузина

Двухэтажное здание на высоком каменном цоколе до сих пор, несмотря на окружение многоэтажек, смотрится величественным. Дом в стиле модерн имеет довольно простой объем для подобных строений. Фасад, выходящий на улицу Карла Маркса, практически симметричный — асимметрию задает одинокое вытянутое окно над входом, с сохранившейся оригинальной изящной расстекловкой. Близко расположенные друг к другу окна, богатый декор широкого фриза придают дому целостность и нарядность. На аутентичные элементы, не претерпевшие современной реставрации, стоит обратить отдельное внимание: стилизованный растительный орнамент по фризу, несложная, но ажурная пропильная резьба.

Серый цвет декора делет дом еще более «северным» Фото: Серафима Кузина

Острая выразительность здания усиливается большим количеством изящных кронштейнов и трехгранным эркером бокового фасада, когда-то выходившего в сад. Длинный балкон, который упоминается в описаниях, не сохранился, лишь остатки конструкции на главном фасаде свидетельствуют о нем.

Фото: Серафима Кузина

Особняк, созданный в модерне, в его национально-романтическом декоративном варианте, можно считать экспериментом для Федоровского, строившего в основном в камне. На протяжении многих лет дом сохранял цветовое решение — серый цвет декора делает его еще более северным, «скандинавским» как иногда говорят краеведы.

Адрес: Карла Маркса, 31

Как доехать: на общественном транспорте до остановки «Речной вокзал» или «Переулок 1905 года»

Мариинская школа №3. Новый трехэтажный корпус Мариинской женской гимназии

Фото: Серафима Кузина

Недалеко от Дома Родюкова находится Мариинская школа №3. Одно из немногих зданий в Томске, сохранивших свое первоначальное предназначение. Построенное из красного кирпича в 1896–1897 годах, оно было специально спроектировано для Мариинской женской гимназии, открытой 1 сентября 1863 года. Количество учащихся в ней быстро увеличилось и понадобилось новое здание, которое было возведено за полтора года. Гимназия просуществовала до 1920 года, сегодня здесь Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3.

Колонны главного входа добавляют объем зданию Фото: Серафима Кузина

На первый взгляд простое, с симметричным фасадом, трехэтажное краснокирпичное здание довольно эклектично. Так как новое строение должно было сочетаться вплотную с примыкающим к нему старым зданием гимназии, то появился рустованный первый этаж и повторяющиеся над оконными проемами характерные для эпохи классицизма сандрики. При этом новое здание должно было быть гораздо масштабнее и величественнее. Что удалось благодаря выступающему ризалиту, завершающемуся полуциркульным центральным аттиком и статным боковым ризалитам.

Окна второго этаже Фото: Серафима Кузина

Федоровский, по-новому решая объемно-пространственную композицию, вводит балкон с треугольным фронтоном и обрамляет главный вход колоннами. Хотя планировочное решение просто и типично для сооружений подобного функционального использования, но открытая кирпичная кладка, благодаря которой появляется много разных объемов и разнообразие цветов кирпича, ритм окон, игра фактур — придают живописность фасаду.

Балкон с треугольным фронтоном Фото: Серафима Кузина

Узкий переулок Совпартшкольный не дает полностью обозреть статный фасад, но можно почувствовать величие старой архитектуры. Стоит обратить внимание, как гармонично смотрятся окна с оставшейся оригинальной расстекловкой на верхних этажах, и как портит заменивший их белый пластик первых этажей.

Фото: Серафима Кузина

В зданиях Мариинской женской гимназии и Гоголевского училища, которое мы увидим дальше, основной акцент делается на полихромную (от ярко-оранжевого до холодного фиолетового, бордового) кирпичную кладку, являющуюся основным средством выразительности «кирпичного» стиля.

Адрес: Карла Маркса, 21

Как доехать: на общественном транспорте до остановки «Речной вокзал» или «Переулок 1905 года»

Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН. Особняк купца И. И. Смирнова

Фото: Серафима Кузина

От Мариинской гимназии можно дойти пешком до одного из шедевров архитектора — особняка Смирнова. На судьбе этого выдающегося по архитектуре здания отразились многие перемены ХХ века. Особняк Смирнова — это образец стиля неоклассицизм, памятник архитектуры федерального значения. Архитектор построил каменный дом, предназначавшийся для больших приёмов, по заказу купца 1-й гильдии Ивана Смирнова в 1916 году. Для этого пришлось вполовину уменьшить деревянный дом, также являвшийся собственностью Смирнова.

Фото: Серафима Кузина

К возведению здания были привлечены размещенные в Томске итальянские военнопленные. На первом этаже особняка находились передняя, кабинет, столовая и спальня. На втором этаже — большой парадный зал. Зеркальные стекла для окон из венецианского стекла были приобретены Смирновым в Париже. В подвале располагались котельная, кухня, комнаты для прислуг.

Фото: Серафима Кузина

Но прошло всего два года и дом перешел в собственность новой власти. Особняк Смирнова был конфискован для размещения там картинной галереи при Сибирской народной художественной академии, которая открылась в мае 1918 г. После того, как вследствие мятежа советская власть пала, академию было решено закрыть, картины были вывезены из здания и возвращены владельцам. Дом передали снова Смирнову, но ненадолго — после восстановления советской власти в декабре 1919 г. здание вновь конфисковали.

Фото: Серафима Кузина

За долгие годы существования в особняке располагалось множество самых разных организаций: Дом политического просвещения, Институт химии нефти СО АН СССР. А нынешний квартирант — Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН.

Фото: Серафима Кузина

На фоне других томских строений особняк Смирнова выглядит мрачновато, но в этом его прелесть. «Суровость» всему облику здания придает фасад, оштукатуренный в особой технике, без покраски. При этом здание вовсе не кажется «голым» — картину дополняют рельефы с изображением грифонов, ваз и разнообразного богатого растительного орнамента.

Фото: Серафима Кузина

Маскароны в виде женских головок украшают замковые камни. Выступающие по бокам ризалиты с колоннами, окна с сандриками — все это детали строгого, брутального, по-питерски серого эстетского фасада. Обязательно стоит заглянуть во внутренний двор — с обратной стороны на особняк открывается совсем другой вид.

Маскароны в виде женских головок Фото: Серафима Кузина

Внутри здания до сих пор сохранились лепнина, барельефы, потолочные розетки, перила и витражи. Как бы немного спрятанный, особняк является доминантой улицы и нисколько не обделен вниманием со стороны любителей архитектуры.

Адрес: пер. Кооперативный, 5

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ЦУМ»

Арбитражный суд Томской области. Городской училищный дом «в память Н. В. Гоголя»

Фото: Серафима Кузина

От Особняка Смирнова недалеко до Гоголевского дома, построенного в честь 50-летия со дня смерти Н.В. Гоголя. Дом находится немного в глубине от центральной улицы, но выходит главным фасадом на Набережную реки Ушайки и тоже является свидетелем эпох.

Фото: Серафима Кузина

В построенном в 1904 году здании для воскресных школ (мужской и женской), было открыто обучение для ремесленников, мелких служащих и рабочих. В 1905 году все воскресные школы, в том числе и в Гоголевском доме, были закрыты по причине распространения революционной мысли. В январе 1909 по просьбе группы учителей и профессора С. А. Введенского школу открыли вновь. Известно, что в начале ХХ века в здании проходила периодическая выставка Томского общества любителей художеств, а во время Первой мировой войны здесь размещали военнопленных.

Затем Гоголевский дом превратился в Рабочий дворец — Совет профессиональных союзов и губернский комиссариат труда. В 1921-м году в здании открылась школа ФИЗО — физического образования трудящихся. В годы Второй мировой войны здесь разместился завод им. Дзержинского Наркомата вооружения № 353 из города Изюма Харьковской области.

Фото: Серафима Кузина

Последним учебным заведением в Гоголевском доме стал Гуманитарный лицей, находившийся здесь до 2002 года. Затем несколько лет здание стояло в состоянии незавершенного ремонта. В 2011 году его «захватили» молодые художники и провели выставку-акцию «Сжечь нельзя сохранить» с целью привлечь внимание к заброшенному памятнику архитектуры. После завершения реставрации в 2018 году в здание въехал Арбитражный суд Томской области.

Фото: Серафима Кузина

Выполненный в красном кирпиче и желтом песчанике Гоголевский дом гармонирует со зданием художественного музея, созданного Константином Лыгиным в 1903 году, и отсылает к построенной в «кирпичном» стиле Мариинской гимназии. По Набережной реки Ушайки оно выглядит торжественно благодаря двум боковым ризалитам с двухступенчатым аттиком, увенчанным барочными волютами, карнизам, которые поддерживают декоративные кронштейны. Сложная фигурная кладка, рустовка и пилястры создают игру света на фасаде в зависимости от времени суток.

Фото: Серафима Кузина

Дом словно имеет два фасада, задний выходит в Театральный сквер, и если обойти здание вокруг, то можно оценить весь его сложный объем.

Адрес: Набережная реки Ушайки, 20

Как доехать: на общественном транспорте до остановки «ТЮЗ»

Областной центр дополнительного образования. Загорное городское училище

Фото: Серафима Кузина

Загорное училище находится в самом сердце исторического центра Томска — в районе Болото, застроенном в основном деревянными домами. Тем неожиданней смотрится каменное здание, возведенное в 1913–1914 годах. К этому времени Федоровский построил несколько образовательных учреждений и был верен своим принципам — строго, функционально, стильно.

Фото: Серафима Кузина

Здание названо «домом Лермонтова» — в честь столетия со дня рождения великого русского классика, а в 1914 году и улицу Кондратьевскую, на которой находится дом, переименовали в улицу Лермонтова. После Октябрьской революции здание было передано в распоряжение военного ведомства, в 1919 году здесь размещался военный госпиталь, затем школа №7, позже — общежитие Педагогического колледжа. Сейчас Областной центр дополнительного образования.

Фото: Серафима Кузина

Находясь под горой, училище гармонично вписано в сложный окружающий ландшафт. В облике заметно влияние стиля модерн, которое проявляется в общей асимметрии и легком декоре. Построенное из доступного и широко применявшегося тогда красного кирпича, но в сочетании с оштукатуренным деталями, здание выглядит нарядным и стильным.

Адрес: Лермонтова, 60

Как добраться: на трамвае до остановки «Площадь Ленина» или на маршрутке до остановки «Яковлева».

Заисточное городское училище

Фото: Серафима Кузина

Чтобы увидеть Заисточное городское училище, нужно свернуть с центрального проспекта в район Заистока, более известного как Татарская слобода. И здесь снова фирменный «красный кирпич» Федоровского. Но история строительства этого училища немного запутана.

Фото: Серафима Кузина

Согласно записям в Алфавитной книге строительного отделения за 1914–1919 годы, здание появилось как Заисточное училище в 1915 году. Но есть предположения, что Заисточное мужское училище перед революцией переехало в это только что созданное здание. В книге «История названий томских улиц» указан 1914 год постройки, и возводили ее пленные австрийцы для управления железной дороги. В годы Великой Отечественной войны в здании был эвакогоспиталь №1248, о чем свидетельствует мемориальная табличка. Затем там находилось дошкольное педучилище (но, возможно с 1924 по 1949 — татарский педагогический техникум). С 1950 по 1955 годы — дошкольное педагогическое училище, а с 1956 по 2011 год в нем располагалась средняя школа №10.

Фото: Серафима Кузина

Сегодня здание принадлежит 12 школе, законсервировано и пустует по причине аварийного состояния перекрытий. Оно не является памятником архитектуры, поэтому есть серьезные опасения, что при реконструкции или капитальном ремонте первозданный облик может быть утрачен.

Фото: Серафима Кузина

По архитектуре напоминает все здания образовательного типа, построенные Федоровским. Кирпичная кладка скромнее, чем на Мариинской гимназии, но в целом здание имеет выразительный силуэт.

Адрес: Максима Горького, 55

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Общежитие университета»

Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых. Поликлиника №1

Фото: Серафима Кузина

Для детской больницы Федоровский делал детальную разработку эскизного плана, построена она была по проекту омского архитектора А. В. Линецкого. Больница имени городского головы и его жены появилась уже после смерти Петра Михайлова на пожертвования — 100 тысяч рублей и участок земли напротив Университетской рощи стоимостью 20 тысяч рублей, завещанные им. Петр Михайлов хотел простроить детскую больницу с красивым фасадом и садиком для отдыха больных детей.

Фото: Серафима Кузина

Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. И в таком виде кажется, что здание выглядит не менее монументально.

В 1931 году в уже бывшей Михайловской больнице открылся единый диспансер с целью создания здравпунктов на крупных промышленных предприятиях и открытия центрального лечебного учреждения. В послевоенные годы это была Центральная поликлиника. Затем, когда в городе открылись другие, ей присвоили №1.

Фото: Серафима Кузина

Так как предполагалось, что фасад будет оштукатурен, то кладка не такая выразительная, как на Мариинской гимназии и Гоголевском доме, но симметричный главный фасад с полуколоннами, выполненный благородным красным кирпичом, смотрится довольно величественно. Здание Г-образное в плане с эркерами-крыльями, во внутреннем дворе с пока еще сохранившейся оригинальной расстекловкой окон.

Фото: Серафима Кузина

Поликлиника выглядит масштабно и торжественно, хоть и нет возможности обозреть весь фасад. Внутри сохранились аутентичные детали интерьера — двери, плитка на полу... Но больница давно нуждается в обновлении. В скором будущем здание ждет реставрация, и это настораживает общественников — есть риск, что останется мало подлинного.

Адрес: Проспект Ленина, 51

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Университет»

Горный корпус (Технологического института). Политехнический университет

Фото: Серафима Кузина

На углу проспекта Кирова и улицы Советской можно заметить возвышающийся Горный корпус Томского политехнического университета. Здание построено другим выдающимся архитектором Фортунатом Гутом по проекту Петра Федоровского в 1902–1905 годах. Именно Федоровского выбрал среди томских архитекторов известный ученый, на тот момент декан горного отделения Василий Афанасьевич Обручев. Федоровский тогда преподавал в институте и был главным архитектором Томска. Обручеву было важно, то, как будет спроектирован и построен корпус, ведь он предназначался для инженеров. Архитектор во время работы над проектом здания горного отделения советовался с Обручевым.

Фото: Серафима Кузина

Под строительство корпуса был куплен участок по довольно высокой цене — 6000 рублей — чтобы построить корпус рядом с химическим и создать ансамбль учебных корпусов. В начале ХХ века в новом здании располагались учебные аудитории и музеи. Сегодня в корпусе занимаются студенты Инженерной школы природных ресурсов, также здесь Мемориальный кабинет-музей академиков В. А. Обручева и М. А. Усова, минералогический и палеонтологический музеи. Стены фасада увешаны многочисленными памятными досками в честь знаменитых ученых-геологов, работавших здесь.

Фото: Серафима Кузина

Угловое здание Горного корпуса построено в стиле позднего русского классицизма с элементами модерна и является доминантой небольшой площади — главный фасад завершен невысоким аттиком и перекрыт криволинейным куполом, от него отходят симметрично расположенные боковые крылья. Выступающий ризалит центрального фасада с небольшим портиком и колоннами придает торжественность всей постройке.

Фото: Серафима Кузина

Федоровский мастерски вписал Горный корпус в «Европейский квартал» Томского политехнического. Несмотря на использование полуциркульных и прямоугольных окон, многочисленные карнизы, обработка стен первого этажа «под рустовку», объемы и в целом насыщенное применение ордерных элементов, вид у здания гармонично строгий. В отличие от оштукатуренного главного фасада, во дворе можно увидеть краснокирпичную изнанку и уютный дворик.

Адрес: Советская, 73

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ТПУ»

Дом профессора А. А. Введенского

Фото: Серафима Кузина

Далее по проспекту Ленина — небольшой оригинальный дом, построенный предположительно в 1898 году в смешанном венецианско-готическом стиле для профессора-медика кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Императорского Томского университета Алексея Андреевича Введенского. Он проживал в Томске в 1896–1909 годах, также в этом доме жил брат Алексея Андреевича — протодиакон Троицкого собора Александр Введенский.

Несколько комнат в доме сдавались в наем студентам и сотрудникам университета и технологического института. В подвале были кабинеты для приема и лечения больных, так как Алексей Введенский был не только профессором, но и практикующим врачом. В доме регулярно проводились музыкальные вечера.

Фото: Серафима Кузина

Следующим владельцем дома был купец Иван Егорович Тихонов. Он купил дом в 1916 после продажи своей конфетно-кондитерской и пряничной фабрики [о ней и не только можно прочитать в нашем материале по ссылке — прим. ред]. В 1922 году дом был передан под квартиры преподавателей Томского технологического института, а Тихонову оставили одну угловую квартиру. С 1917 по 1932 годы в здании располагались Геологический комитет и управление Томско-Алтайского горного округа. В конце 1950-х на втором этаже действовал кинотеатр. В 1965 г. на базе начальной школы № 34 была организована средняя школа № 32, и к этому дому пристроено новое здание.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас миниатюрный домик с средневековыми башенками с зубцами по углам, построенный в «кирпичном стиле», напоминает маленький замок с арочными окнами и рустовкой на первом этаже.

Адрес: ул. Пирогова, 2/пр. Ленина, 33

Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ТЭМЗ»

Список литературы:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».