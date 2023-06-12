Гид по городу: архитектор гимназий и училищ Петр Федоровский
Имя архитектора Петра Федоровича Федоровского незаслуженно малоизвестно. Томск был первым городом в практике архитектора после окончания Императорской Академии Художеств. Здесь Федоровский начал свой путь. И хоть фирменный стиль архитектора «кирпичный» — в нем он построил большую часть зданий — самым известным его творением считается серый брутальный особняк Смирнова.
Как и все архитекторы, активно работавшие в первой четверти ХХ века, Петр Федоровский был многогранным специалистом: главный архитектор города, художник, преподаватель и даже художественный критик. Из своих 80 лет, наполненных яркими событиями, он прожил в Томске всего 15.
Петр Федоровский (1864 — 1944) получил диплом архитектора Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Там же он окончил три курса живописного отделения. Приехав в Томск по направлению, чуть больше года был младшим архитектором строительного отделения губернского управления: составлял проекты церквей и школ для переселенческих поселков Томской губернии. Как выпускник академии он был очень востребован — в 32 года уже стал городским архитектором, вел наблюдение за укреплением берегов реки Ушайки и временно исполнял обязанности архитектора университета и учебного округа. Его архитектурный стиль выражается преимущественно в использовании натурального цвета и фактуры кирпича без последующей штукатурки.
Кроме архитектурной деятельности Федоровский занимал активную позицию в Томском обществе любителей художеств — участвовал в периодических выставках, выступал как художественный критик (например, написал статью о выставке Г. Гуркина и группы молодых художников).
Несмотря на успешную деятельность, архитектор регулярно пытался покинуть Сибирь и устроиться на различные должности в южные города. Так с 1905 по 1912 год Федоровский работал в Тамбове и Нижнем Новгороде, просил профессора Л. Н. Бенуа дать ему рекомендации на работу в городскую управу Харькова. Но в 1912 он вновь возвращается в Томск, становится городским архитектором и служит до 1916 года.
Петр Федорович много преподавал: в Томском технологическом институте — рисование, черчение и архитектурное проектирование с 1900-1905, во второй приезд — с 1914-1915. Жил он в деревянном особняке по адресу Карташова, 16. Построенный в конце XIX века и являющийся важным элементом исторического квартала, он, переживший два пожара, был снесен в 2011 году.
В 1918 году Федоровский эмигрировал вместе с женой и четырьмя детьми. Сначала семья жила во Владивостоке, где архитектор был членом Городской управы по строительному отделу, преподавал, читал лекции по архитектуре в Политехническом институте. А в октябре 1922 он выехал с семьей в Южный Китай, где работал в основном в Харбине — преподавал и заведовал кафедрой архитектуры в Харбинском политехническом институте, Северо-Маньчжурском политехническом институте, вел частную практику. Активно участвовал в выставках в Харбине, например, в «Выставке русских и японских художников» в Железнодорожном собрании (1941 год). Умер архитектор там же в 1944 году.
Здания, построенные Петром Федоровским, находятся в нескольких исторических районах: Пески, Губернаторский квартал, Болото, Верхняя Елань. Мы предлагаем вам опробовать довольно протяженный маршрут и оценить красоту архитектуры. Пройдите его пешком или проедьте на общественном транспорте и велосипеде.
Дом Родюкова
Дом Родюкова находится в историческом районе города «Пески», названном так из-за особенностей ландшафта. Это один из немногих приметных деревянных домов в районе. Окруженный застройкой всех веков и стилей, он сразу выделяется богатым декором и чертами архитектуры «северного модерна».
Дом был построен в 1913 году по заказу Николая Доримедонтовича Родюкова — потомка купеческой семьи Родюковых, занимавшихся рыбной промышленностью и хлеботорговлей. В 1910 году Родюков купил участок земли, снес хозяйственные постройки и построил новое здание. Первоначальная планировка и убранство не сохранились. Известно, что в 1922 году в доме было четыре квартиры с отдельными входами, которые считались элитными. В советское и постсоветское время в здании располагались образовательные учреждения: Первая специальная коррекционная школа Томска № 17, общеобразовательная школа №48, Дом детства и юношества «Наша гавань». Сейчас дом пустует.
Двухэтажное здание на высоком каменном цоколе до сих пор, несмотря на окружение многоэтажек, смотрится величественным. Дом в стиле модерн имеет довольно простой объем для подобных строений. Фасад, выходящий на улицу Карла Маркса, практически симметричный — асимметрию задает одинокое вытянутое окно над входом, с сохранившейся оригинальной изящной расстекловкой. Близко расположенные друг к другу окна, богатый декор широкого фриза придают дому целостность и нарядность. На аутентичные элементы, не претерпевшие современной реставрации, стоит обратить отдельное внимание: стилизованный растительный орнамент по фризу, несложная, но ажурная пропильная резьба.
Острая выразительность здания усиливается большим количеством изящных кронштейнов и трехгранным эркером бокового фасада, когда-то выходившего в сад. Длинный балкон, который упоминается в описаниях, не сохранился, лишь остатки конструкции на главном фасаде свидетельствуют о нем.
Особняк, созданный в модерне, в его национально-романтическом декоративном варианте, можно считать экспериментом для Федоровского, строившего в основном в камне. На протяжении многих лет дом сохранял цветовое решение — серый цвет декора делает его еще более северным, «скандинавским» как иногда говорят краеведы.
Адрес: Карла Маркса, 31
Как доехать: на общественном транспорте до остановки «Речной вокзал» или «Переулок 1905 года»
Мариинская школа №3. Новый трехэтажный корпус Мариинской женской гимназии
Недалеко от Дома Родюкова находится Мариинская школа №3. Одно из немногих зданий в Томске, сохранивших свое первоначальное предназначение. Построенное из красного кирпича в 1896–1897 годах, оно было специально спроектировано для Мариинской женской гимназии, открытой 1 сентября 1863 года. Количество учащихся в ней быстро увеличилось и понадобилось новое здание, которое было возведено за полтора года. Гимназия просуществовала до 1920 года, сегодня здесь Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3.
На первый взгляд простое, с симметричным фасадом, трехэтажное краснокирпичное здание довольно эклектично. Так как новое строение должно было сочетаться вплотную с примыкающим к нему старым зданием гимназии, то появился рустованный первый этаж и повторяющиеся над оконными проемами характерные для эпохи классицизма сандрики. При этом новое здание должно было быть гораздо масштабнее и величественнее. Что удалось благодаря выступающему ризалиту, завершающемуся полуциркульным центральным аттиком и статным боковым ризалитам.
Федоровский, по-новому решая объемно-пространственную композицию, вводит балкон с треугольным фронтоном и обрамляет главный вход колоннами. Хотя планировочное решение просто и типично для сооружений подобного функционального использования, но открытая кирпичная кладка, благодаря которой появляется много разных объемов и разнообразие цветов кирпича, ритм окон, игра фактур — придают живописность фасаду.
Узкий переулок Совпартшкольный не дает полностью обозреть статный фасад, но можно почувствовать величие старой архитектуры. Стоит обратить внимание, как гармонично смотрятся окна с оставшейся оригинальной расстекловкой на верхних этажах, и как портит заменивший их белый пластик первых этажей.
В зданиях Мариинской женской гимназии и Гоголевского училища, которое мы увидим дальше, основной акцент делается на полихромную (от ярко-оранжевого до холодного фиолетового, бордового) кирпичную кладку, являющуюся основным средством выразительности «кирпичного» стиля.
Адрес: Карла Маркса, 21
Как доехать: на общественном транспорте до остановки «Речной вокзал» или «Переулок 1905 года»
Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН. Особняк купца И. И. Смирнова
От Мариинской гимназии можно дойти пешком до одного из шедевров архитектора — особняка Смирнова. На судьбе этого выдающегося по архитектуре здания отразились многие перемены ХХ века. Особняк Смирнова — это образец стиля неоклассицизм, памятник архитектуры федерального значения. Архитектор построил каменный дом, предназначавшийся для больших приёмов, по заказу купца 1-й гильдии Ивана Смирнова в 1916 году. Для этого пришлось вполовину уменьшить деревянный дом, также являвшийся собственностью Смирнова.
К возведению здания были привлечены размещенные в Томске итальянские военнопленные. На первом этаже особняка находились передняя, кабинет, столовая и спальня. На втором этаже — большой парадный зал. Зеркальные стекла для окон из венецианского стекла были приобретены Смирновым в Париже. В подвале располагались котельная, кухня, комнаты для прислуг.
Но прошло всего два года и дом перешел в собственность новой власти. Особняк Смирнова был конфискован для размещения там картинной галереи при Сибирской народной художественной академии, которая открылась в мае 1918 г. После того, как вследствие мятежа советская власть пала, академию было решено закрыть, картины были вывезены из здания и возвращены владельцам. Дом передали снова Смирнову, но ненадолго — после восстановления советской власти в декабре 1919 г. здание вновь конфисковали.
За долгие годы существования в особняке располагалось множество самых разных организаций: Дом политического просвещения, Институт химии нефти СО АН СССР. А нынешний квартирант — Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН.
На фоне других томских строений особняк Смирнова выглядит мрачновато, но в этом его прелесть. «Суровость» всему облику здания придает фасад, оштукатуренный в особой технике, без покраски. При этом здание вовсе не кажется «голым» — картину дополняют рельефы с изображением грифонов, ваз и разнообразного богатого растительного орнамента.
Маскароны в виде женских головок украшают замковые камни. Выступающие по бокам ризалиты с колоннами, окна с сандриками — все это детали строгого, брутального, по-питерски серого эстетского фасада. Обязательно стоит заглянуть во внутренний двор — с обратной стороны на особняк открывается совсем другой вид.
Внутри здания до сих пор сохранились лепнина, барельефы, потолочные розетки, перила и витражи. Как бы немного спрятанный, особняк является доминантой улицы и нисколько не обделен вниманием со стороны любителей архитектуры.
Адрес: пер. Кооперативный, 5
Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ЦУМ»
Арбитражный суд Томской области. Городской училищный дом «в память Н. В. Гоголя»
От Особняка Смирнова недалеко до Гоголевского дома, построенного в честь 50-летия со дня смерти Н.В. Гоголя. Дом находится немного в глубине от центральной улицы, но выходит главным фасадом на Набережную реки Ушайки и тоже является свидетелем эпох.
В построенном в 1904 году здании для воскресных школ (мужской и женской), было открыто обучение для ремесленников, мелких служащих и рабочих. В 1905 году все воскресные школы, в том числе и в Гоголевском доме, были закрыты по причине распространения революционной мысли. В январе 1909 по просьбе группы учителей и профессора С. А. Введенского школу открыли вновь. Известно, что в начале ХХ века в здании проходила периодическая выставка Томского общества любителей художеств, а во время Первой мировой войны здесь размещали военнопленных.
Затем Гоголевский дом превратился в Рабочий дворец — Совет профессиональных союзов и губернский комиссариат труда. В 1921-м году в здании открылась школа ФИЗО — физического образования трудящихся. В годы Второй мировой войны здесь разместился завод им. Дзержинского Наркомата вооружения № 353 из города Изюма Харьковской области.
Последним учебным заведением в Гоголевском доме стал Гуманитарный лицей, находившийся здесь до 2002 года. Затем несколько лет здание стояло в состоянии незавершенного ремонта. В 2011 году его «захватили» молодые художники и провели выставку-акцию «Сжечь нельзя сохранить» с целью привлечь внимание к заброшенному памятнику архитектуры. После завершения реставрации в 2018 году в здание въехал Арбитражный суд Томской области.
Выполненный в красном кирпиче и желтом песчанике Гоголевский дом гармонирует со зданием художественного музея, созданного Константином Лыгиным в 1903 году, и отсылает к построенной в «кирпичном» стиле Мариинской гимназии. По Набережной реки Ушайки оно выглядит торжественно благодаря двум боковым ризалитам с двухступенчатым аттиком, увенчанным барочными волютами, карнизам, которые поддерживают декоративные кронштейны. Сложная фигурная кладка, рустовка и пилястры создают игру света на фасаде в зависимости от времени суток.
Дом словно имеет два фасада, задний выходит в Театральный сквер, и если обойти здание вокруг, то можно оценить весь его сложный объем.
Адрес: Набережная реки Ушайки, 20
Как доехать: на общественном транспорте до остановки «ТЮЗ»
Областной центр дополнительного образования. Загорное городское училище
Загорное училище находится в самом сердце исторического центра Томска — в районе Болото, застроенном в основном деревянными домами. Тем неожиданней смотрится каменное здание, возведенное в 1913–1914 годах. К этому времени Федоровский построил несколько образовательных учреждений и был верен своим принципам — строго, функционально, стильно.
Здание названо «домом Лермонтова» — в честь столетия со дня рождения великого русского классика, а в 1914 году и улицу Кондратьевскую, на которой находится дом, переименовали в улицу Лермонтова. После Октябрьской революции здание было передано в распоряжение военного ведомства, в 1919 году здесь размещался военный госпиталь, затем школа №7, позже — общежитие Педагогического колледжа. Сейчас Областной центр дополнительного образования.
Находясь под горой, училище гармонично вписано в сложный окружающий ландшафт. В облике заметно влияние стиля модерн, которое проявляется в общей асимметрии и легком декоре. Построенное из доступного и широко применявшегося тогда красного кирпича, но в сочетании с оштукатуренным деталями, здание выглядит нарядным и стильным.
Адрес: Лермонтова, 60
Как добраться: на трамвае до остановки «Площадь Ленина» или на маршрутке до остановки «Яковлева».
Заисточное городское училище
Чтобы увидеть Заисточное городское училище, нужно свернуть с центрального проспекта в район Заистока, более известного как Татарская слобода. И здесь снова фирменный «красный кирпич» Федоровского. Но история строительства этого училища немного запутана.
Согласно записям в Алфавитной книге строительного отделения за 1914–1919 годы, здание появилось как Заисточное училище в 1915 году. Но есть предположения, что Заисточное мужское училище перед революцией переехало в это только что созданное здание. В книге «История названий томских улиц» указан 1914 год постройки, и возводили ее пленные австрийцы для управления железной дороги. В годы Великой Отечественной войны в здании был эвакогоспиталь №1248, о чем свидетельствует мемориальная табличка. Затем там находилось дошкольное педучилище (но, возможно с 1924 по 1949 — татарский педагогический техникум). С 1950 по 1955 годы — дошкольное педагогическое училище, а с 1956 по 2011 год в нем располагалась средняя школа №10.
Сегодня здание принадлежит 12 школе, законсервировано и пустует по причине аварийного состояния перекрытий. Оно не является памятником архитектуры, поэтому есть серьезные опасения, что при реконструкции или капитальном ремонте первозданный облик может быть утрачен.
По архитектуре напоминает все здания образовательного типа, построенные Федоровским. Кирпичная кладка скромнее, чем на Мариинской гимназии, но в целом здание имеет выразительный силуэт.
Адрес: Максима Горького, 55
Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Общежитие университета»
Детская больница имени Петра и Алевтины Михайловых. Поликлиника №1
Для детской больницы Федоровский делал детальную разработку эскизного плана, построена она была по проекту омского архитектора А. В. Линецкого. Больница имени городского головы и его жены появилась уже после смерти Петра Михайлова на пожертвования — 100 тысяч рублей и участок земли напротив Университетской рощи стоимостью 20 тысяч рублей, завещанные им. Петр Михайлов хотел простроить детскую больницу с красивым фасадом и садиком для отдыха больных детей.
Торжественная закладка детской больницы состоялась 6 мая 1915 года. За два строительных сезона корпус был закончен, но события 1917 года не дали завершить отделочные работы. И в таком виде кажется, что здание выглядит не менее монументально.
В 1931 году в уже бывшей Михайловской больнице открылся единый диспансер с целью создания здравпунктов на крупных промышленных предприятиях и открытия центрального лечебного учреждения. В послевоенные годы это была Центральная поликлиника. Затем, когда в городе открылись другие, ей присвоили №1.
Так как предполагалось, что фасад будет оштукатурен, то кладка не такая выразительная, как на Мариинской гимназии и Гоголевском доме, но симметричный главный фасад с полуколоннами, выполненный благородным красным кирпичом, смотрится довольно величественно. Здание Г-образное в плане с эркерами-крыльями, во внутреннем дворе с пока еще сохранившейся оригинальной расстекловкой окон.
Поликлиника выглядит масштабно и торжественно, хоть и нет возможности обозреть весь фасад. Внутри сохранились аутентичные детали интерьера — двери, плитка на полу... Но больница давно нуждается в обновлении. В скором будущем здание ждет реставрация, и это настораживает общественников — есть риск, что останется мало подлинного.
Адрес: Проспект Ленина, 51
Как добраться: на общественном транспорте до остановки «Университет»
Горный корпус (Технологического института). Политехнический университет
На углу проспекта Кирова и улицы Советской можно заметить возвышающийся Горный корпус Томского политехнического университета. Здание построено другим выдающимся архитектором Фортунатом Гутом по проекту Петра Федоровского в 1902–1905 годах. Именно Федоровского выбрал среди томских архитекторов известный ученый, на тот момент декан горного отделения Василий Афанасьевич Обручев. Федоровский тогда преподавал в институте и был главным архитектором Томска. Обручеву было важно, то, как будет спроектирован и построен корпус, ведь он предназначался для инженеров. Архитектор во время работы над проектом здания горного отделения советовался с Обручевым.
Под строительство корпуса был куплен участок по довольно высокой цене — 6000 рублей — чтобы построить корпус рядом с химическим и создать ансамбль учебных корпусов. В начале ХХ века в новом здании располагались учебные аудитории и музеи. Сегодня в корпусе занимаются студенты Инженерной школы природных ресурсов, также здесь Мемориальный кабинет-музей академиков В. А. Обручева и М. А. Усова, минералогический и палеонтологический музеи. Стены фасада увешаны многочисленными памятными досками в честь знаменитых ученых-геологов, работавших здесь.
Угловое здание Горного корпуса построено в стиле позднего русского классицизма с элементами модерна и является доминантой небольшой площади — главный фасад завершен невысоким аттиком и перекрыт криволинейным куполом, от него отходят симметрично расположенные боковые крылья. Выступающий ризалит центрального фасада с небольшим портиком и колоннами придает торжественность всей постройке.
Федоровский мастерски вписал Горный корпус в «Европейский квартал» Томского политехнического. Несмотря на использование полуциркульных и прямоугольных окон, многочисленные карнизы, обработка стен первого этажа «под рустовку», объемы и в целом насыщенное применение ордерных элементов, вид у здания гармонично строгий. В отличие от оштукатуренного главного фасада, во дворе можно увидеть краснокирпичную изнанку и уютный дворик.
Адрес: Советская, 73
Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ТПУ»
Дом профессора А. А. Введенского
Далее по проспекту Ленина — небольшой оригинальный дом, построенный предположительно в 1898 году в смешанном венецианско-готическом стиле для профессора-медика кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Императорского Томского университета Алексея Андреевича Введенского. Он проживал в Томске в 1896–1909 годах, также в этом доме жил брат Алексея Андреевича — протодиакон Троицкого собора Александр Введенский.
Несколько комнат в доме сдавались в наем студентам и сотрудникам университета и технологического института. В подвале были кабинеты для приема и лечения больных, так как Алексей Введенский был не только профессором, но и практикующим врачом. В доме регулярно проводились музыкальные вечера.
Следующим владельцем дома был купец Иван Егорович Тихонов. Он купил дом в 1916 после продажи своей конфетно-кондитерской и пряничной фабрики [о ней и не только можно прочитать в нашем материале по ссылке — прим. ред]. В 1922 году дом был передан под квартиры преподавателей Томского технологического института, а Тихонову оставили одну угловую квартиру. С 1917 по 1932 годы в здании располагались Геологический комитет и управление Томско-Алтайского горного округа. В конце 1950-х на втором этаже действовал кинотеатр. В 1965 г. на базе начальной школы № 34 была организована средняя школа № 32, и к этому дому пристроено новое здание.
Сейчас миниатюрный домик с средневековыми башенками с зубцами по углам, построенный в «кирпичном стиле», напоминает маленький замок с арочными окнами и рустовкой на первом этаже.
Адрес: ул. Пирогова, 2/пр. Ленина, 33
Как добраться: на общественном транспорте до остановки «ТЭМЗ»
Список литературы:
- Фадеев К.В. Архитектура зданий первых гимназий города Томска второй половины XIX века // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. Т. 21. № 4. С. 7–21.
- Гоголь и Томск. Сост. Э. К. Майданюк; ред. С. С. Быкова. Томск: Д-Принт, 2009. — 218 с.
- История названий томских улиц. Ответ. Ред. Г. Н. Старикова. 3-е изд., доп. Томск: Д-Принт, 2012. -368 с.
- Дмитриенко Н.М. Томские купцы: биографический словарь. Томск, Издательство ТГУ, 2014. 336 с.
- ОГКУ ГАТО Ф3, О41, Дело№ 1999. Алфавитная книга строительного отделения за 1914–1919 годы. Лист 4
- Краеведческий портал Земля Томская
- Суд вместо «заброшки»: в Томске завершили восстановление исторического здания
- А.П. Герасимов архитектор П.Ф. Федоровский (к 140-летию со дня рождения)
- Горный корпус — Электронная энциклопедия ТПУ
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