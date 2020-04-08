Вид сзади. Горный корпус ТПУ - учебный корпус и жилой дом

Горный корпус был построен в 1902–1905 гг. архитектором Фортунатом Гутом по проекту архитектора Петра Федоровского в стиле позднего русского классицизма с элементами ренессанса и модерна.

В 1974 году постановлением совета министров РСФСР включен в число памятников истории федерального значения. В 1993 году постановлением губернатора Томской области был признан памятником архитектуры местного значения.