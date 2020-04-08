Вид сзади. Горный корпус ТПУ - учебный корпус и жилой дом
В Томске до сих пор можно стать обладателем старинной профессорской квартиры. Даже, в таком, казалось бы, внезапном месте, как Горный корпус ТПУ.
Здесь действительно живут люди — чтобы в этом удостовериться, достаточно зайти во внутренний двор здания и посмотреть на окна-двери. Сейчас в здании выставлена на продажу за 6 млн рублей трехкомнатная квартира, очень «профессорская» на вид. Удалось выяснить, что когда-то она действительно принадлежала некоему профессору, точнее это половина в прошлом профессорского жилья. Нынешний собственник получил ее в наследство, но подробностей не знает.
А пока — затейливая изнанка корпуса.
Горный корпус был построен в 1902–1905 гг. архитектором Фортунатом Гутом по проекту архитектора Петра Федоровского в стиле позднего русского классицизма с элементами ренессанса и модерна.
В 1974 году постановлением совета министров РСФСР включен в число памятников истории федерального значения. В 1993 году постановлением губернатора Томской области был признан памятником архитектуры местного значения.
Фото: Владимир Дударев, съемка 2017 года