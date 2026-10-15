Новосибирская компания построит поликлинику для Северного парка и Левобережного лайфа

15 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В Томском районе определили подрядчика для строительства новой поликлиники, которая будет обслуживать жителей микрорайонов «Северный парк» и «Левобережный лайф». Как следует из данных госзакупки, контракт почти на 990 млн рублей заключён с новосибирской производственно-коммерческой фирмой «Агросервис».

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить здание и ввести его в эксплуатацию.

Поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену, в том числе 120 — в детском отделении. Объект разместят в деревне Кисловка, на Придорожном тракте, на земельном участке между развивающимися жилыми кварталами левобережья.

На конкурс поступили две заявки, однако требованиям закупки соответствовала только одна. Стоимость контракта составила 989,7 млн рублей. Срок его исполнения — до конца декабря 2028 года.

О планах начать проектирование и строительство этой поликлиники власти Томской области сообщали ещё весной 2026 года. Объект входит в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Новая поликлиника должна стать одним из ключевых социальных объектов для активно застраивающегося левобережья. Ранее «Томский Обзор» писал о развитии этой территории: в «Левобережном» запланированы жилые дома, школа, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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