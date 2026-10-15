«Ростелеком» расширил оптическое покрытие в Томской области

15 октября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в пяти населенных пунктах Томской области. Около двух тысяч домохозяйств получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам.

Строительство велось по проводной оптической технологии GPON, когда оптика заходит непосредственно в дом к абоненту, что обеспечивает стабильное подключение и не зависит от погодных условий или загруженности базовых станций мобильной связи.

Наибольший объем работ выполнен в селе Нарга Молчановского района и поселке Улу-Юл Асиновского, где в зону покрытия оптикой попали порядка 1400 домохозяйств. Также скоростной интернет появился в населенных пунктах Старокороткино Колпашевского, Сарафановка Молчановского и Оськино Шегарского районов.

— Расширение зоны предоставления современных телеком-услуг по-прежнему одна из наших ключевых задач. Важно, чтобы люди по всей области имели возможность использовать весь спектр цифровых сервисов. Новые волоконно-оптические сети с пропускной способностью до 1 Гбит/с позволяют подключать одновременно множество устройств, сохраняя при этом стабильно высокую скорость и качество сигнала, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— В частных домах жители вместе с интернетом часто подключают видеонаблюдение, которое дает возможность удаленно следить за своим жильем с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера, находясь в любой точке мира. В мобильном приложении клиенты могут настроить детектор движения, установить расписание работы камеры и получать уведомления о событиях, — подчеркнула заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Предлагаемый «Ростелекомом» сервис «Умное видеонаблюдение» позволяет хранить видеозаписи на защищенной облачной платформе компании сроком от трех дней в зависимости от выбранного тарифного плана.

Узнать техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте компании или по номеру 8 800 100 08 00.

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