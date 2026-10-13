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Директора томской фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 390 млн рублей

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В Томске директора коммерческой организации обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Возглавляемая им компания занималась оптовой торговлей и строительными работами. По данным следствия, с 2023 по 2025 годы директор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 390 млн рублей. Злоумышленник включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключенных договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы.

Кроме того, обвиняемый совершал незаконные валютные операции, переводя деньги с расчетных счетов организации на счета иностранных компаний-нерезидентов по подложным международным контрактам более чем на 240 млн рублей.

Директор также подал в налоговую документы на возмещение 30 млн рублей НДС, в чем ему было отказано.

Преступления удалось выявить во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ. Сам директор признал вину. Следственные действия продолжаются.

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