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Ночью на улицы Томска вышли пескотрясы

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Минувшей ночью в Томске впервые в осенне-зимнем сезоне на дежурство вышла пескоразбрасывающая техника, сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано с прогнозируемой в ближайшее время ночной минусовой температуры.

— Поэтому вчера поручил профильным специалистам привести технику в режим готовности для оперативного реагирования и предотвращения аварий на городских дорогах, — отметил Дмитрий Махиня.

Предполагается, что пескоразбрасывающая техника выйдет на городские дороги сразу, как на дорогах появится лед.

О том, кто управляет пескотрясами, и как стать одним из таких водителей в томском «САХе» можно узнать в нашем материале.

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