Ночью на улицы Томска вышли пескотрясы

7 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Минувшей ночью в Томске впервые в осенне-зимнем сезоне на дежурство вышла пескоразбрасывающая техника, сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано с прогнозируемой в ближайшее время ночной минусовой температуры.

— Поэтому вчера поручил профильным специалистам привести технику в режим готовности для оперативного реагирования и предотвращения аварий на городских дорогах, — отметил Дмитрий Махиня.

Предполагается, что пескоразбрасывающая техника выйдет на городские дороги сразу, как на дорогах появится лед.

О том, кто управляет пескотрясами, и как стать одним из таких водителей в томском «САХе» можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».