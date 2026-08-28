18+
18+
томск сах хафизов уборка муниципалитет инфографика Город, Городское благоустройство, Как это работает, Работа

Зарплаты платят, техника есть, людей не хватает. Как строят карьеру в томском «САХе»

Нужны ли «Томск САХу» свежие кадры, сколько зарабатывают механизаторы и как делают карьеру в главном муниципальном предприятии по уборке города?

В нашем новом совместном проекте с мэрией Томска рассказываем о том, за что отвечает «САХ», интересно ли там работать и можно ли туда попасть.

Заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов о предприятии:

«Томск САХ» — это не просто подрядчик, а стратегический партнер города, работающий по муниципальному заданию. Главное преимущество такой модели — полное взаимопонимание. У нас никогда не возникает разногласий, мы быстро корректируем маршруты и графики, подстраиваясь под погоду и ситуацию на дорогах.

Благодаря решению мэра Томска Дмитрия Махини мы регулярно обновляем технический парк предприятия и повышаем зарплату сотрудникам. Для людей это серьезный стимул, а для города — гарантия стабильной работы.

По сути, это огромный живой организм, который не спит круглые сутки. Ведь наша задача — обеспечить безопасность и комфорт для пешеходов и автомобилистов.

Какие кадры в дефиците?

Сейчас в МБУ «Томск-САХ» работает около 450 сотрудников. Из них 200–250 — механизаторы и водители, рассказывает начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства Семён Дуденко.

Начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства МБУ «Томск-САХ» Семён Дуденко
Фото: Савелий Петрушев

Каждый новичок, попадая сюда, проходит стажировку с опытным наставником. Тонкостей много: как управлять рычагами, где какие ступеньки, куда можно складировать снег, куда нельзя, где тротуар настолько узкий, что техника не пройдет.

Самая дефицитная специальность — операторы мини-погрузчиков и МТЗ со щёткой — подметально-уборочной техники, которая летом чистит тротуары.

— Техника есть, людей не хватает, — рассказывает Семён.

Те самые щетки, подметающие томские тротуары
Фото: Савелий Петрушев

— Если бы вся техника была бы загружена, мы могли бы расширить зону нашего влияния, — отмечает Семён.

Труд, за который платят

Долгое время — примерно с 2015–2016 по начало 2020-х — рост зарплат, по словам Семёна, не поспевал за ожиданиями. Многие, в том числе и он, держались только из-за любви к работе.

— После того, как мэр Томска Дмитрий Махиня принял ряд управленческих решений, ситуация понемногу начала меняться: продолжилась закупка новой техники, стабильно идут поставки запчастей, работают со своевременными поставками топлива.

В гараже предприятия
Фото: Савелий Петрушев

Потолок заработка механизатор устанавливает себе сам. Сверхурочные оплачиваются — все часы проводятся официально через бухгалтерию. При желании можно выйти дополнительно и заработать до 200 тысяч рублей в месяц. При этом — дома, каждый день с семьёй, а не на вахте.

Для работников предприятия также предусмотрен полный социальный пакет: отпуск, больничный, профсоюз, который поможет и при рождении ребенка, и в трудной жизненной ситуации. Есть детский лагерь «Рубин». Корпоративы — День дорожника, Новый год, подарки детям.

Как устроен рабочий процесс

Схема давно отработана и не меняется годами: специалист приходит на проходную — кто-то к пяти утра, кто-то к семи или восьми, в диспетчерской берёт путевой лист, проходит предрейсовый медосмотр: давление, алкотестер. Затем — в службу содержания объектов внешнего благоустройства, к линейному мастеру. Тот выдаёт задание согласно плану смены.

Кабинки для вещей сотрудников
Фото: Савелий Петрушев

После этого механизатор выезжает в город, где выполняет поставленную перед ним задачу: подметает, моет, вывозит, красит или поливает. Через некоторое время мастер смены проверяет сделанную работу, корректируя её по необходимости.

После смены — мойка техники и постановка её в ряд. Проверка масла, шин, течей. Если нужен ремонт — заезд в ремонтный блок. Затем послерейсовый осмотр у врача, подпись путевого листа у мастера, сдача в диспетчерскую — и домой.

Наглядные пособия
Фото: Савелий Петрушев

На территории есть комната отдыха для водителей, раздевалки с отдельными кабинками, душевая. А вот столовой нет — 90% рабочего времени люди проводят в разъездах, поэтому и обед берут с собой.

Карьера в «САХ»

Как сам Семён попал в «Томск САХ»? В начале нулевых он окончил техникум и устроился в небольшую дорожную компанию. Предприятие было скромным: двадцать единиц техники, двадцать человек. Когда она закрылась, Семён увидел объявление о вакансии в бегущей строке по телевизору — смартфонов тогда почти ни у кого не было. Позвонил, пригласили на собеседование.

Начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства МБУ «Томск-САХ» Семён Дуденко
Фото: Савелий Петрушев

— Когда я пришёл, я вообще не понял, куда попал. Предприятие огромное по сравнению с предыдущим местом работы: там двадцать машин — здесь уже под двести единиц техники. Первые несколько дней думал: уволюсь. Но потом начал вникать, стало интересно — и вот уже тринадцать лет здесь, — вспоминает Дуденко.

ТТогда ему помог наставник. Николай Славиогло, мастер, которому Семён благодарен до сих пор, показал специфику, объяснил нюансы, терпеливо ввёл в курс дела. Профессионально расти, по словам Семёна, оказалось непросто: на предприятии около 450 человек, с каждым нужно было познакомиться лично, понять, на какой технике работает, как объяснить задание так, чтобы оно было выполнено правильно.

Проверка техники проводится ежедневно
Фото: Савелий Петрушев

Дуденко — не единственный пример карьерного роста внутри предприятия. Его коллега Алексей Ефимов начинал с того, что «разметал» город на КамАЗе. После окончания института поработал механиком, попробовал себя в других местах, вернулся — и сейчас возглавляет первую колонну (самосвальная, подметально-уборочная и плужно-щёточная техника).

Что требуется, чтобы вырасти? Семён Дуденко рассказывает:

— На тебя смотрят: как выполняешь поручения, как относишься к делу. Перспективы здесь есть. Многие экспериментируют — уходят, но возвращаются. Здесь всегда нужны люди: и на самосвалы, и на любую мини-технику. Главное — умей это делать. Можно уехать на вахту за те же деньги, но это другой уклад жизни. Тут ты каждый день возвращаешься домой.

В гараже можно найти много интересного
Фото: Савелий Петрушев

Семён также говорит о том, каким должен быть человек, который идёт работать в «Томск САХ».

— Нужно любить город, в котором живёшь. Не там чисто, где убирают, а где не мусорят. Начни с себя. Работа интересная, люди разные — это опыт, особенно для молодых. Руки в мазуте — не страшно, это мужская работа. И ИИ, думаю, к нам ещё очень нескоро придёт.

Сотрудники на ежедневной уборке города
Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Напугавшего грибников медведя выслеживают под Томском

21 августа 2026
Томские новости

Плотницкое ремесло и богатырские игры: в Томске пройдёт фестиваль реставрационного мастерства

28 августа 2026
Томские новости

Департамент градостроительного развития Томской области возглавил чиновник из Северска

11 августа 2026
Томские новости

Томские ученые помогли увеличить урожайность рукколы более чем в два раза

19 августа 2026
Томские новости

Новый арт-объект появился рядом с раменной «Кинцуги» в Томске

19 августа 2026
Томские новости

Томские ученые предложили новый подход к созданию имплантатов для эндопротезирования

14 августа 2026
Томские новости

Томские ученые создали термостойкий датчик-«сэндвич» для анализа выхлопных газов

25 августа 2026
Томские новости

Суд ввел наблюдение в компании-подрядчике Газпрома в Томской области

10 августа 2026
Еда

Гастротренды. Что мы будем искать после дубайского шоколада?

19 августа 2026