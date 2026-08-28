Зарплаты платят, техника есть, людей не хватает. Как строят карьеру в томском «САХе»

28 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Нужны ли «Томск САХу» свежие кадры, сколько зарабатывают механизаторы и как делают карьеру в главном муниципальном предприятии по уборке города?

В нашем новом совместном проекте с мэрией Томска рассказываем о том, за что отвечает «САХ», интересно ли там работать и можно ли туда попасть.

Заместитель мэра-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов о предприятии:

«Томск САХ» — это не просто подрядчик, а стратегический партнер города, работающий по муниципальному заданию. Главное преимущество такой модели — полное взаимопонимание. У нас никогда не возникает разногласий, мы быстро корректируем маршруты и графики, подстраиваясь под погоду и ситуацию на дорогах.

Благодаря решению мэра Томска Дмитрия Махини мы регулярно обновляем технический парк предприятия и повышаем зарплату сотрудникам. Для людей это серьезный стимул, а для города — гарантия стабильной работы.

По сути, это огромный живой организм, который не спит круглые сутки. Ведь наша задача — обеспечить безопасность и комфорт для пешеходов и автомобилистов.

Какие кадры в дефиците?

Сейчас в МБУ «Томск-САХ» работает около 450 сотрудников. Из них 200–250 — механизаторы и водители, рассказывает начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства Семён Дуденко.

Начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства МБУ «Томск-САХ» Семён Дуденко Фото: Савелий Петрушев

Каждый новичок, попадая сюда, проходит стажировку с опытным наставником. Тонкостей много: как управлять рычагами, где какие ступеньки, куда можно складировать снег, куда нельзя, где тротуар настолько узкий, что техника не пройдет.

Самая дефицитная специальность — операторы мини-погрузчиков и МТЗ со щёткой — подметально-уборочной техники, которая летом чистит тротуары.

— Техника есть, людей не хватает, — рассказывает Семён.

Те самые щетки, подметающие томские тротуары Фото: Савелий Петрушев

— Если бы вся техника была бы загружена, мы могли бы расширить зону нашего влияния, — отмечает Семён.

Труд, за который платят

Долгое время — примерно с 2015–2016 по начало 2020-х — рост зарплат, по словам Семёна, не поспевал за ожиданиями. Многие, в том числе и он, держались только из-за любви к работе.

— После того, как мэр Томска Дмитрий Махиня принял ряд управленческих решений, ситуация понемногу начала меняться: продолжилась закупка новой техники, стабильно идут поставки запчастей, работают со своевременными поставками топлива.

В гараже предприятия Фото: Савелий Петрушев

Потолок заработка механизатор устанавливает себе сам. Сверхурочные оплачиваются — все часы проводятся официально через бухгалтерию. При желании можно выйти дополнительно и заработать до 200 тысяч рублей в месяц. При этом — дома, каждый день с семьёй, а не на вахте.

Для работников предприятия также предусмотрен полный социальный пакет: отпуск, больничный, профсоюз, который поможет и при рождении ребенка, и в трудной жизненной ситуации. Есть детский лагерь «Рубин». Корпоративы — День дорожника, Новый год, подарки детям.

Как устроен рабочий процесс

Схема давно отработана и не меняется годами: специалист приходит на проходную — кто-то к пяти утра, кто-то к семи или восьми, в диспетчерской берёт путевой лист, проходит предрейсовый медосмотр: давление, алкотестер. Затем — в службу содержания объектов внешнего благоустройства, к линейному мастеру. Тот выдаёт задание согласно плану смены.

Кабинки для вещей сотрудников Фото: Савелий Петрушев

После этого механизатор выезжает в город, где выполняет поставленную перед ним задачу: подметает, моет, вывозит, красит или поливает. Через некоторое время мастер смены проверяет сделанную работу, корректируя её по необходимости.

После смены — мойка техники и постановка её в ряд. Проверка масла, шин, течей. Если нужен ремонт — заезд в ремонтный блок. Затем послерейсовый осмотр у врача, подпись путевого листа у мастера, сдача в диспетчерскую — и домой.

Наглядные пособия Фото: Савелий Петрушев

На территории есть комната отдыха для водителей, раздевалки с отдельными кабинками, душевая. А вот столовой нет — 90% рабочего времени люди проводят в разъездах, поэтому и обед берут с собой.

Карьера в «САХ»

Как сам Семён попал в «Томск САХ»? В начале нулевых он окончил техникум и устроился в небольшую дорожную компанию. Предприятие было скромным: двадцать единиц техники, двадцать человек. Когда она закрылась, Семён увидел объявление о вакансии в бегущей строке по телевизору — смартфонов тогда почти ни у кого не было. Позвонил, пригласили на собеседование.

Начальник отдела службы содержания объектов внешнего благоустройства МБУ «Томск-САХ» Семён Дуденко Фото: Савелий Петрушев

— Когда я пришёл, я вообще не понял, куда попал. Предприятие огромное по сравнению с предыдущим местом работы: там двадцать машин — здесь уже под двести единиц техники. Первые несколько дней думал: уволюсь. Но потом начал вникать, стало интересно — и вот уже тринадцать лет здесь, — вспоминает Дуденко.

ТТогда ему помог наставник. Николай Славиогло, мастер, которому Семён благодарен до сих пор, показал специфику, объяснил нюансы, терпеливо ввёл в курс дела. Профессионально расти, по словам Семёна, оказалось непросто: на предприятии около 450 человек, с каждым нужно было познакомиться лично, понять, на какой технике работает, как объяснить задание так, чтобы оно было выполнено правильно.

Проверка техники проводится ежедневно Фото: Савелий Петрушев

Дуденко — не единственный пример карьерного роста внутри предприятия. Его коллега Алексей Ефимов начинал с того, что «разметал» город на КамАЗе. После окончания института поработал механиком, попробовал себя в других местах, вернулся — и сейчас возглавляет первую колонну (самосвальная, подметально-уборочная и плужно-щёточная техника).

Что требуется, чтобы вырасти? Семён Дуденко рассказывает:

— На тебя смотрят: как выполняешь поручения, как относишься к делу. Перспективы здесь есть. Многие экспериментируют — уходят, но возвращаются. Здесь всегда нужны люди: и на самосвалы, и на любую мини-технику. Главное — умей это делать. Можно уехать на вахту за те же деньги, но это другой уклад жизни. Тут ты каждый день возвращаешься домой.

В гараже можно найти много интересного Фото: Савелий Петрушев

Семён также говорит о том, каким должен быть человек, который идёт работать в «Томск САХ».

— Нужно любить город, в котором живёшь. Не там чисто, где убирают, а где не мусорят. Начни с себя. Работа интересная, люди разные — это опыт, особенно для молодых. Руки в мазуте — не страшно, это мужская работа. И ИИ, думаю, к нам ещё очень нескоро придёт.

Сотрудники на ежедневной уборке города Фото: Савелий Петрушев

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