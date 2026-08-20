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В Томске открыли памятник героям СВО

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Сегодня, 20 августа, в Томске в Сквере ветеранов на ул. Мюнниха состоялась церемония открытия памятника героям СВО — «Слава воинам Отечества», сообщает пресс-служба мэрии.

В центре новой композиции — пятиконечная звезда, из которой вылетают журавли. По задумке авторов, этот образ символизирует вечную память о «погибших героях и глубокую признательность ныне живущим воинам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции».

В пресс-службе подчеркнули, что вместе с установкой монумента было проведено масштабное обновление Сквера ветеранов. Здесь появились современные пешеходные дорожки и скамьи, смонтировано новое освещение. Шефство над обновленной зеленой зоной взяла на себя соседняя школа.

Инициатором и спонсором установки монумента выступил руководитель «ГарантРегионСтрой» Вячеслав Карнаухов. На мероприятии присутствовали участники СВО: председатель городской Думы Сергей Сеченов и директор муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» Павел Астапенко.

Напомним, ранее проект памятника «Слава Воинам Отечества» получил единогласную поддержку депутатов городской Думы. Концепцию центрального монумента пресс-служба администрации Томска описывала как: «образ воплощает надежду, мир и благодарность поколениям, защитившим Родину».

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