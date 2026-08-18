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Жильцы почти 700 домов Томска останутся без воды в четверг

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения интересные новости Томска Жильцы почти 700 домов Томска останутся без воды в четверг

В четверг, 20 августа, в Томске жители ряда домов останутся без воды из-за работ на водопроводной линии по ул. Сибирская, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 четверга до 16.00 пятницы, 21 августа. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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